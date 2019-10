Ein Gedenkstein nahe der Dreisam erinnert seit dem Sommer an Maria. Foto: P. Seeger

Von Jürgen Ruf

Freiburg. Der Mord an der 19 Jahre alten Medizinstudentin in Freiburg löste überregional Bestürzung aus. Die Tat ereignete sich vor drei Jahren, am 16. Oktober 2016. Der Mörder, ein junger Flüchtling, wurde im vergangenen Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt. Danach gründeten die Eltern der Studentin die nach ihr benannte Maria-Ladenburger-Stiftung.

"Wir arbeiten für die Ziele und Werte, für die sich Maria in ihrem Leben eingesetzt hat", sagt Michael Lauk. Der 49 Jahre alte Start-up-Unternehmer ist Vorsitzender des Verbandes der Freunde der Universität und führt so auch die Maria-Ladenburger-Stiftung. "Wir sind keine politische Stiftung", sagt Lauk. "Wir wollen vielmehr ein Zeichen der Menschlichkeit setzen mit der Unterstützung Hilfsbedürftiger und so Marias Ziele und Ideale in ihrem Sinne ein Stück weiterleben lassen."

Die junge Frau aus dem Enzkreis in Baden-Württemberg war nach Freiburg zum Studieren gekommen. Sie wollte Ärztin werden, um Menschen zu helfen, wie ihre Eltern Friederike und Clemens Ladenburger erklärten, als sie im März in Berlin den Bürgerpreis der deutschen Zeitungen erhielten. Maria engagierte sich sozial, auch in der Entwicklungshilfe.

Getragen wird die Stiftung, die ihren Sitz in Freiburg hat, von der Familie Ladenburger und von Ehrenamtlichen. Unterstützt werden Studenten der Freiburger Universität. Der Schwerpunkt liegt an der medizinischen Fakultät. Hinzu kommen Projekte aus den Fachrichtungen Biologie, Pharmazie und Umweltwissenschaften. Gefördert werden etwa Praktika und soziale Projekte. Auch Studenten in Not können Hilfen beantragen.

Gefördert wird unter anderem eine Studentengruppe aus der Biologie. Sie forscht an neuen Wirkstoffen zur Lösung der weltweit drohenden Krise wegen Antibiotika-resistenter Bakterien. Auch Projekte zur Entwicklungshilfe in Afrika und Asien erhielten Unterstützung sowie Studierende, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländern für die Sterilisation medizinischer Geräte engagieren.

"In den ersten eineinhalb Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung Fördermittel in Höhe von rund 25.000 Euro ausgezahlt. Gefördert wurden damit mehr als 20 Studenten und Studentengruppen sowie die Studienstarthilfe des Studierendenwerks", sagt Lauk. Die Stiftung sei, wie andere auch, in Zeiten niedriger Zinserträge auf zusätzliche Spenden angewiesen. Auch aus diesem Grund ist die Stiftung öffentlich präsent, sagt Lauk.

Der Stiftungsvorsitzende kannte das Mordopfer persönlich nicht. An die erste Begegnung mit den Eltern erinnert er sich so: "Mir ist erst damals aufgefallen, wie sehr der Fokus in der Öffentlichkeit auf der Tat und auf dem Täter liegt." Für die Opfer von Straftaten und die Menschen, die hinter solchen Schicksalen stehen, gebe es kaum Beachtung. "Für mich persönlich war es eine bewegende Erfahrung, mehr über den Menschen Maria zu erfahren", sagt Lauk.