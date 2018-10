Massenbachhausen. (gmu) Wer im Massenbachhausener Wohngebiet Schmähling sein Eigenheim errichtet, hat einen Platz an der Sonne gebucht. Das Gebiet im Süden und Südosten der Gemeinde profitiert von der Aussicht und vielen Sonnenstunden.

Bereits in den 90-er Jahren wurde das Baugebiet Schmähling I im Süden der Gemeinde erschlossen. Viele junge Familien aus dem Ort oder aus umliegenden Gemeinden errichteten dort ihr Eigenheim. Innerhalb von zehn Jahren entstanden rund 70 Neubauten. Die Einwohnerzahl schoss regelrecht in die Höhe, und so verzeichnete Massenbachhausen im Jahr 2000 seinen Spitzenwert von 3722 Bürgerinnen und Bürgern. Um dem Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht zu werden, errichtete die Gemeinde am Rand des Wohngebiets den kommunalen Kindergarten Regenbogen.

Die Nachfrage nach Wohnraum brach nicht ab. Doch aufgrund von schwierigen Grundstücksverhandlungen war es der Kommune nicht so schnell möglich, neues Bauland auszuweisen. Die bauwilligen Massenbachhausener hatten sich im Umland nach Flächen umgesehen, und die Einwohnerzahl ging wieder rückwärts.

Im Jahr 2006 schließlich konnte der erste Abschnitt von Schmähling II mit rund 30 Gebäuden erschlossen werden. "Diese Vermarktungsphase hat bis zum Jahr 2012 gedauert", erinnert sich Bürgermeister Morast. Es folgten weitere Ausweisungen von Bauland, zuletzt wurden im Jahr 2017 insgesamt 28 neue Bauplätze erschlossen. "Die kommunalen Grundstücke für Ein- bis Zweifamilienhäuser sind alle verkauft", sagt Nico Morast.

Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wurden fünf Baufenster als Mehrfamilienhäuser mit bis zu je sechs Wohneinheiten eingeplant. Zwei dieser Plätze sind verkauft, zwei weitere für karikative Träger reserviert, die dort barrierefreies Wohnen anbieten wollen.

Momentan verzeichnet Massenbachhausen knapp 3500 Einwohner. "Wir haben eine Infrastruktur, die auf diese Größe ausgelegt ist", sagt Morast. Er betont das aktive Vereinsleben und das gut ausgestattete Betreuungsangebot für Kinder im Kindergarten, der Schule und bei der Kernzeitenbetreuung. Gute Voraussetzungen also für Neubürger, sich schnell ins Ortsgeschehen zu integrieren.

Weil die Nachfrage nach Bauland ungebrochen groß ist und der Verwaltung über 70 Interessensbekundungen vorliegen, wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Erschließung des nächsten Abschnitts im Schmähling II diskutieren. Dieser ist bereits Bestandteil des im Jahr 2016 aufgestellten Bebauungsplans. Hier können noch einmal 30 Baufenster, davon 22 in kommunalem Eigentum, entstehen. "Auch wenn wir uns mit dem Thema befassen, ist uns eine nachhaltige Entwicklung wichtig", sagt Morast. Denn es sei nicht sinnvoll, Baugebiete um jeden Preis auszuweisen. Deshalb will er auch die Innenentwicklung nicht aus dem Auge verlieren.