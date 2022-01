Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Vor 75 Jahren erlebt Deutschland – und damit auch Heilbronn – einen Winter, gegen den die heutigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geradezu leichtgewichtig erscheinen. Es war der Winter des "Weißen Todes" durch Erfrieren und des "Schwarzen Todes" durch Verhungern. Und dennoch war das Jahr 1947 ein bedeutsames für die Stadt, weil es danach aufwärts ging.

Temperaturen von bis zu 29 Grad minus wurden damals in Deutschland gemessen, die Wetteraufzeichnungen für Heilbronn zeigen, dass es Ende Januar 1947 auch hier 20 Minusgrade gab. Diese Kältewelle – Ironie der Geschichte: Jetzt begann auch der "Kalte Krieg" zwischen West und Ost – und die dazu kommende Hungersnot, ausgelöst durch den Krieg und all seine Folgen wie auch eine Missernte im Jahr zuvor: Die Hungersnot in den Ruinen der Stadt zu erleben, das war für die meisten ein Kampf ums reine Überleben. Die Landbevölkerung hatte es da oft leichter, sie war näher dran an den Nahrungsquellen. An der Hamburger Fakultät für Geisteswissenschaft gibt es ein Zentrum für Dokumentarfilme, dort befindet sich auch dieser, im Jahr 1947 gedreht: "Heilbronn seit dem Zusammenbruch".

Eines der traurigsten Kapitel der Heilbronner Geschichte endete – räumlich und real – ebenfalls 1947. Das "Lager Heilbronn", im Frühjahr 1945 von der US-Army als Kriegsgefangenenlager auf freiem Feld in Böckingen errichtet, diente bis zum Frühjahr 1947 als Durchgangslager für Kriegsgefangene – es war eines der größten in Deutschland. Der Kontakt zwischen den Heilbronnern und den dort Untergebrachten war auf einem bemerkenswert hohen menschlichen Niveau. Bis Anfang Juni 1945 waren hier knapp 140.000 Kriegsgefangene untergebracht, dreimal mehr als Heilbronn Einwohner hatte. Insgesamt durchliefen bis zu 350.000 Gefangene bis Ende 1945 das Lager, 350 starben dort. Im November 1947 wurde es an die deutschen Stellen übergeben, dann als sogenanntes Internierungslager genutzt, für "Zivilinternierte", die hier auf ihren Entnazifizierungsprozess warteten oder eine Haftstrafe erhielten. In den erhaltengebliebenen Baracken lebten ab 1948 Wohnungslose – und das bis 1968. Heute ist das Areal wieder Ackerland und teilweise auch überbaut. (bfk)



Für Flüchtlinge war auch Heilbronn eine Rettungsstation. Laut Statistik des Alliierten Kontrollrates kamen 3,5 Millionen Menschen aus Polen, 2,5 Millionen aus der Tschechoslowakei, 500.000 aus Ungarn, 150.000 aus Österreich – zusammen 6,6 Millionen Menschen, denen noch 3,6 Millionen zuzurechnen sind, die schon zuvor in der "wilden Vertreibung" oder aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes von 1941 gekommen waren. 20.000 von ihnen wurden zwischen 1945 und 1947 im Stadt- und Landkreis Heilbronn aufgenommen. 1992 erschien zum Thema Einbürgerung von Flüchtlingen in Heilbronn beim Stadtarchiv Heilbronn ein Buch von Guido Fleischhauer – auch heute noch eine empfehlenswerte Lektüre.

Der Überlebenswille war da: Mit "Kohle", besser noch mit Kohlen, denn mit einem Brikett in der Hand konnte man sogar ins Kino gehen. Ab 1946 und vor allem 1947 eröffneten etliche Kinos, es wurde auch wieder Theater gespielt, mit Kanonenöfen auf der Bühne. Meistgespieltes Stück war Thornton Wilders "Unsere kleine Stadt"; Wolfgang Borchert verfasste sein anrührendes und avantgardistsches Heimkehrerdrama "Draußen vor der Tür". Die erste Vorstellung des "Heilbronner Künstlertheaters" fand schon am 1. November 1945 statt, im Trappensee-Saal. Der Eintrittspreis: Brennholz! Im Februar 1946 zog das Ensemble in den Saalbau "Zur Sonne" in Sontheim um, ab 1947 nannte man sich das "Neue Theater Heilbronn".

Schon im August 1946 hatte Hans Volkert einen Bebauungsplan zum Wiederaufbau der "Altstadt" von Heilbronn aufgestellt – mitsamt dem Theater am Ende der Allee. Ende 1947 beschloss der Gemeinderat dessen Wiederinstandsetzung "in Raten", nachdem die Ruine schon eine erste Überdachung erhalten hatte. Es wurde auch die Rekonstruktion der zerstörten Maskenköpfe in Auftrag gegeben – sie stehen heute als letzte Erinnerung an den unvergessenen Jugendstilbau auf der Balkonbrüstung des Theaters.

Im Januar 1947 war man auch noch dabei, die Trümmer der Kilianskirche wegzuräumen, um im Jahr darauf den Wiederaufbau zu beginnen. Der von Bomben beschädigte achteckige Turm der Friedenskirche aber musste schon 1947 gesprengt werden; wegen Einsturzgefahr wurde letztlich 1952 auch die Kirche abgerissen. Wer Trümmer wegräumte, bekam – theoretisch zumindest – über die Lebensmittelkarte mehr zu essen.

Die heutige Bildungsstadt Heilbronn erhob sich schwer aus den Trümmern. Ende 1945 hatten sich 395 Oberschüler und -schülerinnen zum Schulbesuch angemeldet, erste fünf Schulräume befanden sich in einer Villa in der Gutenbergstraße (heute "Hotel Parkvilla"). Latein wurde in den Wohnzimmern der Heilbronner Bildungsbürger und Oberschicht unterrichtet, etwa in den Familien Mertz und Bruckmann; für den Chemie-Unterricht stellte Fabrikant Walther Brüggemann in seiner Villa, ebenfalls in der Gutenbergstraße, Räume zur Verfügung. Schulunterricht fand an zwei Wochentagen beziehungsweise an 18 Wochenstunden statt – mehr gab es nicht. Nach dem Hunger- und Kältewinter von 1947 zählte man im Mai in den "Vereinigten Oberschulen 1159 Schüler, die von 30 Lehrkräften in 37 Klassen unterrichtet wurden, auch wieder in neun Klassenstufen. Die Volkshochschule unter Christian Leichtle hatte 1947 schon diverse Außenstellen aufgemacht.

Bildungshunger war das eine, der reale, tägliche ein anderer. Das Rezept, wie man aus Ledergürteln Suppe kocht, war schon erprobt worden, als die Deutschen Stalingrad belagerten. In einem Bericht warnte 1947 ein amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter: "Die Leute werden Kommunisten – wegen des schlechten Essens." Die Zahl der notwendigen Kalorien war festgelegt, es gab Lebensmittelkarten – aber was nutzte das, wenn selbst der Schwarzmarkt leergefegt war.

Die Rettung für viele waren die "Care-Pakete" aus den USA und die "Hoover-Speisung" für Kinder, benannt nach dem amerikanischen Präsidenten Herbert Hoover, auch Mitbegründer von Unicef. Diese besonderen Essensrationen gab es bis 1950: Alle Schulkinder im Alter von sechs bis 18 Jahren erhielten täglich eine warme Mahlzeit, nur Gefäß und Besteck mussten sie mitbringen. Besonders beliebt waren die Tage, an denen es Kakao gab. Die Lebensmittel dafür kamen zunächst aus Army-Beständen.

In welchem Zustand die Weinberge 1947 nach den Januar-Frostnächten waren, kann man sich vorstellen. Aber auch die Wengerter gaben nicht auf. Der Heilbronner Hermann Schneider – seiner Familie ist der "Samtrot" zu verdanken – schrieb württembergische Weingeschichte, nicht nur weil er 1947 zu den Gründern des "Weinbauvereins Württemberg-Baden" zählte (heute: Weinbauverband). Der Liberale vertrat den Wahlkreis Heilbronn 1946 in der Verfassungsgebenden Landesversammlung Baden-Württemberg, war Stadtrat und Landtagsabgeordneter und rettete, zusammen mit dem ihm freundschaftlich verbundenen Theodor Heuss, den ganzen Wengerter-Stand: Nach 1948, es war ein guter Jahrgang, wollte die Steuerbehörde erbarmungslos zuschlagen. Das konnten sie abwenden.

Und dann: der Industriestandort Heilbronn! Schon 1947 war Fiat hier vor Ort. Zunächst war Heilbronn "nur" Montagestandort, noch im gleichen Jahr auch Zentrale der Deutschland-Aktivitäten. Selbst wenn "Fiat Heilbronn" heute Vergangenheit ist: Diese Ansiedlung war seinerzeit ein Signal – weit über Heilbronn hinaus.