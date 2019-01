An der Messstelle in der Weinsberger Straße (Bild) in Heilbronn ist der Jahresmittelwert an Stickstoffdioxid von 55 auf 22 Mikrogramm pro Kubikmeter gesunken. In der Hans-Rießer-Straße ist der Wert von 26 auf 28 angestiegen. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (fsd) Die Luftqualität in Baden-Württemberg hat sich auch im Jahr 2018 weiter verbessert - mancherorts ist die Belastung mit Schadstoffen deutlich zurückgegangen. Dies geht aus vorläufigen Ergebnissen der Luftqualitätsmessungen 2018 der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) zu den Jahresmittelwerten für Stickstoffdioxid (NO2) hervor. "Die Messwerte belegen, dass die Maßnahmen zur Luftreinhaltung wirken. Wir müssen aber weiterhin dranbleiben, denn nicht überall sinken die Messwerte unter die Grenzwerte", betonte Verkehrsminister Winfried Hermann.

So beispielsweise in Heilbronn. An der Messstelle in der Weinsberger Straße sank der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid zwar um drei Mikrogramm von 55 auf 52, doch vom Zielwert 40 Mikrogramm ist man noch weit entfernt. An der zweiten Messstelle in der Hans-Rießer-Straße hingegen stieg der Mittelwert von 26 auf 28 Mikrogramm.

Besonders starke Rückgänge wurden an den Stationen Stuttgart Arnulf-Klett-Platz (minus zehn Mikrogramm), Reutlingen Lederstraße-Ost und Remseck Remstalstraße (beide minus sieben Mikrogramm) gemessen. Anstiege um ein bis zwei Mikrogramm Stickstoffdioxid gegenüber 2017 gab es zum Beispiel in Freiburg, Leonberg und Mannheim. Von den 18 Städten und Gemeinden, die den Grenzwert für den Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid im Jahr 2017 überschritten hatten, konnte 2018 in sechs die Einhaltung des Grenzwertes erreicht werden: Heidenheim, Leinfelden-Echterdingen, Marbach, Pleidelsheim, Ravensburg und Steinheim.

Hintergrund Die Verpflichtung zur Grenzwerteinhaltung für Feinstaub PM10 und Stickstoffdioxid (NO2) ergeben sich aus der Luftqualitätsrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 2008/50/EG) und deren Umsetzung in nationales Recht im Rahmen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Für Feinstaub PM10 gelten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter als Jahresmittelwert und 50 Mikrogramm als [+] Lesen Sie mehr Die Verpflichtung zur Grenzwerteinhaltung für Feinstaub PM10 und Stickstoffdioxid (NO2) ergeben sich aus der Luftqualitätsrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 2008/50/EG) und deren Umsetzung in nationales Recht im Rahmen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Für Feinstaub PM10 gelten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter als Jahresmittelwert und 50 Mikrogramm als Tagesmittelwert bei 35 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. Für Stickstoffdioxid (NO2) gelten 40 Mikrogramm als Jahresmittelwert und 200 Mikrogramm als Ein-Stunden-Wert bei 18 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Von den vier im Jahr 2018 neu eingerichteten Stickstoffdioxid-Messstellen wurden an zwei Standorten keine Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt: Östringen und Rastatt. In Öhringen und Sindelfingen hingegen wurde erstmals eine Überschreitung gemessen.

Dennoch sei man laut Hermann auf einem richtigen Weg. "Der positive Trend ist erfreulich. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass der Trend anhält, sich verstärkt und wir so schnell wie möglich an allen Stationen die Grenzwerte einhalten. Dazu müssen mehr saubere Autos und auch Carsharing stärker genutzt werden," sagte Hermann. "An vielen Orten rechnen wir infolge der eingeleiteten Maßnahmen spätestens 2020 mit der Einhaltung des Grenzwertes."

Aber nicht nur beim Stickstoffdioxid-Ausstoß gab es positive Nachrichten, auch wurde erstmals der zulässige Tagesmittelwert in Höhe von 50 Mikrogramm für Feinstaub PM10 (bei 35 erlaubten Überschreitungen) an allen Messstellen im Land, auch an der Station Stuttgart Am Neckartor, eingehalten. Sowohl der Jahresmittelwert, als auch der Tagesmittelwert für Feinstaub PM10 werden somit in Baden-Württemberg flächendeckend gehalten.

In puncto Feinstaubwerte konnten die Heilbronner Messstellen ihr Niveau aus dem Jahr 2017 halten. Im Durchschnitt belasten in der Hans-Rießer-Straße rund 20 Mikrogramm Feinstaub den Kubikmeter Luft. 2018 wurde der Grenzwert nur fünf Mal (2017: 13 Mal) überschritten. In der Weinsberger Straße stieg der Wert von 24 auf 25. Aber auch hier wurde die Grenze nur sieben statt 13 Mal überschritten.