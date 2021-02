Neckarsulm. (RNZ/rl) Zu einer Explosion im Verwaltungsgebäude der "Lidl & Schwarz Gruppe" soll es am Mittwochnachmittag gekommen sein. Ersten Informationen zufolge sei gegen 14.50 Uhr eine Briefbombe im Verwaltungsgebäude explodiert. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete vor der Firmenzentrale. Gegen 16.30 trafen Entschärfer vor Ort ein. Rund um die Rötelstraße dem Sitz der "Lidl & Schwarz Gruppe" wurde weiträumig abgesperrt.

Am gestrigen Dienstagvormittag kam es beim Eppelheimer Aromenhersteller "ADM Wild" zu einem Großeinsatz. Hier war ein Paket in den Händen eines Mitarbeiters in der Warenannahme explodiert.

Vor zwei Wochen sorgte ein verdächtiges Päckchen im Posteingang des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe für einen größeren Einsatz.