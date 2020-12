Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Auf der Homepage der baden-württembergischen Linken wird der Besucher gleich mit einer dringlichen Bitte begrüßt: "Helfen Sie uns mit einer Unterschrift", prangt mit dickem Ausrufezeichen versehen auf der Homepage. In sechs Wahlkreisen brauche man noch "Unterstützungsunterschriften". Sonst wird es dort keine Kandidatin, keinen Kandidaten der Linken auf dem Wahlzettel geben. Ob der Online-Appell hilft?

Auf der Straße jedenfalls fühlen sich die Vertreter der "kleinen Parteien" derzeit komplett deplatziert. Pro Wahlkreis müssen sie – anders als die bereits im Parlament vertretenen Parteien – 75 Unterschriften sammeln, um dort überhaupt zur Wahl zugelassen zu werden. In Pandemie-Zeiten nicht einfach.

"Ein Sammlerteam unserer Partei wurde heute Morgen in der Innenstadt von der Polizei angehalten und aufgefordert, die Sammelaktion einzustellen", berichtete Bernd Barutta, Pressesprecher der Freien Wähler, kürzlich vom Marktplatz in Bietigheim-Bissingen. Der Grund: Die Ausgangsbeschränkungen ließen das Sammeln nicht zu. Eine falsche Annahme, die das Ordnungsamt klären konnte. Für die Freien Wähler ist dennoch klar: Die Vorgaben im Wahlrecht seien in Pandemiezeiten "völlig anachronistisch".

Dabei ist es keine zehn Tage her, dass der Landtag die entsprechenden Voraussetzungen anpasste. Statt 150 Unterschriften pro Wahlkreis sind seit dem 8. Dezember nur noch 75 gefordert. Ein Schritt, zu dem das Parlament gezwungen werden musste: In einem Urteil vom 9. November hatte der Verfassungsgerichtshof eine entsprechende Reform eingefordert.

Weder im November noch Anfang Dezember galt allerdings schon der "harte Lockdown" mit weitgehend geschlossenen Geschäften und landesweiten Ausgangsbeschränkungen Tag und Nacht. Trotzdem fanden schon damals die Vertreter der klagenden Parteien – neben der Linken und den Freien Wählern auch die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die Satire-Partei "Die Partei" und die Piratenpartei – auch die Hürde von 75 Unterschriften noch hoch.

Viel Zeit bleibt jetzt nicht: Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge läuft am 14. Januar 2021 ab. Eine weitere Reform des Wahlrechts, der gänzliche Verzicht auf Unterschriften, wird sich aber höchstens auf dem Klageweg durchsetzen lassen. Aus dem Innenministerium heißt es auf Anfrage der RNZ, man gehe "nach derzeitigem Stand von der Verfassungsmäßigkeit der geltenden Regelung aus". Ansonsten liege die Zuständigkeit für eine erneute Gesetzesänderung beim Parlament. Der Landtag allerdings ist schon in der Weihnachtspause – und die erste reguläre Plenarsitzung 2021 erst für den 27. Januar angesetzt.