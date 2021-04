Von Henning Otte

Stuttgart. Die Grünen in Baden-Württemberg wollen sich am heutigen Gründonnerstag mit ihren potenziellen Koalitionspartnern der Öffentlichkeit präsentieren. Die grüne Verhandlungsgruppe um Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollte noch am Mittwoch darüber entscheiden, ob sie den Gremien der Partei eine Neuauflage der Koalition mit der CDU oder ein Ampelbündnis mit SPD und FDP empfehlen soll. Die offizielle Entscheidung soll allerdings der Landesvorstand an diesem Donnerstagmorgen treffen.

Die Wahlsieger um Kretschmann haben bisher nicht erkennen lassen, ob sie weiter mit den Christdemokraten regieren oder lieber zu einem Dreierbündnis wechseln wollen. Vor der Sondierung hatte es in Landesvorstand und Fraktion dem Vernehmen nach eine Tendenz hin zur Ampel gegeben. Nach den Sitzungen am Dienstag war das Stimmungsbild uneinheitlicher, hieß es. Es wäre die erste grün-geführte Ampel-Koalition bundesweit und ein Signal für den Bund, wo es nach Umfragen derzeit ebenfalls für ein Bündnis unter Führung der Ökopartei reichen könnte.

Der grüne Landesvorstand werde sich am Donnerstagmorgen digital zusammenschalten und über die Empfehlung des Verhandlungsteams um Kretschmann entscheiden, teilte die Partei in Stuttgart mit. Anschließend werde die Landtagsfraktion informiert. Danach werde sich das Sondierungsteam mit den potenziellen Koalitionspartnern im Stuttgarter Haus der Architekten treffen. Gegen 15 Uhr soll es dann ein Pressestatement geben.

Die Spitze der Südwest-Grünen hatte am Mittwochvormittag ihre Beratungen darüber begonnen, mit wem sie Koalitionsgespräche aufnehmen will. Weder die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand noch der Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz wollten sich beim Eintreffen am Staatsministerium zu ihren Erwartungen äußern. Mit dabei ist auch Finanzministerin Edith Sitzmann.

Zuletzt hatte es geheißen, Kretschmann sei in der Frage der künftigen Koalition auch der jeweilige Corona-Kurs wichtig. Die CDU hatte den eher vorsichtigen Kurs zuletzt weitgehend mitgetragen. Am Mittwoch veröffentlichte er noch mit CSU-Chef Markus Söder einen gemeinsamen Brief an die anderen Ministerpräsidenten, um auf einen strikten Kurs zu pochen. Die Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand sollen eher für einen Wechsel zu einem Dreierbündnis mit SPD und FDP sein. Zuletzt hatte es im Umfeld von Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz geheißen, es stehe 50:50. Sollten sich die Grünen im Südwesten mit Kretschmann an der Spitze für SPD und FDP entscheiden, wäre es wie bereits gesagt die erste grün-geführte Ampelkoalition bundesweit.