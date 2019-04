Stuttgart. (dpa-lsw) Baden-Württemberg prüft eine Masern-Impfpflicht für Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen. "Eine Impfpflicht darf kein Tabu sein", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montag in Stuttgart. Die Impfquote bei Masern sei in Baden-Württemberg unbefriedigend. Sie liege bei der zweiten Masernimpfung unter der empfohlenen Quote von 95 Prozent. Masernerkrankungen nähmen zu. Dies zeige, dass Impf-Appelle und Aufklärung alleine offenbar nicht genügten.

Nach Angaben des Ministeriums wurden 2016/2017 Kinder untersucht, die eingeschult wurden. Damals seien 95,2 Prozent mindestens einmal gegen Masern geimpft gewesen. Mindestens zwei Impfungen hatten 89,1 Prozent. SPD-Gesundheitsexperte Rainer Hinderer mahnte Taten an: "Ich erwarte von Sozialminister Manfred Lucha beim Thema Impfen endlich konkretes Handeln statt weiterer Ankündigungen."

Masern sind hochansteckend und können in seltenen Fällen auch tödlich verlaufen. Im Mai wird ein Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Impfpflicht erwartet. Bei den Bundesländern gibt es derzeit keine einheitliche Position.