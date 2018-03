Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die 55 Mensen der Studierendenwerke im Land bieten zunehmend mehr vegetarische und vegane Gerichte an. Sie verzeichnen allerdings Umsatzrückgänge, wenn gar kein Fleisch auf der Karte steht. Das geht aus Antworten des Wissenschaftsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen hervor.

Die Spitzenreiter kommen aus Baden: Den Löwenanteil der täglich gut 52.000 baden-württembergischen Studentenmahlzeiten bereiten mit 8760 Essen die Köche des Studierendenwerks Freiburg zu. Als erste nahmen sie 2010 ein veganes Gericht ins Menü. 2017 lag der Anteil an vegetarischen und veganen Offerten in Freiburg bei 64,4 Prozent; auch das ist Rekord. Platz zwei hält mit 58,8 Prozent Heidelberg.

Alle 55 Mensen bieten täglich mindestens ein vegetarisches Hauptgericht. 25 von ihnen hatten 2017 täglich mindestens eine vegane Mahlzeit auf dem Plan, weitere 22 Großrestaurants einmal wöchentlich. Der Rest stellt vegane Beilagen bereit.

"Alle Studierendenwerke geben an, dass die Nachfrage und demzufolge auch die Akzeptanz vegetarischer bzw. veganer Gerichte in der Studierendenschaft gestiegen ist", heißt es im Bericht des Wissenschaftsministeriums. Der Anteil der vegetarischen oder veganen Gerichte sei seit 2007 von rund 40 Prozent auf mehr als 50 Prozent gestiegen. Der Anteil der rein veganen Gerichte wuchs von null auf 12,5 Prozent. Spitzenreiter in diesem Bereich ist Mannheim mit 22,2 Prozent. In Heidelberg sind 18,5 Prozent der Gerichte rein vegan.

Eine Umfrage in Stuttgart ergab, dass sich nur zwei Prozent der Befragten rein vegetarisch und ein Prozent rein vegan ernähren. Ein Großteil der Nachfrage werde demnach von "Flexitariern" bestritten, erklärt das Ministerium von Theresia Bauer (Grüne). "Das Angebot von ausschließlich vegetarischen Gerichten wie am Veggie-Tag führt nach der Angabe der Studierendenwerke zu einem Rückgang der Essenszahlen."

Der grün-schwarze Regierungsvertrag sieht vor, den Anteil von regional und ökologisch erzeugten Lebensmitteln in Großküchen zu erhöhen. 23 der betroffenen Mensen sind derzeit nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert oder bieten entsprechende Menü-Komponenten. Der Anteil an ökologisch erzeugten Lebensmitteln schwankt dort zwischen fünf und 16,7 Prozent. Die Koalition möchte diese Werte ausbauen: "Die Landesregierung strebt in der Gemeinschaftsverpflegung den Einsatz von durchschnittlich 15 Prozent ökologisch erzeugten Lebensmitteln bei gleichzeitiger Ökozertifizierung der Großküchen an", schreibt Bauer.

Pilotversuche hätten gezeigt, dass sowohl die Erhöhung des Anteils von ökologisch erzeugten, regionalen Lebensmitteln wie auch die Bio-Zertifizierung ohne große Hürden umsetzbar seien. Das Studierendenwerk mit dem höchsten Anteil an ökologisch erzeugten Produkten ist momentan Bodensee (16,7 Prozent), am häufigsten regionale Kost gibt es in Karlsruhe (45 Prozent). In Heidelberg kommt fast jedes dritte Gericht (30 Prozent) aus der Region.

Die Anfrage war unter anderem vom hochschulpolitischen Sprecher der Grünen, Alexander Salomon, gestellt worden. "Die Außer-Haus-Verpflegung nimmt in der Ernährung eine immer größere Rolle ein", erklärte er. "2016 ging jede Bundesbürgerin und jeder Bundesbürger durchschnittlich mehr als 140-mal außer Haus essen." Angesichts der steigenden Anzahl ernährungsbedingter Erkrankungen sei das Potenzial einer gesunden Ernährung immens.