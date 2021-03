Heilbronn. (guz) Kann Innenminister Thomas Strobl am Sonntag dem Wahlkreis Heilbronn für die CDU zurückgewinnen, nachdem sein Parteifreund Alexander Throm diese sicher geglaubte Burg 2016 mit 22,7 Prozent Stimmanteil überraschend deutlich an Susanne Bay von den Grünen (27,1 Prozent) verloren hat? Der Trend spricht dagegen, aber Strobel hat – wie auch Bay – in den zurückliegenden Wochen einen sehr aktiven Wahlkampf betrieben. Spannend wird auch das Abschneiden der AfD, die mit 18,2 Prozent und Dr. Rainer Podeswa eines ihrer besten Landesergebnisse eingefahren und die Union in Heilbronn beinahe eingeholt hatte. Diesmal geht die AfD mit Stadtrat Michael Seher ins Rennen.

Sein Landtagsmandat verteidigen will auch SPD-Kandidat Rainer Hinderer, der mit gerade noch 15 Prozent deutliche Verluste (minus 11,4 Prozent) hinnehmen musste. Der vierte Landtagsabgeordnete, für den es um sein Mandat geht, ist Nico Weinmann, der 2016 für die FDP 10,2 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Auch sein Abschneiden wird darüber entscheiden, ob der Wahlkreis Heilbronn mit aktuell vier Abgeordneten nach dem Sonntag weiterhin ungewöhnlich stark im Landtag vertreten bleiben wird.

Die Kandidaten

Thomas Strobl (CDU)

Thomas Strobl. Foto: privat

Landesminister für Inneres, Digitalisierung und Migration, 60 Jahre alt, verheiratet, Heilbronn

> Lebenslauf: Abitur am Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Heidelberg, 1. juristisches Staatsexamen, Aufbaustudium an der Verwaltungshochschule in Speyer, 2. juristisches Staatsexamen, parlamentarischer Berater im Landtag, selbstständiger Rechtsanwalt (Zulassung ruht).

> Politische Laufbahn: 1989 bis 2016 Stadtrat in Heilbronn, 1994 bis 2012 Mitglied im Regionalverband Heilbronn-Franken, 1998 bis 2016 Bundestagsabgeordneter, seit 2011 Landesvorsitzender der , seit Mai 2016 stellvertretender Ministerpräsident und Landesminister Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration

> Politische Ziele und Schwerpunkte: die Sicherheit für Menschen, die Fortführung der Digitalisierungs- und Breitbandoffensive sowie die Stärkung des Mittelstand mit seinen Familien-, Landwirtschafts- und Handwerksbetrieben.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis: Stärkung der Infrastrukturen, Stärkung unserer Familien, Stärkung des Bildungsstandorts.

> Hobbys: Lesen, Ausdauerlauf, Bergwandern, Sporttauchen, Stand-Up-Paddling

> Warum sollten die Bürger Sie wählen?Seit über 30 Jahren setze ich mich leidenschaftlich für die Belange der Menschen in unserer Heimat ein – in der Kommunal-, Regional-, Landes- & Bundespolitik. Gerne arbeite ich weiter dafür, dass die Menschen hier optimale Rahmenbedingungen für ihre Lebensgestaltung haben & unsere starke Region ihre Spitzenstellung behält.

Susanne Bay (Grüne)

Susanne Bay. Foto: privat

Landtagsabgeordnete, 56 Jahre, verheiratet, zwei Töchter, Heilbronn.

> Lebenslauf: Schullaufbahn, Ausbildung zur Diplom Verwaltungswirtin, Verwaltungsleiterin der Offenen Hilfen,

> Politische Laufbahn: Seit 2009 Stadträtin in Heilbronn, seit 2016 Landtagsabgeordnete, Mitglied im Wirtschaftsausschuss und im Finanzausschuss, Grünen-Sprecherin für Bauen und Wohnen

> Politische Ziele und Schwerpunkte: Politisch sozialisiert bin ich durch die Friedens- um die Frauenbewegung, die Sorge um unsere Umwelt und soziale Fragen. Wir haben ein leistungsfähiges Wohnraumförderprogramm installiert und die Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht, für die ich in der nächsten Legislatur weitere Schritte umsetzen will, denn jeder Mensch hat ein Recht auf ein Zuhause. Neben meinem Thema Bauen und Wohnen setze ich mich ein für eine nachhaltige Finanzpolitik. Klimaschutz und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gehören zu meinen wichtigsten politischen Zielen, denn keines der Zukunftsthemen, denen wir uns stellen, können wir bewältigen, ohne dass die Menschen gemeinsam anpacken. Das gilt vom Lokalen bis ins Globale und gerade auch für die Menschheitsaufgabe Klimaschutz.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis: Auch hier liegen mir alle sozialen Themen am Herzen und ich bin Ansprechpartnerin für alle Menschen, die sich mit ihren Fragen und Themen an mich wenden.

> Hobbys: Ich bin ich gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs – und mit unserem Eriba-Wohnwägele.

> Warum sollten die Bürger Sie wählen?: Mein Anspruch ist, ihnen Antworten zu geben und mich für sie einzusetzen, wo immer ich die Möglichkeit dazu habe.

Rainer Hinderer (SPD)

Rainer Hinderer. Foto: privat

Landtagsabgeordneter, 58 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, Heilbronn.

> Lebenslauf: Abitur, Schreinerlehre, Studium im Bereich Soziale Arbeit, Vorstand der Diakonischen Jugendhilfe.

> Politische Laufbahn: seit 2011 Landtagsabgeordneter, seit 2016 -Sprecher für Gesundheits- und Kommunalpolitik, Mitglied des Innenausschusses, Vorsitzender des Sozialausschusses des Landtags, Vorsitzender der Heilbronner Gemeinderatsfraktion.

> Politische Ziele und Schwerpunkte:Wir brauchen ein zukunftsfestes Gesundheitssystem. Neben der Sicherstellung einer guten hausärztlichen Versorgung und einer auskömmlichen Finanzierung der Krankenhäuser geht es um eine zukunftsfähige Pflege für bedürftige Menschen, ihre Angehörigen und um bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis:Arbeitnehmer dürfen bei der erforderlichen Transformation der Wirtschaft nicht vergessen werden. Wir brauchen einen Weiterbildungsfonds, der es allen ermöglicht, den Anschluss zu halten. Bezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage der Gegenwart. Für mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen wir eine attraktivere Förderung und eine Landeswohnraumgesellschaft, die die Kommunen unterstützt.

> Hobbys: Am besten kann ich mich mit Laufen durch die Heilbronner Weinberge und den Stadtwald fit halten und den Kopf frei bekommen.

> Warum sollten die Bürger Sie wählen? Die letzten fünf Jahre haben deutlich gemacht, dass es für eine bessere Pflege, für mehr bezahlbaren Wohnraum, für mehr Klimaschutz und gerechte Bildung eine sozialdemokratische Regierungsbeteiligung braucht. Ich will mich auch weiterhin mit vollem Engagement für unsere Region stark machen.

Nico Weinmann (FDP)

Nico Weinmann. Foto: privat

Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt mit Kanzlei in Heilbronn, 48 Jahre, verheiratet, eine Tochter, Heilbronn.

> Lebenslauf: Abitur, Banklehre in Leipzig, Studium der Rechtswissenschaften in Konstanz, Referendariat in Heilbronn sowie an der Verwaltungshochschule in Speyer, seit 2002 selbstständiger Rechtsanwalt.

> Politische Laufbahn:Seit 1999 Mitglied im Heilbronner Gemeinderat, seit 2006 Vorsitzender der -Gemeinderatsfraktion, seit 2016 Landtagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und rechtspolitischer, wissenschafts- und kulturpolitischer Sprecher, Obmann der Fraktion im Parlamentarischen Kontrollgremium und in den Untersuchungsausschüssen "NSU-Terror" und "Zulagen Ludwigsburg".

> Politische Ziele und Schwerpunkte:Unser Land muss wieder in die Spitzengruppe: Bei Bildung, bei der gefühlten Inneren Sicherheit mit einem gelebten Rechtsstaat, mit verlässlicher Infrastruktur – digital wie analog, und einer starken Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis: Eine Stärkung des ÖPNV, ohne der individuellen Mobilität abzusagen, eine Entfesselung der Wirtschaft für innovative und zukunftsfähige Arbeitsplätze, Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie unter anderem mit attraktiven und lebendigen Innenstädten, sowie Belebung des Wohnungsbaus.

> Hobbys:Wandern, Rad- und Skifahren, Kochen, Theater- und Konzertbesuche, neue Kulturen und Bräuche kennenlernen.

> Warum sollten die Bürger Sie wählen? Ich stehe für einen unverbrauchten Politikstil, der pragmatisch, offen, transparent, gleichzeitig mit festem Wertekompass Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit repräsentiert.