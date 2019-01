Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) erhält im Streit um die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Rückendeckung: Der jüngste Beschluss des Stuttgarter Verwaltungsgerichts sei für ihn "absolut nicht nachvollziehbar", sagte DHBW-Co-Aufsichtsratschef Wilfried Porth unserer Zeitung. Die Wahl eines neuen Vizepräsidenten im März 2017 habe transparent und regelkonform stattgefunden; Mauscheleivorwürfe seien haltlos: "Es gibt überhaupt keinen Anlass dazu."

Porth vertritt als Personalvorstand der Daimler AG die Ausbildungsbetriebe der DHBW und ist das am längsten amtierende Aufsichtsratsmitglied. Er wechselt sich mit Bauer beim Vorsitz ab.

Diese Woche war bekannt geworden, dass das Verwaltungsgericht der Ministerin untersagt hat, den designierten Vizepräsidenten ins Amt einzuführen: Zwei Mitbewerber hatten sich benachteiligt gesehen. Das Land hat Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingelegt.

"Ich war dabei, ich stehe dazu, wie wir das gemacht haben", sagt Porth. Die Kür zum neuen Vizepräsidenten hatte ein Professor gewonnen, der damals als Referent im Ministerium tätig war.

Den Klägern zufolge hat Bauer durch ein nicht dokumentiertes Telefonat mit der beauftragten Personalagentur möglicherweise unzulässigen Einfluss genommen. Zudem sei das Anforderungsprofil nachträglich um das Kriterium "präsidiabel" erweitert und damit auf den von ihr angeblich bevorzugten Kandidaten zugeschnitten worden.

Beide Vorwürfe hält Porth für hanebüchen. Das Ministerium selbst verweist auf ein abgetrenntes Verfahren, in dem der Verwaltungsgerichtshof die Vorwürfe nicht plausibel belegt fand. Bei den Klägern handelte es sich um DHBW-Senatoren, die hochschulrechtliche Fragen klären ließen. Die einstweilige Verfügung, um die es jetzt geht, lässt offen, ob zusätzliche Indizien aufgetaucht sind.

Porth zufolge wurzeln die Streitigkeiten tiefer: An der DHBW, die 2009 aus den Berufsakademien geformt wurde, gebe es nach wie vor Selbstständigkeitsbestrebungen und Egoismen. "Es hat sich ein harter Kern von Kritikern geformt, die versuchen, mit Klagen und ähnlichen Instrumenten die Organisation zu beschäftigen und teilweise auch lahmzulegen."

Im Wissen darum habe man kritische Stimmen in die Findungskommission bewusst eingebunden und sei auch zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen. Doch ohne Erfolg: "Die Hochschule ist seit anderthalb Jahren nicht in der Lage, diese Stelle zu besetzen, weil ein kleiner Kreis versucht, diese Wahl anzufechten", so Porth.

An der Hochschule braut sich derweil schon neuer Ärger zusammen: Um einer Verfassungsbeschwerde von Professoren zu begegnen, die mehr Wissenschaftsfreiheit fordern, hat das Ministerium erklären lassen, die praxisorientierte DHBW stehe im Hinblick auf Forschung "am Ende der Skala". Hochschullehrer mit einem umfassenden Forschungsauftrag bedürften eines weiterreichenden grundgesetzlichen Schutzes, heißt es im Schriftsatz des Prozessbevollmächtigten. Die "Stuttgarter Zeitung" zitierte ihn am Donnerstag mit den Worten, was DHBW-Wissenschaftler sonst noch untersuchten, sei "Forschung in der Freizeit", für die "weder Dienstzeiten noch Landesmittel zu Verfügung stehen".