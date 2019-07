Neckarsulm. (rnz) Im Rahmen der Verbreiterung und Sanierung der Autobahn A6 durch die Projektgesellschaft "ViA6West" GmbH & Co. KG wird im Bereich Erlenbach die Brücke Binswanger Straße/Kreisstraße K2125 erneuert, die über die Autobahn führt. Für das Aufstellen eines Traggerüsts wird deshalb die A6 am Freitag, 19. Juli, ab 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg für jeweils zehn Stunden in beiden Fahrtrichtungen bis gegen 8 Uhr am Samstag, 20. Juli, voll gesperrt.

Die zweite Vollsperrung beginnt am in der folgenden Nacht am Samstag, 20. Juli, um 22 Uhr und dauert bis Sonntag, 21. Juli, 8 Uhr. Wegen der zu erwartenden starken Behinderungen des Verkehrsflusses wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen.

Die "ViA6West", ein projektbezogenes Konsortium der Firmen Hochtief, DIF Infrastructure IV und Johann Bunte, baut die A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg in Baden-Württemberg im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland aus und betreibt sie dann 30 Jahre lang. Das Projektvolumen liegt bei etwa 1,3 Milliarden Euro. Davon entfallen rund 600 Millionen Euro auf den Bereich Bau.

> Umleitungsempfehlung Richtung Mannheim: Von der A 81 von Richtung Würzburg kommend an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen (10) ausfahren und der U58 folgen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, nicht vorher abzufahren. Von der A81 von Richtung Stuttgart kommend bis zur Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen (10) weiterfahren und von dort der U58 folgen. Von der A6 mit Fahrtrichtung Mannheim an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen (10) abfahren und der U58 folgen.

> Umleitungsempfehlung Richtung Nürnberg: An der Anschlussstelle Neckarsulm (37) ausfahren und der U69 folgen. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen.

