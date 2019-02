Neckarsulm. (rnz) Weithin sichtbar wächst der Neubau des Seniorenzentrums St. Vinzenz in Neckarsulm am nördlichen Rand des Stadtparks unterhalb der Spitalstraße in die Höhe. Nach dem symbolischen ersten Spatenstich im September 2017 und dem Richtfest im Herbst 2018 schreitet jetzt der Innenausbau voran. Oberbürgermeister Steffen Hertwig machte sich vor Ort selbst ein Bild von dem Baufortschritt. Regionalleiter Karl-Heinz Peterka begrüßte den OB auf der Baustelle und führte ihn durch den Rohbau.

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, wie Karl-Heinz Peterka bestätigte. Im Dezember ist der Neubau im ersten Bauabschnitt bezugsfertig. Im Februar ziehen die Bewohner von St. Vinzenz in ihr neues Zuhause ein. Mit dem Abbruch des Altbaus wird voraussichtlich im Frühsommer 2020 begonnen.

Als Ersatz für das bestehende Pflegeheim entsteht im ersten Bauabschnitt eine neue stationäre Pflegeeinrichtung mit 90 Plätzen. Außerdem bietet der Neubau Platz für die Katholische Sozialstation St. Vinzenz und eine Tagespflege mit 15 Plätzen sowie 44 Service-Wohnungen mit einer Größe von 38 bis 64 Quadratmetern. Alle Angebote werden von der Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung getragen. Die Stiftung betreibt knapp 30 ambulante und stationäre Einrichtungen an 23 Standorten und ist damit der größte katholische Altenhilfeträger in Baden-Württemberg. Bauträger, Investor und Eigentümer des neuen Seniorenzentrums St. Vinzenz ist die Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau aus Stuttgart.

Die Fenster im Rohbau sind bereits eingesetzt. Derzeit werden Heizung und sanitäre Anlagen installiert. Bereits komplett fertiggestellt sind die 130 Bäder für die künftigen Bewohner. Sie wurden in Fertigbauweise vorproduziert, mit dem Lkw angeliefert und per Kran in die einzelnen Bewohnerzimmer gehoben und eingepasst. Bis hin zum Handtuchhalter ist alles eingerichtet. Jetzt müssen die Monteure nur noch die Wasser- und Abwasseranschlüsse setzen. Dann können die behindertengerechten Einbaubäder in Betrieb genommen werden.

Der stationäre Pflegebereich umfasst sechs Wohngruppen mit jeweils 15 Plätzen. In dieser Form wird das neue Pflege- und Betreuungskonzept umgesetzt. Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung arbeiten dann eng miteinander zusammen und ermöglichen den Bewohnerinnen und Bewohnern ein hohes Maß an Lebensqualität. "In dieser neuen Betreuungsform können wir noch besser auf die Wünsche der Seniorinnen und Senioren eingehen", erläuterte Karl-Heinz-Peterka die Vorteile der neuen Konzeption. "Selbstverständlich werden wir dann auch nur noch Einzelzimmer anbieten, so wie es die neue Verordnung des Landes vorsieht", sagte Peterka.

Oberbürgermeister Steffen Hertwig zeigte sich beeindruckt von dem Neubauprojekt: "Dieses Modellprojekt bereichert die soziale Infrastruktur in unserer Stadt. Mit dem neuen St. Vinzenz entsteht ein modernes und zukunftsfähiges Seniorenzentrum, das einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Betreuung und Pflege älterer Menschen in Neckarsulm leistet." Darüber hinaus eröffne das Projekt auch in städtebaulicher Hinsicht neue Chancen. "Wir gewinnen einen attraktiven Teil des Stadtparks zurück. Das ist ein Gewinn für uns alle", unterstrich Hertwig.