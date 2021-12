Heilbronn. (RNZ) Audi bekräftigt einmal mehr sein Engagement in der Region und verlängert die Partnerschaften mit dem Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim, der Sport-Union Neckarsulm, dem "Heilbronner Trollinger Marathon" und dem "hep Triathlon Heilbronn". Seit zwei Jahrzehnten unterstützt Audi Sport-Veranstaltungen in Heilbronn und der Umgebung.

"Wir stehen in dieser herausfordernden Zeit unseren langjährigen Partnern verlässlich zur Seite und möchten mit unserem Engagement den Fortbestand dieser Veranstaltungen sichern", betonte Fred Schulze, Werkleiter am Audi-Standort Neckarsulm. "Die Faszination, die diese sportlichen Höhepunkte in der Region auslösen, begeistert uns. Daher verlängern wir unsere Zusammenarbeit mit dem Trollinger Marathon und dem Triathlon Heilbronn bis 2024."

Die beiden Partnerschaften gehen damit in die nächste Runde. Der "Trolli", wie die größte Breitensport-Veranstaltung der Region auch genannt wird, ist bei den Audi-Mitarbeitern sehr beliebt. Jedes Jahr bereiten sich rund 450 Angestellte allein oder in einer Laufgruppe auf diesen Lauf vor und gehen dann als Audi-Team an den Start. Auch finden sich am Standort Neckarsulm immer mehr Triathlon-Begeisterte, die die Herausforderung annehmen und die vier Ringe im Wasser, auf dem Fahrrad und zu Fuß in die Region tragen.

Auch mit der Sport-Union Neckarsulm verlängert Audi die seit 2016 laufende Partnerschaft um weitere drei Jahre. Mit diesem Engagement möchte das Unternehmen den Breitensport unterstützen, der neben dem Spitzensport eine tragende Säule der Sport-Union ist. Im Fokus stehen dabei die Nachwuchsförderung und Jugendarbeit. In verschiedenen Projekten wird den jungen Mitgliedern die Freude an Bewegung vermittelt, unabhängig von einzelnen Sportarten.

Mit der TSG Hoffenheim verlängert Audi seine mehr als zwölf Jahre dauernde Partnerschaft um weitere zwei Jahre. Damit bleibt die Marke bis 2023 offizieller Automobilpartner des Fußball-Bundesligisten aus dem Kraichgau. Schulze betont: "Das Streben nach Fortschritt gehört ebenso zu den Werten von Audi und der TSG wie Innovation und eine Verpflichtung zu gesellschaftlicher Verantwortung. In unserer Zusammenarbeit begleiten wir die TSG unter anderem auf dem Weg, den vereinseigenen Fahrzeugpool zu elektrifizieren."

"Wir freuen uns, dass wir die langjährige Partnerschaft mit Audi fortsetzen können. Uns verbindet der große Ehrgeiz für Spitzenleistung, aktuell auch beim Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität", sagte TSG-Geschäftsführer Denni Strich. Das gemeinsame Engagement wird auch im "Audi Fanclub TSG Hoffenheim" gelebt. Mit mehr als 1100 Mitgliedern ist er der größte Fanclub der TSG Hoffenheim. Daneben beinhaltet das Sponsoring sowohl für die Audi-Belegschaft als auch für Fans in der Region wieder zahlreiche Aktivitäten, etwa Mitarbeiteraktionen zu Fußballspielen, "Meet & Greets" oder Aktionen für den Fußballnachwuchs.