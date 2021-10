Tut es dem Reichen wirklich weh, wenn er vier Kugeln an den Staat abgeben muss? Lothar Binding setzte als Finanzfachmann der SPD-Fraktion immer darauf, die Steuerpläne der Partei anschaulich zu machen – und so Kritiker auszubremsen. Foto: Philipp Rothe

Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Wenn Lothar Binding im Bundestag ans Rednerpult trat, wussten die Abgeordneten: Jetzt wird es amüsant. Und die Protokollführer dürften geächzt haben. Denn wie hält man es korrekt fest, wenn der SPD-Finanzpolitiker mal hier, mal da den knallroten Zollstock knickt? Wenn er kleine Schokolinsen von Becher zu Becher wandern lässt, statt einfach nur eine Rede zu halten?

"Na klar, da ist immer eine Lustigkeit dabei", erinnert sich der 71-Jährige an seine Showeinlagen in rund 200 Reden im Plenum. Zu oft seien die Reden im Bundestag viel zu langweilig – dabei sei es doch wichtig, gerade hier die eigene Politik zu erklären. "Was mich immer ärgert: Wenn sich Leute Vorteile verschaffen, indem sie so erklären, dass man nichts mehr versteht." Gerade in der Finanzpolitik, seinem Steckenpferd, sei es ja so einfach, andere zu verwirren.

Was ist brutto? Was netto? Das zu versteuernde Einkommen? Der Grenzsteuersatz? Wo greift der Spitzensteuersatz? Was bedeutetet die Erhöhung von Freibeträgen? Binding kann sich dazu gut in Rage reden, das weiß er auch ("Sagen Sie, wenn es nervt!"). Er gibt aber alles, damit auch der Laie seinen Ausführungen folgen kann.

Gut zwei Stunden dauert das Gespräch bei ihm in der Privatwohnung in der Heidelberger Weststadt. Am Ende liegt auf dem Tisch, natürlich, der legendäre Zollstock, den der Sozialdemokrat zu seinem Markenzeichen machte. Dazu kommen Gläser, gefüllt mit Holzperlen. Ein in Scheiben gesägter Baumstamm. Und bestimmt ein halbes Dutzend Papierbögen, versehen mit schnell hingeworfenen Skizzen zu Inflation, Steuersätzen, Schlupflöchern.

Die Lust am Erklären – sie ist bestimmt auch gespeist aus dem eigenen Bedürfnis, zu verstehen. Binding, geboren 1950, wuchs in der hessischen 5500-Seelen-Gemeinde Sandershausen bei Kassel auf. Vater Rolf war Rektor der örtlichen Volksschule. Mutter Erika Hausfrau. "Wir waren schon irgendwie ein Bildungshaushalt, aber ich hatte nie hohe Bildung", erinnert sich Binding. Eingebrannt hat sich dafür der Kommentar seines Volksschullehrers: "Aus dir wird nie was", beschied er dem Jungen.

Und der Vater? "Mein Vater hat immer gesagt: Du wirst mal Meister und dann geht es dir prima." Also geht’s für den 15-Jährigen mit dem Volksschulabschluss zunächst in die Lehre. Starkstromelektriker. Bei Siemens in Kassel.

Jetzt beginnt auch die allmähliche Politisierung. Erst geht’s in die Metaller-Gewerkschaft, 1966 auch in die SPD, Ortsverein Sandershausen. Aus Überzeugung? Eher aus Pragmatismus: "Wir brauchten einen Raum", erinnert sich Binding. Eigentlich war er nämlich in der Freizeit vor allem als Schwimmer unterwegs, bei der DLRG. Der Kontakt in den Gemeinderat erschien dabei vor allem nützlich, um die Jugendbelange voranzubringen. Nur: Da ging es letztlich dann doch immer nur um Themen, mit denen er nichts anfangen konnte. "Mir ging es um Weltfrieden, nicht um Bürgersteige."

Also konzentriert er sich lieber auf die DLRG, ist einige Jahre Landesjugendwart in Hessen – und entwickelt damals wohl die Vorliebe für das pädagogische Erklären, die er bis ins Rentenalter nicht verliert. Auch Umweltthemen spielen für ihn eine Rolle. "Wasserrettung heißt auch Wasser retten", sei ein Motto gewesen. "Für die meisten Gewässer galt ja: Da schwimmt man besser nicht drin". So schmutzig waren sie.

Nach der Lehre packt ihn dann der "Bildungshunger". "Meine Lehrer waren es, die gesagt haben: Geh weiter", erzählt er. Er erlangt die Fachhochschulreife, dann die allgemeine Hochschulreife. Was aus der Zeit bleibt: Die Fähigkeit, mit sehr wenig Schlaf auszukommen. Um 7 Uhr sei er normalerweise auf den Beinen, sagt Binding – und komme erst zwischen zwei und drei Uhr ins Bett, gerne noch nach ein paar Bahnen in einem Berliner Hallenbad. Wie das geht? Gewohnheit. Und viel Instant-Kaffee hilft wohl auch.

Dann, 1973, soll aus dem Starkstromelektriker der Mathematiker werden. Binding beginnt sein Mathestudium, das nach Heidelberg führt – auch wenn er lange Zeit noch am Wochenende für die Jugendarbeit nach Hessen fährt.

In der Unistadt am Neckar wird Binding auch parteipolitisch aktiv – ein Studienkollege sei bei den Jusos aktiv gewesen, da sei er dann dabei gewesen. Reibereien mit Oberbürgermeister Reinhold Zundel sind ihm noch gut in Erinnerung.

Er selbst wird 1986 erstmals Vorsitzender des SPD-Kreisverbands, 1989 zieht er in den Gemeinderat ein. Ein Thema, schon damals: Finanz- und Haushaltspolitik. "Die meisten in der Fraktion haben gesagt: Da geht es um Zahlen, das musst du machen", erinnert er sich. Sein Geld verdient er in diesen Jahren als Wissenschaftlicher Angestellter am Rechenzentrum der Uni Heidelberg.

Und die erste Bundestagskandidatur? War angeblich nie geplant, aber Binding packt plötzlich der Ehrgeiz, als er von anderen Bewerbern hört. "Ich dachte: Wenn der kandidiert, dann kann ich das auch." Tatsächlich schafft er es, von seiner Partei als Direktkandidat aufgestellt zu werden. Allerdings ohne Erfolg am Wahlabend: 40,4 Prozent der Erststimmen gehen an "den großen Blonden", wie ihn die RNZ nennt. Das Direktmandat holt mit rund 4500 Stimmen Vorsprung Karl A. Lamers für die CDU – auch er bei seiner ersten Kandidatur.

Doch Binding steht jetzt bereit für größere politische Aufgaben. 1996 versucht er sich als kurzfristiger Ersatzkandidat für die Bürgermeisterwahl in Eberbach. Fünf Wochen vor dem Wahltag muss er einspringen. Dass auch hier der Wahlkampf erfolglos bleibt? "Man kann immer mal verlieren", sagt er heute schulterzuckend. "Exekutive hätte mich aber gereizt", gibt er zu. "Ich hätte es sehr gern gemacht."

Immerhin steht so seiner erneuten Kandidatur 1998 nichts im Wege. Dieses Mal, auf der Welle der rot-grünen Wechselstimmung, reicht es für das Direktmandat. 44,5 Prozent. Der Bundestag ruft. Und seitdem ist er Parlamentarier – wenn auch seit 2005 nicht mehr direkt gewählt.

1998 aber droht zunächst eine Enttäuschung: Binding soll in den Verteidigungsausschuss gesteckt werden – so zumindest die Pläne innerhalb der Fraktion. "Ich bin Pazifist!", habe er, der Zivildienst im Krankenhaus leistete, empört protestiert. "Was soll ich denn da!" Wobei seine grundsätzliche Überzeugung sei: "Egal welches Thema: Wenn man sich einarbeitet, kann man da gute Gesetze machen."

Einarbeiten: Das ist auch Bindings Erfolgsrezept für die Finanzpolitik, der künftig seine Leidenschaft gehört. "Ich habe versucht, alles so zu verstehen, dass ich es anderen Leuten erklären kann", sagt er. Erst lässt er sich von einem Freund schulen, der in Mannheim im Finanzamt arbeitet ("ein bisschen wie im Schulbetrieb"). Dann setzt er auf Mitarbeiter, die ihn weiterbringen. Seit 2012 ist er durchgängig finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. "Relativ lang", gibt er zu – und sieht es auch als Beweis, dass er sich die fachliche Anerkennung verdient hat.

Hätte da nicht mehr drin sein müssen? Binding überlegt. "Ich hätte vielleicht Minister werden können", sagt er dann. Dafür hätte er aber "ein bisschen Rangeln" müssen. Und ob das dann wirklich seins gewesen wäre... "Mir langt’s, dass ich es vielleicht hätte machen können", sagt er dann. Also: Zu wissen, dass das Potenzial da gewesen wäre – ohne das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Immer nur auf die nächste Karrierestufe schauen: Das sei er nicht, sagt Binding. "Ich wollte immer beweisen, dass ich was kann." Aber: "Ich war auch als Elektriker zufrieden."

Die ganz große Prominenz bleibt dem Parteilinken daher zumindest als Finanzexperten versagt – auch wenn er fachlich anerkannt ist und für seine Zollstockauftritte zuletzt einen gewissen "Kultstatus" genießt.

Was ihn hingegen bekannt macht: der Kampf gegen den Zigarettenqualm. "Ich bin nicht der Verbots-Onkel", sagt Binding. Trotzdem erlebt er noch immer, dass Leute auf ihn zukämen, um sich zu bedanken für das Nichtraucherschutzgesetz, das er 2006 anstieß. Wie es dazu kam? Ein wissenschaftlicher Vortrag am Krebsforschungszentrum in Heidelberg alarmierte Binding, der in den 70ern selbst starker Raucher war (seine Frau brachte ihn vom Laster weg). Er stürzte sich in den Kampf – und ist noch heute entsetzt, wie "völlig skrupellos" die Tabaklobby versuchte, ihn zu stoppen. Wenn auch vergeblich.

Grundsätzlich gibt sich Binding im Rückblick aber als "Meister der Selbstkritik" – "da sind wir in der SPD ja gut drin". Gerade in der Finanzgesetzgebung sei es zu oft "misslungen, das Gesetz im guten Entwurf zum Ende zu bringen". Soll heißen: Die gute Idee – etwa für die Erbschaftssteuer oder gegen Kassenbetrug – sei im Gesetzgebungsprozess immer weiter verwässert worden. Allerdings: "Kein Gesetz wäre noch schlimmer." Also habe auch er zugestimmt.

Doch jetzt heißt es ja Abschied nehmen, nach 23 Jahren im Bundestag. "Wir machen Politik eigentlich für unsere Enkel", sagt Binding. Und die Enkel – zwei in München, zwei in Stuttgart – waren letztlich auch der Anlass, 2021 nicht erneut anzutreten. "Meine Frau fährt zu oft alleine dahin", so die kritische Selbsteinschätzung.

Ob die Arbeitsbelastung jetzt wenigstens weniger wird? Ehefrau Angelika, "die Chefin", wie Binding sie liebevoll nennt, lacht trocken aus dem Arbeitszimmer nebenan: "Da wird sich so viel nicht dran ändern." Vor allem die SPD-Senioren, die "AG 60 plus", dürfte er noch eine Weile leiten und so politisch aktiv bleiben.

Ein Projekt aber, das soll jetzt wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen: Die Jugendbildungsstätte Stangenrod, ein ehemaliges Schulhaus in Hessen. Die Bindings kauften es Ende der 70er, bauten es seitdem gemeinsam auf, sanierten es schrittweise. "Da wollen wir weiterbauen." Der Zollstock wird dann sicherlich auch zum Einsatz kommen – ganz praktisch. Aber auch für ein paar Vorträge.