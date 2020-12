Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Gute Nachrichten sind zur Zeit eher selten, aber es gibt sie. Eine davon: Deutschlands renommiertester Architekturpreis für nachhaltiges Bauen geht in diesem Jahr nach Heilbronn. Und zwar an die stadteigene Stadtsiedlung GmbH für das höchste Holzhaus Deutschlands, das "Skaio" im Neckarbogen. Damit wird nicht nur ein außergewöhnliches und zukunftsweisendes Gebäude geehrt, sondern auch ein ebensolches Engagement gewürdigt. Denn die Stadtsiedlung sprang seinerzeit für das "Skaio" ein, als die ursprünglichen Bauherren von dem Projekt überfordert waren. Der "Deutsche Nachhaltigkeitspreis Architektur" wurde zum achten Mal gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis vergeben. Die Preisverleihung fand jüngst im Rahmen des 13. Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt.

Dominik Buchta, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, mit dem Nachhaltigkeitspreis. Foto: Dariusz Misztal

Die Begründung für den Preis gab DGNB-Präsident Amandus Samsøe Sattler: ",Skaio‘ ist ein architektonischer Pionier und Wegbereiter für den Holzbau in Deutschland. Es hat die Dimensionen des Machbaren neu ausgelotet, sodass andere Projekte heute unmittelbar davon profitieren." Und es sei "ein wichtiger städtebaulicher Baustein", der auch auf wichtige soziale Fragestellungen Antworten biete, von daher sei das "Skaio" ein würdiger Gewinner. Sattler spielt hier darauf an, dass im "Skaio" nicht nur neue Materialien eingesetzt wurden, sondern auch neue, soziale Wohnformen zum Konzept des Hauses gehören.

Nun werden auf diese gute Nachricht in Kürze noch einige weitere folgen. Nach Abschluss des Wettbewerbs, beziehungsweise des Bieterverfahrens, stehen die "Sieger" für den weiteren Ausbau des Neckarbogens fest und werden demnächst auch öffentlich gemacht. Sie wurden, wie schon im ersten Bauabschnitt, nach einem vom Gemeinderat festgelegten Verfahren ausgewählt, in dem nicht das finanzielle, sondern das qualitative Höchstgebot den Zuschlag erhält. Das 16-köpfige Bewertungsgremium, es tagte wieder unter dem Vorsitz von Reiner Nagel (Vorstandsvorsitzender der Stiftung Baukultur in Potsdam), war besetzt mit Stadtplanern, Architekten und Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen.

Zur Auszeichnung von "Skaio" sagte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, sie stehe "einmal mehr für den Aufbruch Heilbronns in die Zukunft, bei der qualitätsvolles und dennoch bezahlbares Bauen einen unverzichtbaren Platz haben". Und er versprach: "Diesen hohen Anspruch haben wir uns auch bei der Weiterentwicklung des Stadtquartiers Neckarbogen als Ziel gesetzt."

Tatsächlich ist alles, was man im Vorfeld und von verschiedensten Seiten dazu hört, geprägt von einhelliger Begeisterung und Zustimmung, angefangen beim OB, der sich nicht nur über die "großartige Resonanz" im Investorenauswahlverfahren freute: "Mit der architektonischen und der städtebaulichen Qualität der vorliegenden Arbeiten bin ich hoch zufrieden. Wir sind damit in der Lage, den eingeschlagenen Weg auf höchstem Niveau im Sinne unserer Qualitätsziele fortzuführen. Im Neckarbogen entsteht ein sozial ausgewogenes Stadtquartier, wo Wohnen für alle möglich sein soll." Und auch Reiner Nagel lobt: "Der Neckarbogen genießt schon heute bundesweites Ansehen." Mit dem hohen Niveau der eingereichten und ausgewählten Projekte ließe sich diese Erfolgsgeschichte fortschreiben, in ihr kamen "vielschichtige und zukunftsgerichtete Nutzungs-, Mobilitäts- und Energiekonzepte zum Zuge".

Was besonders ins Gewicht fällt: Die zunächst auch vom Gemeinderat sehr zögerlich behandelte "Quote" für den geförderten Wohnbau von 20 Prozent (der erste Bauabschnitt liegt noch darunter). Sie wurde von sehr vielen Investoren nicht nur er- sondern teils auch deutlich übererfüllt. Eines der Projekte bietet sogar nur geförderten Wohnraum.

Wie wichtig den Bewerbern das Dabeisein war, zeigte sich auch darin, dass sie viel Geld in die Hand nahmen, um überhaupt dabei zu sein. Die Auswahl war keine leichte, allein schon deshalb, weil sich für die 28 Baufelder 49 Investoren mit 176 Arbeiten bewarben. Ein Insider schätzt die hier im Vorfeld aufgebrachte Gesamtsumme auf fünf Millionen Euro. Baubürgermeister Wilfried Hajek bringt es so auf den Punkt: "Wir hatten ein Luxusproblem. Die schwere Aufgabe der Jury bestand darin, aus so vielen qualitativ hochwertigen Entwürfen die passenden herauszufinden." Das soll kein Eigenlob sein, denn wie man hört, sind unter den genehmigten Projekten auch Entwürfe hochrangiger und berühmter Architekten. Und auch der Baustoff Holz wird, ebenfalls wie neue Wohnformen, vielfältige und zukunftsgerichtete Nutzungs-, Mobilitäts- und Energiekonzepte eine große Rolle spielen, wie die Stadt schon vorab bekannt gab.

Bis Ende 2028 soll der Neckarbogen komplett bebaut sein, mit Wohnraum für insgesamt etwa 3500 Menschen und mit Gewerbeflächen für etwa 1000 Arbeitsplätze. Bereits im Entstehen ist die internationale "Josef-Schwarz-Schule" auf dem Areal des längst abgerissenen Fruchtschuppens (während der Buga als Blumenhalle genutzt). Dass die Genehmigung für die zweite Ausbaustufe durch den Gemeinderat, sie steht in der letzten Sitzung des Jahres am 21. Dezember auf der Tagesordnung, mit großer Mehrheit fallen wird, das zieht kaum jemand mehr in Zweifel.