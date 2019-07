Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Zwischen Heilbronn, Heidelberg, Massenbachhausen und Berwangen spielte sich im letzten Jahrhundert eine besondere jüdische Familiengeschichte ab - heute setzt sie sich zwischen drei Kontinenten fort: Europa, hier die Länder Italien, England und Holland, Amerika, hier die USA und Kanada und Südafrika. Dank Karl-Heinz Vetter kam ein denkwürdiges Familientreffen zustande.

Bei der Arbeit für das Ortsfamilienbuch des Massenbachhausener Fördervereins "Denk-Mal" stieß er auf die Geschichte der Familie Hochherr. Gewiss konnte er damals noch nicht ahnen, welche Konsequenzen daraus erwachsen würden. Von ihr beeindruckt, begann er, sie in allen Details zu erforschen, in mühevoller Recherche nach Familienmitglieder zu suchen und alles zu dokumentieren.

Bernhard Hochherr und seine Tochter Grete. Foto: zg

Am Ende haben er und Mitgliedern des Vereins die Reise, den Aufenthalt, das Programm für die Hochherr-Nachfahren und die Stolperstein-Verlegung für Bernhard Hochherr und seine Tochter Grete in Heilbronn organisiert, mit vielfältiger Unterstützung auch von außerhalb des Vereins, wie Vetter sagt.

18 Nachfahren des jüdischen Zigarrenfabrikanten Bernhard Hochherr und seiner Brüder Simon und Ferdinand (von der "Heidelberger Linie") sind gekommen. Dass sie von den Hochherrs abstammen, denen noch die Flucht aus Nazi-Deutschland gelang, wussten alle, viele sprechen auch noch gut Deutsch. Nicht aber, dass und wie viele Verwandte sie noch in anderen Ländern haben, welche Schicksale auch dahinter stehen. Das Smartphone wird fleißig genutzt, es werden Fotos gemacht von den Lebensstationen ihrer Vorfahren, Tonaufnahmen und Videos, auch von den Geschichten, die man sich untereinander zu erzählen hat, auf Deutsch oder auf Englisch.

In Heilbronn haben sie einen Film gesehen, der auf dem Tagebuch der Flucht von Franz Joseph, verheiratet mit Erika, geborene Hochherr, einer Tochter von Ferdinand, beruht. Was Avital Toren sagt, unterstreichen auch einige aus der Gruppe: Es wurde nichts oder zu wenig von dieser fürchterlichen Zeit erzählt, ein nicht wieder gut zu machendes Versäumnis und vielleicht auch einer der Gründe dafür, an der Reise teilzunehmen.

Avital Toren bestätigt auch den Eindruck, den man schon bei der ersten Begegnung gewinnt: Niemand von ihnen ist ablehnend, von Vorurteilen oder Vorbehalten geprägt, alle sind neugierig und aufgeschlossen. Nach dem Empfang im Amtszimmer von Oberbürgermeister Harry Mergel bedankte sich Paul Joseph und sagte: "Wenn es die Jahre zwischen 1933 und 1945 nicht gegeben hätte, dann wären wir jetzt alle ihre Mitbürger."

Zuvor hatte Mergel von den Bemühungen der Stadt berichtet, von dem Unheil, an dem auch Heilbronner beteiligt waren und dem "Tag der Schande", als bei der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 auch die Heilbronner Synagoge niederbrannte und dass dies unvergessen bleiben wird.

Im Gedächtnis der Stadt werden nun auch Bernhard Hochherr und seine Tochter Grete bleiben, für die in der Frankfurter Straße 39 zwei Stolpersteine gelegt wurden. Auch der Künstler Gunter Demnig, der sie seit 1992 verlegt um den Opfern einen Namen zu geben - inzwischen sind es etwa 70.000 Steine - hat selten so viele ihrer Nachfahren bei diesem Anlass erlebt. Vor dem unscheinbaren Nachkriegsbau steht eine Staffelei mit zwei Familienbildern, darunter eine Vase mit gelben Rosen.

Herbert Hess liest aus der Familienchronik von Vetter vor, Pfarrer Günter Spengler vom "Runden Tisch Stolpersteine" in Heilbronn steht, bittet um eine Gedenkminute. Und dann gibt es diesen besonderen Moment, in dem Geschichte und Schicksal unmittelbar greifbar werden, als weitere Familienmitglieder vortreten und auch um ein Gedenken an ihre weiteren Verwandten und Opfer bitten.

Die Gruppe besuchte auch den Jüdischen Friedhof in Heilbronn. An zwei Familiengräbern wird das Kaddisch, das jüdische Totengebet, für die hier Begrabenen gesprochen und auf die Grabsteine Marmorkiesel gelegt, dem jüdischen Brauch entsprechend. Das Mahnmal in der Mitte des Friedhofs, auf dem alle Namen der ermordeten Heilbronner Juden stehen, beeindruckt die kleine Gruppe zutiefst.

Am Ende sagt Paul Joseph, der aus Holland kommt und mit seinen 81 Jahren zusammen mit Hesse zu den ältesten zählt, dass seine Familie dann, wenn dem gegenwärtigen Antisemitismus in Holland nicht Einhalt geboten werde, überlege, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Hier habe man sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Seine Mutter aber habe es nicht fertig gebracht, nach dem Krieg noch einmal von Holland nach Deutschland zurückzukehren.