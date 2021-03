Stuttgart. (dpa) Es ist ein Offenbarungseid. Baden-Württembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl nimmt sich mehrere Minuten, um über die Koalition mit den Grünen zu schwärmen. Grün-Schwarz habe die "Weichen für die 20er Jahre" gestellt, lobt der Innenminister. Neben ihm sitzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann und genießt schweigend. Und ja, die CDU wolle das Bündnis mit den Grünen gern fortsetzen, sagt Strobl und schiebt dann leiser nach: "Klar, die CDU möchte natürlich die stärkste Partei werden." Dass dies wohl ein frommer Wunsch bleiben wird, weiß auch Strobl. Der einst vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden Landes-CDU droht in ihrer einstigen Hochburg ein Debakel, wie es Baden-Württemberg noch nicht gesehen hat.

Was ist da los im so bürgerlichen und reichen Südwesten? Ist die Messe schon gelesen? Die Antwort ist: Die Messe liest schon seit zehn Jahren der gläubige Katholik Kretschmann und wird es auch wohl weiter tun. Sogar zwei Drittel der CDU-Anhänger wollen, dass der 72-jährige Grüne ihr Landesvater bleibt. Nur ungefähr jeder Zehnte möchte, dass die eigene Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann Regierungschefin wird. Die Zahlen sind für die CDU mehr als trostlos. Die Grünen führen nach dem ZDF-"Politbarometer" mit 34 Prozent. Die CDU dümpelt bei 24 Prozent. Das wäre Minusrekord für die Union. Und es könnte für die Christdemokraten noch dicker kommen: Womöglich geht Kretschmann nach der Wahl ein Ampel-Bündnis mit SPD und FDP ein.

"Ja, heilig's Blechle", würde man da im Autoland wohl sagen. Grün scheint das neue Schwarz in Baden-Württemberg zu sein - und das im Land von Lothar Späth und Erwin Teufel. Kretschmann hat seine Partei in den zehn Jahren, in denen er erst mit der SPD und dann mit der CDU regierte, zu einer in der Mitte anschlussfähigen Volkspartei gemacht. Dabei läuft längst nicht alles super: Bei der Bildung ist das Land in den Ranglisten abgerutscht, der Klimaschutz ist noch ausbaufähig und die Autoindustrie droht den Anschluss an Tesla zu verlieren. Und auch Kretschmanns Corona-Krisenkurs ist alles andere als frei von Widersprüchen und Pannen, etwa beim Impfen und Testen.

Doch weil er so populär ist, greift ihn nur selten jemand persönlich an. Und so können die Grünen fast nur mit dem Landesvater werben. "Sie kennen mich", steht auf vielen Plakaten. Kommt einem irgendwie bekannt vor, dieser Satz. Es ist eine Anleihe bei der derzeit wieder sehr populären Angela Merkel, die diesen legendären Spruch 2013 in ihrem Schlusswort im TV-Duell unterbrachte. Typisch. Der einzige grüne und zugleich wertkonservative Ministerpräsident in Deutschland kokettiert mit der von ihm so verehrten Kanzlerin und wildert mal wieder in der Mitte. CSU-Chef Markus Söder verglich Kretschmann neulich - ausgerechnet beim CDU-Landesparteitag - mit Serienmeister Bayern München. Autsch.

Zur Erinnerung: 58 Jahre hatte die CDU regiert, eine ähnliche Dynastie wie die der CSU in Bayern. Doch Stefan Mappus, konservativer Haudegen, Atomkraft-Fan und Stuttgart-21-Verfechter zog 2011 nach dem Super-GAU in Fukushima gegen Grüne und SPD den Kürzeren. Wohlgemerkt: trotz 39 Prozent für die CDU. Davon ist Kultusministerin Eisenmann meilenweit entfernt. Armin Laschet, neuer CDU-Chef und möglicher Kanzlerkandidat hat vorsorglich ausrichten lassen, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien reine Landessache.

Eisenmann ist in einer verzwickten Lage. Die 56-Jährige ist für die Schulen zuständig, und das ist schon in normalen Zeiten nicht leicht. In der Corona-Krise sei das ein "Himmelfahrtskommando", sagt Matthias Jung, Chef der Forschungsgruppe Wahlen. Man könne es niemandem recht machen. Lange war die CDU-Frau kaum bekannt, dann brachte sie sich als Verfechterin offener Schulen ("unabhängig von Inzidenzzahlen") ins Gespräch und kritisierte sogar Merkel. Sie steht unter Dauerbeschuss von Eltern, Lehrern, Schülern und Verbänden.

Als wäre die Umfragemisere nicht schon schlimm genug, muss die CDU auch noch mit der sogenannten Maskenaffäre fertig werden. Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel gab zu, dass seine Firma Provisionen von rund 250 000 Euro für das Vermitteln von Corona-Schutzmasken eingestrichen hat. Eisenmann blieb nichts übrig, als sich so schnell wie möglich zu distanzieren.

Aber ihre Gegner halten ihr etwas ganz anderes vor: Die Kandidatin, von Freunden "Nanni" genannt, konnte ihr Versprechen, die CDU mit mehr Kante zurück zur alten Stärke zu führen, nicht wahr machen. Ihre politische Zukunft hängt am seidenen Faden. Die Ex-Büroleiterin von Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger hat sich im Machtkampf um die Spitzenkandidatur so manche Feinde in der Partei gemacht, als sie mit Hilfe der Fraktion Strobl zur Seite drängte. Landet die CDU unter 25 Prozent und damit unter dem historischen Tief von 27 Prozent vor fünf Jahren, dürfte es schon am Wahlabend eng werden für Eisenmann.

Und dann droht da noch mehr Ungemach für die CDU: Kretschmann hatte schon vor fünf Jahren nach seinem klaren Sieg die FDP angefragt, ob sie mit Grün-Rot eine Ampel bilden wolle. Im Gegensatz zu damals steht FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke heute bereit. Vielleicht haben die Grünen noch eine Option: Ein Bündnis von Grünen und der FDP ist in Reichweite. Es wäre ein völlig neues Bündnis: Eine sogenannte Limetten-Koalition. Sauer macht auch hier vielleicht lustig.

Ein CDU-Stratege mahnt, nicht länger auf eine Neuauflage von Grün-Schwarz zu hoffen: "Wenn Kretschmann die CDU beerdigen kann, wird er das tun." Die müsste dann neben einer - wohl geschwächten AfD - die Oppositionsbank drücken. Ein Horrorszenario für die CDU. Und womöglich die Rettung für Strobl, den manche Granden auch in der Verantwortung für den Niedergang der Partei sehen. Doch der 60-jährige Bundesvize gilt als Vertrauter Kretschmanns und könnte wohl am ehesten Verhandlungen über Grün-Schwarz führen.

Der grüne Übervater könnte sich nach einem Sieg überlegen, ob er die vollen fünf Jahre durchziehen will. Oder das Zepter weitergibt. Nur an wen? Neulich brachte er Fraktionschef Andreas Schwarz ins Gespräch, der aber noch sehr in seinem Schatten steht. Über die Frage, wie es den Grünen eines Tages ohne Kretschmann ergehen könnte, schweigt man sich in der Partei lieber aus. Als der "MP" neulich die Brustkrebs-Erkrankung seiner Frau Gerlinde öffentlich machte, waren schon neue Zweifel aufgekommen. Die Wählerinnen und Wähler scheint es nicht zu stören. Und so könnte er bis kurz vor seinem 78. Geburtstag weitermachen - während die sechs Jahre jüngere Merkel schon längst aus dem Kanzleramt ausgezogen ist.