Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Wandel der Innenstädte spiegelt immer auch einen Wandel in der Gesellschaft wider. Der neue "Masterplan Innenstadt Heilbronn" beziehungsweise dessen Fortschreibung zeigt das deutlich. Er soll mindestens für die nächsten zehn Jahre die Leitlinien der Entwicklung vorgeben und wurde, nachdem er den Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates passiert hatte, nun der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat vorgelegt.

Aus 720 "angedachten" Einzelmaßnahmen wurden 90 herausgefiltert. Teil des Entstehungsprozesses war, wie die nach Heilbronn gekommenen Vertreter der beauftragten GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung) betonten, erstmals eine Bürgerbeteiligung mit zwei sehr gut besuchten Workshops. Hinzu kamen mehr als 30 Experteninterviews, fünf Workshops mit etwa 150 Experten, ausführliche Passanten-Befragungen in der Innenstadt und Online-Fragebögen.

Hintergrund Die GMA-Analyse kam zu dem Ergebnis, dass die Passantenfrequenzen in den Haupteinkaufslagen stabil seien und sich Neckarbereich sowie Marktplatz positiv entwickelten, während die nördliche Innenstadt Frequenzverluste zeige. Im Detail: Frequenzverluste gab es zwischen 2009 und 2018 beim Standort Stadtgalerie (minus zwei bis drei Prozent) durch die Schließung des Kaufhofes und durch die [+] Lesen Sie mehr Die GMA-Analyse kam zu dem Ergebnis, dass die Passantenfrequenzen in den Haupteinkaufslagen stabil seien und sich Neckarbereich sowie Marktplatz positiv entwickelten, während die nördliche Innenstadt Frequenzverluste zeige. Im Detail: Frequenzverluste gab es zwischen 2009 und 2018 beim Standort Stadtgalerie (minus zwei bis drei Prozent) durch die Schließung des Kaufhofes und durch die Situation im Wollhauszentrum; in der Sülmerstraße nach dem Hafenmarkt kam es zu Frequenzverlusten durch den Wegzug des "Magnetbetriebes" Drogerie Müller. Gewinner ist der Bereich Marktplatz/Marrahaus durch die Anbindung an Stadtbahn und ÖPNV und dank der Neckarmeile. Hier hätten sich "deutlich positive Wirkungen" gezeigt. Ein Fazit daraus lautet: Der Neckar sollte noch mehr einbezogen werden. (bfk)

Wenn es ein Fazit dessen gibt, was besonders ins Auge sticht, dann dieses: Einkaufen bleibt ein wichtiger Anlass (20 Prozent), die Innenstadt aufzusuchen, aber längst nicht mehr der einzige. Die Gastronomie (19 Prozent) ist da dicht auf den Fersen, gefolgt von Bummeln/Spazieren (18 Prozent). Die Nutzung von Dienstleistern und das Treffen mit Freuden liegen noch bei jeweils neun Prozent. Lebendigkeit, Ausstattung und sogar Sauberkeit und Sicherheit werden positiv bewertet. Luft nach oben ist bei der Attraktivität öffentlicher Räume, etwa bei Grünflächen und Plätzen.

Handel, Verwaltung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing müssen sich, das zeigten viele Einzelergebnisse, einer Vielfalt von Herausforderungen stellen. Rahmen und inhaltliche Leitplanke ist die Stadtkonzeption 2030, wobei die Grenzziehung "Innenstadt" erweitert wurde. Erster Bürgermeister Martin Diepgen betonte bei der Vorstellung den "ganzheitlichen" Ansatz und die Zukunftsorientierung des Masterplanes. Auf 76 Seiten gibt es genügend Analysen und Vorschläge, von denen allerdings niemand realistisch erwartet, dass sie alle umgesetzt werden.

"Nichts bleibt, wie es war", sagte auch Dr. Stefan Holl von der GMA, lobte aber gleichzeitig die Stadt dafür, dass der Umsetzungsgrad des letzten Masterplanes "eine Erfolgsstory" gewesen sei. Da man bei der GMA die Vergleichsparameter zu anderen Städte hat, kann man das wohl so glauben - und ebenso die Feststellung, dass der Leerstand in Heilbronn "nicht so fürchterlich dramatisch ist". Die Innenstadt wird nach Ansicht von Wirtschaftsakteuren positiver bewertet als wohl allgemein angenommen. Sie sei vielfältiger geworden und die Verweildauer höher - dies sei zurückzuführen auf das Gastronomieangebot, kleinteilige Entwicklungen und allgemeine Passantenfrequenz.

Verlierer dabei ist die Gegend um das K 3. Als Ansatzpunkte für eine weitere Stadtentwicklung stehen vor allem die Plätze mit ihrer "Verteilerfunktion" im Fokus. Ein weiterer Grundgedanke für eine Optimierung war eine Art von Raster durch das Anlegen von Querachsen, die die Straßen besser verbinden, beispielsweise auch die Harmonie einbeziehen, aber auch attraktivere Hinterhöfe, und mehr grüne Inseln. Der Vorschlag umfasst auch einen überregional angelegten "Bildungsradweg" und einen "Kulturring" um die Stadt. In der Kuchendarstellung der Besuchsanlässe für die Innenstadt ist der Bereich "Kultur, Freizeit und Sportangebot" eine sehr schmales Zwei-Prozent-Stückchen.

Priorität hat nach den GMA-Vorschlägen vor allem die Umgestaltung der Lothorstaße als "Schlüsselprojekt", auch die des Theaterplatzes und des Hafenmarktes sieht man als notwendig an. Und dabei fiel auch ein Satz, der nicht allen gefallen wird: "Die Pkw ganz raus aus der Stadt, so wird das nicht funktionieren!" Erreichbarkeit müsse bleiben, es gelte aber, den Parkplatzsuchverkehr neu zu regeln, und es brauche außerdem bessere Taktzeiten im ÖPNV (vor allem in den Abendstunden) und mehr Radrouten.

Thomas Gauss von der Stadtinitiative fordert ein, dass es nicht bei Absichtserklärungen bleiben dürfe, es käme auf die Umsetzung an, und dafür böte der Masterplan "hervorragende Perspektiven". Er sieht die Stadt an der Schwelle zu einem positiven Imagewechsel, spricht auch von "unbequemen Maßnahmen" und sieht die Zukunft in der gemischten Nutzung. Interessant auch: Im Vergleich zu anderen Städten habe der Onlinehandel in Heilbronn "nur schwache Frequenzverluste gebracht.

Eine Lenkungsgruppe wird nun die in vier Arbeitsfelder aufgeteilten Themen angehen. Inwieweit hier städtisches und privates Engagement einander bedingen, dazu war nicht viel zu hören, außer dass man hier auf einen öffentlichen Druck baut und das Interesse der Immobilienbesitzer am Werterhalt ihres Eigentums. Dass dies Anlass genug sei, es zu pflegen und nicht verkommen zu lassen, darin sind sich Wilfried Hajek und Gauss einig. Anreize mit der "goldenen Gießkanne" werde es nicht geben, sagte der Baubürgermeister, und die Stadt werde auch Spekulanten keinen Vorschub leisten, ein Stichwort, auch auf das Wollhauszentrum gemünzt, dass die Stadt, so die GMA-Aussage, unbedingt kaufen müsse - so, als wäre das ganz einfach.

Dass zur Steigerung von Attraktivität und Lebendigkeit auch mehr Wohnen in der Stadt gehört, darüber war man sich einig. Dazu gab es eine doch überraschende Zahl: 4200 Menschen wohnen bereits in der Innenstadt. Nun gelte es, die City als Wohnquartier lebenswert fortzuentwickeln und mit anderen Stadtlagen zu vernetzen. Das Thema "Barrierefreiheit" steht übrigens an erster Stelle der Prioritätenliste.