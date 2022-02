Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Am Mittwoch war der Regierungschef im Landtag an ungewöhnlicher Stelle zu sehen. Noch vor Beginn der Tagesordnung begab er sich zu den Oppositionsbänken, um etwas geradezuziehen, wie es im Fachjargon heißt: Selbstverständlich werde er sich an den Stufenplan seiner Regierung halten, erklärte er den Fraktionschefs Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP). Bei sinkenden Zahlen würden die Corona-Maßnahmen gelockert.

Kretschmann, der sich gern dem "Team Vorsicht" zurechnet, hat es nicht leicht dieser Tage. Erst hatte ihm der Verwaltungsgerichtshof bescheinigt, das "Einfrieren" der Alarmstufe II entgegen der selbst erlassenen Kriterien im Januar sei rechtswidrig gewesen. Dann sorgte der Ministerpräsident für Schlagzeilen, indem er "haltlose Exit-Debatten" vor Ostern kategorisch ausschloss. In der dienstäglichen Regierungspressekonferenz, die Kretschmann erstmals seit Monaten ohne seinen obersten Corona-Manager, Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), bestritt, formulierte er poltrig genug, um bei manchen Beobachtern den Eindruck zu hinterlassen, er habe Lockerungen generell eine Absage erteilt.

Das war im Kontext kaum haltbar, aber selbst der Koalitionspartner widersprach: Wenn sich die pandemische Lage aufhelle, erklärte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel, werde man schon nach Aschermittwoch nicht nur über Lockerungen, sondern auch über "den sukzessiven Ausstieg aus der Verordnungspraxis sprechen können". Kein Wunder, dass Kretschmann tags darauf vor der Landtagsdebatte versuchte, die Opposition einzufangen.

Wie ernst die Regierung die Sache nimmt, war später auch offiziell nachzulesen. In einer Presseinformation teilte der Ministerpräsident mit, man habe einen klaren Fahrplan: "Lockerungen sind in der Stufenlogik des Landes längst vorgesehen und greifen wie derzeit in der Alarmstufe 1 auch bereits." Es gehe in der Phase bis Ostern um verantwortliche Öffnungsschritte entlang der Infektionslage. "Lockerungen ja, Exit nein."

Nicht nur die Opposition rügt unklare Argumentationslinien. Laut des am Mittwoch erschienenen neuesten BaWü-Checks der Tageszeitungen bescheinigen nur noch 45 Prozent der Bevölkerung der Regierung in der Corona-Krise gute Arbeit, deutlich weniger als 2020 (60 Prozent). Der Hauptvorwurf unter den Unzufriedenen: 67 Prozent von ihnen erscheinen die Maßnahmen willkürlich. Selbst unter den Zufriedenen finden 21 Prozent, die Regierung erkläre ihren Kurs zu wenig.

Nach außen steht die Verteidigungslinie. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz beharrte vergangene Woche im Landtag darauf, das gerichtlich gerügte Einfrieren der Alarmstufe II sei richtig gewesen. Kritischen Fragen zur Kommunikationsstrategie wich er diesen Mittwoch im SWR-Interview aus. Doch hinter den Kulissen ist Nervosität zu spüren. Der CDU ist nicht entgangen, dass sich die Kritik hauptsächlich gegen die Grünen richtet. Diese stellen in Bezug auf Corona die wesentlichen Akteure. Dass der Job schwierig ist, ist der Union bewusst. "Die Stimmung ist nicht gut, aber wir tragen das solidarisch mit", heißt es von dort.

Bei den Grünen klingt zu manchen Aspekten Schicksalsergebenheit durch. 39 Prozent der Unzufriedenen im BaWü-Check fanden die Einschränkungen übertrieben, 23 Prozent nicht weitreichend genug – da könne man es nicht allen recht machen.

Zur Kommunikation allerdings wird hinter vorgehaltener Hand durchaus Luft nach oben eingeräumt. Man habe die Erschöpfung der Menschen im Blick, heißt es aus Kretschmanns Umfeld, Fragen der Zumutbarkeit müsse man bei der Tonalität mitbedenken. Die Menschen dürften nicht den Eindruck haben, dass man sich in einer Endlosschleife befinde, sagt ein Stratege, der ungenannt bleiben will. Es sei wichtig, präzise zu formulieren und dabei auch Empathie zu vermitteln.