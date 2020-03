Im Stadtteil Dahenfeld will Neckarsulm rund 1,5 Millionen Euro investieren. Unter anderem soll damit mittelfristig neuer Wohnraum geschaffen werden, um die Einwohnerzahl zu erhöhen. Foto: Armin Guzy

Neckarsulm. (rnz) Der Haushaltsplan der Stadt Neckarsulm für das Jahr 2020 sieht auch in den Stadtteilen Obereisesheim und Dahenfeld erhebliche Investitionen vor. Im Finanzhaushalt plant die Stadt Investitionen von 32,8 Millionen Euro. Davon entfallen 20,5 Millionen Euro auf Bauprojekte. Das Investitionsvolumen in den beiden Stadtteilen beträgt insgesamt 4,1 Millionen Euro.

"Wir haben uns für 2020 ein großes Investitionsprogramm vorgenommen, auch in unseren Stadtteilen", sagte Oberbürgermeister Steffen Hertwig und dankte den Ortschaftsräten für das gute, konstruktive Miteinander. In Obereisesheim beträgt das Investitionsvolumen rund 2,6 Millionen Euro. Der weitaus größte Anteil fließt in die Entwicklung und Erschließung des neuen Baugebietes "Erweiterung Nördlich der Römerstraße". Nachdem die Stadt im vergangenen Haushaltsjahr bereits fast 1,3 Millionen Euro für den Erwerb von Grundstücken im Erweiterungsgebiet ausgegeben hat, stehen für weiteren Grunderwerb aktuell 500.000 Euro bereit. Hinzu kommen 810.000 Euro für die Sanierung der Friedhofstraße und weitere 770.000 Euro für die Erneuerung der Kanäle.

Für den Grunderwerb im Ortskern kann die Stadt Haushaltsmittel von bis zu 200.000 Euro einsetzen. Im Rahmen der Stadtsanierung hat die Stadt im Areal zwischen der Straße "Freibrunnen" und der Zehenthofstraße bereits verschiedene bebaute Grundstücke erworben, um die gesamte Fläche zu bereinigen und Neubebauungen zu ermöglichen.

Das 5,7 Hektar große Areal kann in ein Landesförderprogramm zur städtebaulichen Erneuerung aufgenommen werden. Sobald die Sanierungssatzung beschlossen ist, können sowohl die Stadt als auch private Eigentümer Fördermittel in Anspruch nehmen.

Die Feuerwehrabteilung Obereisesheim erhält einen neuen Gerätewagen Transport. Dafür stehen von 146.000 Euro zur Verfügung. Ein Fahrzeug des gleichen Typs wird in diesem Jahr auch für die Feuerwehrabteilung Dahenfeld beschafft. Hierfür sind 140.000 Euro eingeplant. In den Kindertagesstätten plant die Stadt kleinere Sanierungsmaßnahmen. Mit dem Neubau einer viergruppigen Einrichtung steht von 2021 an die nächste große Investition auf der Agenda. Die Stadt rechnet mit Baukosten von 3,4 Millionen Euro.

Im Stadtteil Dahenfeld sind Investitionen von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Investitionsplan berücksichtigt die wichtigsten Entwicklungsziele, die der Ortschaftsrat für die kommenden fünf Jahre formuliert hat. Dazu gehören die Schaffung neuen Wohnraums, um die Einwohnerzahl zu erhöhen, und die weitere Innenverdichtung. Für das geplante neue Wohngebiet "Kastenäcker" setzt die Stadt den Grunderwerb mit Haushaltsmitteln in Höhe von einer Million Euro fort. Im Rahmen der Innenentwicklung plant die Stadt die Erschließung des Wohnquartiers "Brunnengasse" mit einer Finanzierungsrate von 200.000 Euro.

Vorgesehen ist auch der Ausbau der Feldwege. Die Hauptwege sollen von Grund auf neu gebaut und asphaltiert werden, die Nebenwege werden mit einem wasserdurchlässigen Belag neu befestigt. Für Bau und Unterhaltung der Feldwege im gesamten Stadtgebiet sind Haushaltsmittel von 100.000 Euro vorhanden.

Für den Brunnenwiesenbach/Dahenbach soll ein Gewässerentwicklungsplan erstellt werden. Ziel ist es, das gemarkungsüberschreitende Gewässer zu renaturieren.

Volle Unterstützung der Stadt erhält der Ortschaftsrat für den Erhalt der Grundschule Dahenfeld. "Ich bin ein großer Freund von Dorfschulen", bekannte OB Hertwig. Angesichts der geplanten neuen Wohngebiete und der zu erwartenden Zuzüge stehe die Grundschule für ihn außer Frage. "Es ist mir wichtig, die Infrastruktur in Dahenfeld in allen Bereichen zu erhalten."