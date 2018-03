Von Brigitte Fritz-Kador

Eine solche Stille herrscht selten im sonst - auch untereinander - sehr redefreudigen Heilbronner Gemeinderat, als OB Harry Mergel eine lange Erklärung zu dem fremdenfeindlichen Vorfall vor der Kilianskirche verlas - auch, wie er betonte, im Namen aller Gemeinderäte. Samstagabend vor einer Woche, kurz nachdem in der Kilianskirche die "Stunde der Kirchenmusik" zu Ende gegangen war, hatte ein 70-Jähriger mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft drei junge Flüchtlinge mit einem Messer attackiert und einen von ihnen schwer verletzt. Wegen versuchten dreifachen Mordes sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft, auch seine Wohnung wurde inzwischen durchsucht. Dass man ihn zunächst laufen ließ, hatte für großes Unverständnis in der Heilbronner Bevölkerung gesorgt.

Mergel betrieb in seiner Rede keine Schadensbegrenzung, sondern positionierte sich und den Gemeinderat eindeutig in der "Erklärung gegen Fremdenfeindlichkeit und zum Miteinander in der Innenstadt". Gemeinderat und Stadt Heilbronn seien "tief bestürzt über die gewissenlose Messerattacke", Bedauern und Mitgefühl gälten den Verletzten und: "Der heimtückische Angriff galt, nach allem was wir wissen, aus fremdenfeindlichen Motiven gezielt Flüchtlingen." Dieser feige Angriff müsse alle wachrütteln, Entsetzen, Abscheu und Verurteilung, die viele Heilbronner zum Ausdruck bringen, zeigten, dass dies die übergroße Mehrheit in dieser Stadt so sehe.

Heilbronn war bislang stolz auf seinen weitgehend konfliktfreien Umgang mit Flüchtlingen, auch dies sprach der Stadtchef an. "Der bisher besonnene, verantwortungsvolle, von Menschlichkeit und ehrlicher Hilfsbereitschaft geprägte Umgang mit den Flüchtlingen, der für unser Zusammenleben in Heilbronn steht, und auf den wir zu Recht stolz sein können, darf durch die menschenverachtende Tat eines Einzelnen nicht verloren gehen." Man werde diese Linie weiter einhalten.

Nachdem das Heilbronner "Bündnis gegen rechts" für Freitagabend zu einer Mahnwache am Marktplatz aufgerufen hatte, rechnete man zunächst mit etwa 50 Teilnehmern. Am Ende trotzten rund 300 Heilbronner der bitteren Kälte. Kaum hatte der erste Redner, Steffen Reiner vom Bündnis, das Wort ergriffen ("Die rote Linie ist überschritten") grölte ein Passant "Kommunistenschweine" über den Marktplatz.

"Wir brauchen Patrioten und keine Nationalisten" sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic, der von einer "Katastrophe mit Ansage" sprach und sich deutlich gegenüber jenen Medien positionierte, die die Debatte polarisierten und die Gräben tiefer machten. Er rief dazu auf, nach vorne zu schauen, denn "es muss sich etwas ändern". Auch SPD-Stadträtin und Ver.di-Chefin Marianne Kugler-Wendt sah die Willkommenskultur der Stadt in Gefahr, aber ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der Tat und einer verbreiteten Stimmung der Angst, für die es keine konkreten Anlässe gebe. Unter die Redner hatte sich auch Kilianspfarrer Hans-Jörg Eiding gereiht. Seine Botschaft war: "Gewalt ist immer ein Verbrechen, gegen wen sie sich auch richtet."

Der Marktplatz und die Stufen vor der Kilianskirche sind seit Monaten ein beliebter Treffpunkt für junge Flüchtlinge. Zum einen, weil sie hier einen Stadtbahnanschluss haben, zum anderen gibt es hier auch freies W-Lan. Bislang sah auch die Heilbronner Polizei sich hier lediglich zu mehr Kontrollen veranlasst und nur die hier entstandene Drogenszene als akutes Problem. Steffen Reiner warf ihr, bezogen auf das rassistische Klima und die "rechten Nazistrukturen in Heilbronn" strukturelle Defizite vor: "Das Problem heißt Rassismus!"

OB Harry Mergel versicherte in seiner Stellungnahme, man werde keine Probleme verdrängen oder verschweigen, sondern arbeite täglich an ihrer Lösung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Throm, der von einer Vielzahl von Beschwerden an ihn berichtete, gleichwohl aber vor Pauschalisierung warnte, will sich aber nicht damit abfinden, dass es für eine Video-Überwachung vor der Kirche und am Marktplatz keine gesetzliche Möglichkeit geben soll.