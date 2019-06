In diesem Gebäude in der Sinsheimer Straße 18 eröffnete Bernhard Hochherr 1898 eine seiner ersten Zigarrenfabriken. Durch ihn fanden rund hundert Menschen am Ort Beschäftigung. Heute ist das Haus das Asybewerberwohnheim. Fotos: Gabi Muth

Von Gabi Muth

Massenbachhausen. Ein unbändiger Unternehmergeist zeichnete ihn aus, er war innovativ und zeigte bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert seinen Arbeitnehmern gegenüber soziale Verantwortung: Bernhard Hochherr eröffnete 1898 in Massenbachhausen seine ersten beiden Standorte einer florierenden Zigarrenfabrik.

Er expandierte, gründete mehrere Produktionsstätten, und 1937 lag der Umsatz bei 2,4 Millionen Reichsmark, was 9,84 Millionen Euro entspricht. Während der Zeit des Nationalsozialismus verlor Hochherr alles, starb am Ende als 71-Jähriger im Konzentrationslager Theresienstadt. Am Montag, 1. Juli, werden für ihn und seine Tochter Grete in Heilbronn zwei Stolpersteine verlegt.

In mühsamer Recherchearbeit hat Karl-Heinz Vetter die Geschichte von Bernhard Hochherr aufgearbeitet.

Das Gebäude in der Sinsheimer Straße 18 ist jedem in Massenbachhausen bekannt. Viele Jahre dienten die Räumlichkeiten als Kindergarten und als Jugendhaus. Heute beherbergt es Asylbewerber. Doch kaum einer kennt die Historie des Hauses. Karl-Heinz Vetter, der für den Förderverein Denkmal das Ortsfamilienbuch erstellt hat, hat über den innovativen Unternehmer Bernhard Hochherr eine interessante Biografie verfasst.

1870 wurde Bernhard Hochherr als Sohn jüdischer Eltern in Berwangen geboren. Die Gabe, ein guter Geschäftsmann zu sein, bekam er wohl in die Wiege gelegt. Denn bereits sein Vater war Handelsmann. Mit 28 Jahren wagte Hochherr den Schritt in die Selbstständigkeit, zog nach Massenbachhausen und eröffnete in der Sinsheimer Straße 18 und in der Fürfelder Straße 39 seine ersten beiden Produktionsstätten. "Die Zigarrenindustrie war aufstrebend, im ausgehenden 19. Jahrhundert hat die Zigarrenproduktion einen richtigen Boom erfahren", weiß Karl-Heinz Vetter.

1900 heiratete Hochherr seine Frau Maria, ein Jahr später erblickte Tochter Ilka das Licht der Welt. Bereits 1905 beschäftigte der Geschäftsmann in Massenbachhausen 98 Männer und Frauen. Er gründete eine Fabrikkrankenkasse, der alle Beschäftigten angehörten, und aus der sie im Krankheitsfall einen Obolus erhielten. Das Zigarrengeschäft florierte, und bald wurden auch in Fürfeld, in Rot, in Rettigheim, in Eichelberg und in Walldorf die Tabakblätter gewickelt, und in Heidelberg ein neuer Verwaltungssitz errichtet.

Dabei war die Zigarrenherstellung eine kleine Kunst. Denn die auf große Ballen aufgerollten getrockneten Blätter mussten zunächst für einige Tage in die Anfeuchtkammer. Dort wurden sie weich und geschmeidig. Es folgte das Ausrippen, das ist das Schneiden der Blätter vom Stängel. Anschließend wurden sie walzenförmig aufgewickelt und in Formbrettern getrocknet. "Die Zigarre war teuer. Sie wurde von der Mittel- und der Oberschicht geraucht", erzählt Karlheinz Vetter. Für den kleinen Mann stellte Bernhard Hochherr deshalb aus den Resten der Tabakblätter den so genannten Stumpen her.

Im Jahre 1908 zog Bernhard Hochherr nach Heilbronn, 1909 wurde dort seine zweite Tochter Hilda geboren. Im selben Jahr verstarb seine Frau Maria - ein schwerer Schicksalsschlag für Bernhard Hochherr. Er nahm zur Unterstützung seine Brüder Simon und Ferdinand mit in die Geschäftsleitung, zog sich selbst aus dem Unternehmen zurück und gründete 1911 die "Bernhard Hochherr & Co. GmbH" in Walldorf.

Die Tochter des letzten jüdischen Lehrers in Massenbachhausen, Ida Reis, wurde Bernhard Hochherrs zweite Ehefrau. Aus dieser Beziehung stammt Tochter Grete. Sie emigrierte 1938 nach Port Elizabeth, ihre älteren Halbschwestern in die USA. Im Zuge der Arisierung enteigneten die Nationalsozialisten Bernhard Hochherr.

Die Firma, seine Grundstücke und sein Vermögen fielen in die Hände des damaligen Regimes. Am 22. August 1942 wurde er in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo er am 31. August verstarb.

Die Geschichte des Unternehmers Bernhard Hochherr hat Karl-Heinz Vetter dazu bewogen, ihn und seine Tochter Grete für die Stolpersteinaktion in Heilbronn vorzuschlagen. Sein Anliegen hatte beim Runden Tisch Erfolg. Am Montag, 1. Juli, findet in der Käthchenstadt die Verlegung von insgesamt 17 Stolpersteinen durch den Künstler Gunter Demnig statt. Zwei davon sind Bernhard Hochherr und seiner Tochter Grete gewidmet.

Karl-Heinz Vetter ist es gelungen, 17 Nachfahren von Bernhard Hochherr ausfindig zu machen, die für dieses denkwürdige Ereignis aus den Niederlanden, Italien, Südafrika, Kanada und den USA anreisen. Am Sonntag, 30. Juni, besuchen die Gäste um 13 Uhr die beiden ehemaligen Fabrikstandorte in Massenbachhausen und verweilen bei Kaffee und Kuchen im örtlichen Firminushaus.