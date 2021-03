Blumen für den alten und neuen Fraktionschef: Hans-Ulrich Rülke am Dienstag in der Fraktionssitzung. Foto: dpa

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Hätte es bei der Landtagswahl für Grün-Rot eine stabile Mehrheit gegeben, wäre die nächste Koalition keine Frage. Doch eine ökosoziale Zusammenarbeit ist nur mit den Liberalen zu haben. FDP-Frontmann Hans-Ulrich Rülke (59) möchte regieren. Ob die Grünen ein Dreierbündnis wagen, wird nicht zuletzt an ihm selbst festgemacht.

Herr Rülke, am Mittwoch beginnen die Sondierungsgespräche mit den Grünen. 2016 hatten Sie Koalitionsverhandlungen mit dieser Partei noch ausgeschlossen. Was ist diesmal anders?

Diesmal ist anders, dass sich die Grünen bei der Zukunft der Automobil- und Zulieferindustrie in Baden-Württemberg bewegt haben. Sie sind auf den Erhalt und das Umweltfreundlich-Machen des Verbrennungsmotors zugegangen. Der Ministerpräsident ist ja für Kaufprämien für umweltfreundliche Verbrenner eingetreten. Und Verkehrsminister Winfried Hermann wirbt mittlerweile für synthetische Kraftstoffe. Das ist eine Annäherung an unsere Position.

Bei manchen Grünen gibt es Vorbehalte gegen Ihre Person. Haben Sie sich eine Charmeoffensive überlegt?

Wenn es Vorbehalte mir gegenüber gäbe, hätte man uns wahrscheinlich nicht eingeladen.

Der scheidende Umweltminister Franz Untersteller hat sich öffentlich gesorgt, dass Sie auch in einer Regierung den Lautsprecher geben.

Herr Untersteller braucht sich da keine Sorgen zu machen, denn er scheidet ja aus der Politik aus.

Gesundheitsminister Manfred Lucha haben Sie scharf für sein Corona-Management kritisiert. Haben Sie keine Befürchtung, dass Sie hier und da noch ein paar Wunden versorgen müssen?

Das müssen Sie ihn fragen. Sie werden von mir nicht Antworten auf solche Fragen bekommen.

In der Corona-Krise fordern Sie seit Monaten Öffnungen. Der Ministerpräsident gehört zu den Vertretern eines vorsichtigen Kurses. Wie wollen Sie ihm ein gemeinsames Krisenmanagement schmackhaft machen?

Das werden die Gespräche ergeben. Wenn ich einen Plan hätte, würde ich ihn dem Ministerpräsidenten nicht über die Presse mitteilen.

Die Grünen haben über die Presse bereits deutlich gemacht, dass der Klimaschutz für sie das wichtigste Verhandlungsthema sein wird. Würden Sie sagen, dass Ihre Partei besser zu grünen Vorstellungen passt als die Union?

Ich weiß nicht, was die Union zum Klimaschutz sagt. Mir ist da nichts bekannt. Uns geht es um die Verbindung von Ökonomie und Umweltschutz.

Das sagen die Grünen auch. Im Landtag klang es bislang aber nicht so, als seien Sie sich beim Weg dahin einig.

Im Landtag waren bisher die Grünen in der Regierung und wir in der Opposition. In Parlamentsdebatten klingt es selten so, als ob man sich einig ist.

Sie haben kurz vor der Wahl noch eine Photovoltaikpflicht auf neuen Wohngebäuden, die Winfried Kretschmann und die Grünen in ihrem Wahlprogramm fordern, abgelehnt. Inzwischen gibt es auch immer mehr CDU-Vertreter, die das für nötig halten. Ist so etwas Verhandlungsmasse?

Es gibt keine roten Linien. Und wenn ich richtig informiert bin, hat die CDU das bisher verhindert.

Im Bereich Bildung trennt Sie viel von der SPD, etwa beim Thema Gemeinschaftsschule. Wie könnte man so etwas überbrücken?

Wir wollen nicht die Gemeinschaftsschule rückabwickeln, aber wir wollen einen stärkeren Schwerpunkt auf die berufliche Bildung setzen, insbesondere Richtung Realschulen. Ob das machbar ist, wird sich zeigen.

Was ist Ihre konkrete Erwartung fürs erste Gespräch? Wird das ein atmosphärisches Beschnuppern oder geht es gleich um Sachfragen?

Wir haben uns keine Anschlusstermine vorgenommen. Die Grünen haben uns eingeladen. Wenn es um Smalltalk geht, machen wir Smalltalk. Wenn es um Inhalte geht, reden wir auch über Inhalte.