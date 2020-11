Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

900 Meter sind hoch genug, um die Wolken zu streifen. Sie ziehen als geisterhafte Nebelschwaden durch die dunklen Wipfel am Ruhestein, einer Passhöhe zwischen Murgtal und Achertal an der Schwarzwaldhochstraße. Wenn es nach den Entwürfen geht, sollte der Blick hier, vom "Skywalk" des neuen Nationalparkzentrums, frei nach Süden schweifen können – das architektonische Aushängeschild des bekanntesten deutschen Mittelgebirges hätte erst mit den Jahren richtig in den Wald einwachsen sollen. Doch der Skywalk ist jetzt schon ein Baumwipfelpfad, dicht umhüllt von den Kronen ausgewachsener Bäume.

"Das ganze Gebäude verschwindet regelrecht im Wald", freut sich Charly Ebel, Leiter der Besuchsinformation. "Mehr als wir erwartet haben." Die Betonringe sind noch zu sehen, die Stämme vor Bauschäden schützen. Selbst das Gerüst hat Aussparungen für Gehölze. "Wir haben um jeden Baum gerungen", erklärt Birgit Rath, die das Projekt beim Pforzheimer Amt des Landesbetriebs Vermögen und Bau betreut.

"Eine Spur wilder", lautet das Motto des Nationalparks, der 2014 gegründet wurde – als erster in Baden-Württemberg. Eine Spur wilder soll auch das fünfgeschossige Flaggschiff wirken, das 2017 seine Grundsteinlegung erlebte. Unweit des Lotharpfades, der an die Sturmwürfe des Orkans von 1999 erinnert, gleichen acht 60 Meter lange Gebäuderiegel mit Schindelverkleidung übereinander gestürzten Stämmen. Einer steht schräg aufrecht im Steilhang: Der Aussichtsturm, per Skywalk mit dem Hauptgebäude verbunden, überragt wie geplant auch die höchsten Bäume.

Von der Straße aus sieht man ihn trotzdem nicht. Der flache, schmucklose Außenauftritt ist auch sonst eine Übung in Understatement. Das ändert sich im Foyer: Am Kreuzungspunkt der Gebäuderiegel weitet sich um die Besucher ein heller, moderner Raum in heimischer Weißtanne, mit einer von Oberlichtern prominent in Szene gesetzten Holztreppe in den ersten Stock und Panoramaverglasung ins herbstbunte Laub: "Man ist im Wald", bekräftigt Christoph Lindinger, Leiter des Pforzheimer Bauamts.

Klare Linien, viel Licht, das Farbkonzept Ton in Ton: Von herkömmlicher Schwarzwald-Ästhetik ist in diesem Bau nichts zu spüren. Das Tragwerk aus Baubuche, die akustikfreundlichen Holzleistendecken bezeugen im Gegenteil Innovation: "Ich glaube, dass dieses Gebäude für das Bauen in Holz für viele hier im Land Werbung sein wird", sagt Nationalparkleiter Wolfgang Schlund. Auf 3200 Quadratmetern bietet es Ausstellungen, Gastronomie, ein Kino und einen Shop, aber auch Raum für Vorträge, pädagogische Angebote und Büroflächen.

Die Übergabe hatten die Verantwortlichen sich eindrucksvoller erhofft, als sie nun in Corona-Zeiten möglich ist. Die Abnahme durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Umweltminister Franz Untersteller und Verkehrsminister Winfried Hermann (alle Grüne) erfolgte im Oktober unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wurde nur online gestreamt. Dabei hätte gerade die Öko-Partei das fertige Projekt im nahenden Landtagswahlkampf gern publikumswirksamer eingesetzt. Es war schließlich nicht unumstritten.

2013 hatte die damalige grün-rote Landesregierung für das Aushängeschild 23 Millionen Euro veranschlagt, inzwischen wird mit gut 35 Millionen Euro kalkuliert. Inklusive Erschließung, Straßenanbindung, Parkplätzen, Ausstellung und einem weiteren Nationalparkhaus in Herrenwies betragen die Kosten sogar rund 50 Millionen Euro.

Die CDU hat sich im Koalitionsvertrag 2016 zu dem Zentrum bekannt und ist seither loyal geblieben: Er wünsche sich ein "Nationalparkzentrum der Spitzenklasse", sagte der naturschutzpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Raimund Haser, bei der letzten großen Kostendiskussion 2017. Die Regierung betonte damals, dass Ausgaben für Erschließung, Parkplatz oder Infrastruktur erst nach dem Architekturwettbewerb eingesetzt worden seien; auch die Dauerausstellung habe bis dahin gefehlt. FDP und AfD argwöhnten, es sei für Grün-Rot wohl auch bequemer gewesen, die Kosten anfangs niedrig zu rechnen.

Eher in den Bereich Posse fällt ein Streit um die Holzschindeln. 90 Prozent des Bauholzes stammen aus heimischen Beständen, der Rest zum größten Teil zumindest aus Deutschland. 0,5 Prozent allerdings nicht: Die Schindeln am Aussichtsturm liegen aus optischen Gründen verdreht, was die Fäulnisgefahr erhöht. Wegen der besseren Widerstandsfähigkeit haben die Bauherren deshalb dort zu Alaskazeder gegriffen – was Gegner gerne zu Angriffen nutzen.

Nationalparkleiter Wolfgang Schlund zählt naturgemäß zu den Befürwortern. Die Zahl der identifizierten Käfer, Pilzen und Flechten im Park habe sich seit 2014 verdoppelt, schwärmt der promovierte Biologe. Sie seien natürlich auch vorher schon dagewesen. "Aber was wir jetzt durch den Nationalpark bekommen haben: gute Experten im eigenen Team, gute Experten, die uns von Universitäten und Museen unterstützen."

Weil viele Arten zu klein, zu selten oder zu scheu sind, um sich bei einer Wanderung bestaunen zu lassen, sind mehr als 1000 Quadratmeter im Zentrum einer Dauerausstellung gewidmet: ein mystisches Halbdunkel aus klassischen Dioramen mit Tierpräparaten, avancierten technischen Gimmicks zum Mitmachen, emotionalen Kurzfilmen und – drinnen wie draußen – ein paar Nebelgespinsten.

Futuristisch wirkt die Ebene darunter. Im vielfach vergrößerten Waldboden verschwinden Besucher zwischen einem Kommunikationsnetzwerk von Pilzen und Mikroorganismen, die nicht zufällig den Leuchtkörpern eines schwedischen Möbelhauses gleichen: "Die Schleimpilze hier, das sind Ikea-Lampen mit Stielen aus Silikon", sagt Charly Ebel.

Unter Normalbedingungen erhofft sich die Regierung 100.000 Besucher pro Jahr. Wann das Publikum unbeschränkt Zutritt erhält, ist aber ungewiss. Von Dezember an sollen geladene Gruppen das Gebäude und die Corona-Maßnahmen testen, ab März soll es schrittweise Öffnungen geben.