Insgesamt 26 Luftfiltersäulen hat die Stadt Heilbronn im Juli in der Weinsberger Straße in Betrieb genommen. Zusammen saugen sie bis zu 14 500 Kubikmeter Luft pro Stunde an und filtern bis zu 80 Prozent Stickstoffdioxid und Feinstaub heraus. Fast 1,7 Millionen Euro wurden dafür investiert. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Heilbronn. Der Stickstoffdioxid-Gehalt (NO2) der Luft in der Heilbronner Innenstadt ist überall unter den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gesunken. Auch im bislang am stärksten belasteten Gebiet – der Weinsberger Straße Ost – wurde im ersten Halbjahr durchschnittlich nur noch 37 Mikrogramm gemessen. In ganz Baden-Württemberg wird der Grenzwert nun nur noch an zwei Messstellen in Stuttgart und Ludwigsburg nicht eingehalten. Das geht aus der Halbjahresbilanz hervor, die die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) nun vorgestellt hat.

Wie mehrfach berichtet, drohen ab dem kommenden Jahr in einigen Bereichen Heilbronns Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge, wenn der NO2-Grenzwert im laufenden Jahr nicht insgesamt unterschritten wird. Um diese einschneidende Maßnahme zu verhindern, hat die Stadt ein ganzes Maßnahmenbündel bereits umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Konzentration des gesundheitsschädlichen Gases zu verringern, das schwere Herz-Kreislauf-Krankheiten, Asthma und Bronchitis verursachen kann. Unter anderem gilt in weiten Teilen der Innenstadt inzwischen Tempo 40, und im östlichen Abschnitt der Weinsberger Straße wurden Anfang Juli 26 große Luftfiltersäulen aufgestellt.

Ob die jetzt gemeldeten Grenzwertunterschreitungen für das erste Halbjahr auch im gesamten Jahresmittel 2020 Bestand haben werden, kann jedoch noch niemand sicher vorhersagen. Denn noch im ersten Quartal 2020 waren in der Weinsberger Straße Ost 42 Milligramm Stickstoffdioxid gemessen worden; im vergangenen Jahr hatte der Wert dort im Mittel bei 47 Milligramm gelegen – und somit noch fast 20 Prozent über dem Grenzwert.

Außerdem waren auch in Heilbronn während der Corona-Hochphase deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs als üblich: Die LUBW spricht von einem Rückgang von 30 bis 50 Prozent und einem aktuellen Verkehrsaufkommen von 90 Prozent des Normalwertes. Vor allem dadurch könnte die nun vorgestellte Halbjahresbilanz an Aussagekraft verlieren, zumal auch die meteorologischen Einflüsse im ersten Halbjahr laut LUBW "überwiegend sehr gut" waren; insbesondere der sehr stürmische Winter habe für gute "lufthygienische Bedingungen" gesorgt. Von Ende März bis April führte eine ausgeprägte Hochdruckwetterlage jedoch kurzzeitig auch dazu, dass weniger Luft ausgetauscht wurde und die NO2-Konzentration nicht in dem Maße zurückging, wie angesichts des geringeren Verkehrsaufkommens erwartet worden war.

Außerdem sind die Sommermonate in der Halbjahresbilanz naturgemäß nur zum Teil berücksichtigt, und insbesondere in Ballungsgebieten kommt es bei hohen Temperaturen wie nun im August zu hohen Ozonwerten, was wiederum Einfluss auf die NO2-Konzentration hat, wie die LUBW selbst nachgewiesen hat.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wertet die gesunkenen NO2-Werte im gesamten Land trotz der Unsicherheiten als Erfolg: "Unsere Maßnahmen wirken: Mehr ÖPNV zu besseren Tarifen, mehr Radwege und Tempobeschränkungen und Filtersäulen zeigen: Die Luft wird besser. Es gilt, die Werte dauerhaft und trotz Corona-Beschränkung einhalten", betonte er vor wenigen Tagen bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz in Stuttgart. Eine Einhaltung des Jahresgrenzwertes scheine somit für die meisten Messstellen im Land in greifbare Nähe zu rücken, befand auch Werner Altkofer, stellvertretender Präsident der LUBW. Ob das auch an allen 13 verkehrsnahen Messstellen im Heilbronner Stadtgebiet der Fall sein wird, wird sich erst im Februar des kommenden Jahres zeigen, wenn die LUBW ihre Gesamtstatistik für 2020 vorstellt. Bis dahin laufen die Ventilatoren in den Luftfiltersäulen an der Weinsberger Straße weiter – die Messstation liegt mitten zwischen ihnen.

Info: Die Luftreinhaltepläne für die einzelnen Städte im Land können auf den Webseiten der Regierungspräsidien abgerufen werden.