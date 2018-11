Neckarsulm. (spn/rnz) Gegen den geplanten Anschluss der Binswanger Straße an die Bundesstraße 27 unweit des Neckarsulmer Spaßbads Aquatoll formiert sich Widerstand. Eine Bürgerinitiative bezweifelt die in einem Gutachten prognostizierte Verkehrsentlastung für die Innenstadt und hat Unterschriften dagegen gesammelt - offenbar genug für ein Bürgerbegehren. Neckarsulms Oberbürgermeister Steffen Hertwig geht davon aus, dass im kommenden Jahr ein Bürgerentscheid stattfinden wird. In einer Einwohnerversammlung in der Ballei verteidigte er das Großprojekt.

1340 Unterschriften wären notwendig gewesen. Bei rund 1500 Signaturen beendete die Bürgerinitiative "B27-Anschluss" ihre Aktion und übergab jetzt die Listen im Rathaus. Erklärtes Ziel des Initiativkreis mit etwa rund 20 Unterstützern ist, dass die Neckarsulmer Bürger über die Baumaßnahme entscheiden sollten - und nicht allein der Gemeinderat.

Die Stadt bleibt unterdessen bei ihren Plänen, die sie durch ein Gutachten bestätigt sieht: Ohne den Anschluss und vierspurigen Ausbau der B27 würde der Verkehr überhand nehmen. Der Ausbau dagegen werde die Innenstadt um mehrere tausend Fahrzeuge am Tag entlastet. Die Stadt werde in jedem Fall den Dialogprozess zum B27-Anschluss fortsetzen, kündigte Steffen Hertwig mit Verweis auf ein zweites Bürgerforum am 18. Februar an. Dann werde das Gutachten zur Verlagerung der Baumschule vorgestellt, die im Baufeld des Anschlusses liegt. Für den weiteren Ablauf des Verfahrens richtete Hertwig einen Appell an die 90 in der Ballei versammelten Zuhörer: "Bitte bemühen Sie sich alle um eine sachliche und faire Diskussion."

Umstrittenes 37-Millionen-Projekt: So soll der B 27-Anschluss an die Binswanger Straße in Neckarsulm aussehen (Visualisierung)

"Der B27-Anschluss ist Teil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Neckarsulm und ein wichtiger Baustein des multimodalen städtischen Mobilitätskonzepts", betonte Steffen Hertwig. Der Mobilitätspakt setze aber nicht nur auf den Ausbau bestehender Hauptverkehrsstraßen, sondern verfolge auch innovative Ideen für eine nachhaltige Mobilität. Das Spektrum der Maßnahmen reicht von der Verbesserung des ÖPNV über das Betriebliche Mobilitätsmanagement bis hin zum geplanten Bau des ersten Radschnellwegs in Baden-Württemberg zwischen Bad Wimpfen und Heilbronn. "Der Mobilitätspakt hat Vorbildcharakter", unterstrich Hertwig. "Das Landesverkehrsministerium will auch in weiteren Regionen Bündnisse dieser Art schließen."

Auf lokaler Ebene werde der Mobilitätspakt durch das multimodale städtische Mobilitätskonzept ergänzt. In diesem Rahmen will die Stadt unter anderem den gesamten Stadtbusverkehr neu konzipieren und ein Parkraumkonzept für die Bereiche Innenstadt und Bahnhofsareal umsetzen. Ziel ist es, die verfügbaren Parkplätze in der Innenstadt vorrangig den Gewerbetreibenden, Kunden und Anwohnern zur Verfügung zu stellen und die Dauerparker nach außen zu verlagern. In diesem Zuge wird auch die Möglichkeit geprüft, Parkgebühren einzuführen und die Parkdauer zu begrenzen.

Darüber hinaus nimmt die Stadt als eine von neun Kommunen in Baden-Württemberg am Fußverkehrs-Check teil. Dieses Projekt, das vom Landesverkehrsministerium finanziert wird, soll die Situation der Fußgänger vor Ort verbessern. Hierzu werden für Fußgänger problematische Stellen exemplarisch vor Ort betrachtet und Lösungsansätze erörtert. "Das Zu-Fuß-Gehen ist leider etwas aus der Mode gekommen", stellte OB Hertwig fest. "Wir wollen diese natürliche Mobilitätsform wieder stärker ins Bewusstsein rücken."

Auch der Radverkehr soll auf kommunaler Ebene gestärkt werden. So berichtete Hertwig von dem Vorschlag der Stadt Neuenstadt, parallel zur Landesstraße 1095 eine Radroute von Neuenstadt über Dahenfeld nach Amorbach auszubauen und an den Radschnellweg Bad Wimpfen - Heilbronn anzubinden. Die Stadt Neckarsulm räume dieser Route hohe Priorität ein und habe sie zur Weiterbearbeitung in das Radroutenkonzept des Landkreises Heilbronn eingebracht, erläuterte OB Hertwig.

Um das betriebliche Mobilitätsmanagement zu stärken, hat die Stadt eine Koordinierungsbeauftragte eingestellt. Sie soll kleineren Unternehmen den Einstieg ermöglichen. Große Arbeitgeber wie Audi und die Schwarz-Gruppe setzen bereits eigene Instrumente ein.