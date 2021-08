Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Da fragen Sie den Richtigen", sagt Willi Stächele (CDU) und lacht. "Ich war ja ein Gegner dieser Geschichte!" Als der 15. Landtag von Baden-Württemberg sich am 11. Mai 2011 zu seiner konstituierenden Sitzung traf, wurde der südbadische Politikveteran zum Präsidenten gewählt – zum ersten eines aus Vollzeitparlamentariern bestehenden Südwest-Landtags.

19 Abgeordnetenjahre hatte Stächele da bereits hinter sich, verschiedene Ministerämter bekleidet. "Ich war damals skeptisch", erinnert sich der 69-Jährige an den Wandel der Volksvertretung vom Feierabend- zum Profiparlament. Seit 2016 gilt außerdem eine strikte Trennung von politischem Amt und Mandat. "Ich fand den sogenannten Teilzeitler sehr förderlich im Blick auf Fachkompetenz und Lebenserfahrung", sagt Stächele. Früher habe es im Parlament nicht nur Bürgermeister und Landräte gegeben, sondern auch viele Unternehmer und Mittelständler. Aber: "Wir haben heute eine andere politische Situation."

Der Betrieb rund ums denkmalgeschützte Landtagsgebäude ist mit demjenigen vor 2011 nicht zu vergleichen. 2010 beschäftigten 139 Parlamentarier 344 Mitarbeiter, heute kommen auf 154 Mandatsträger 601 Mitarbeiter. Für diese Hilfe standen jedem Abgeordneten früher monatlich 3603,96 Euro zur Verfügung, heute sind es 11.724,58 Euro. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass die Zahl der zulässigen Mitarbeiter gewachsen ist. 2017 wurden die Bezüge dieser Mitarbeiter auch deutlich erhöht, "um steigenden Anforderungen an MdL-Mitarbeitende (z. B. Zuarbeit auf wissenschaftlichem Niveau, Social-Media-Aktivität) gerecht zu werden", wie die Landtagsverwaltung erläutert. "Als Richtgröße wurden rund 50 Prozent der Aufwendungen des Deutschen Bundestags für MdB-Mitarbeitende übernommen."

Nach dem Zweiten Weltkrieg starteten mehrere Bundesländer mit Teilzeitparlamenten, umgangssprachlich auch Feierabendparlamente genannt, in die neue Republik. Von den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg abgesehen war Baden-Württemberg 2011 das letzte, das auf Vollzeitbetrieb umstellte. Zu den Gründen zählte auch das Bestreben, der Regierung mit ihren tausenden Mitarbeitern ein professionelles Parlament gegenüberzustellen. Das Vollzeitparlament kann auf eine deutlich gestiegene Taktzahl verweisen. In der 14. Wahlperiode, also vor der Reform, tagte das Plenum 112-mal, in der gerade abgelaufenen 16. Wahlperiode 146-mal. 584 Ausschusssitzungen damals standen zuletzt 606 gegenüber, 13 Sitzungen von Untersuchungsausschüssen 61 in der vergangenen Legislatur. In der 14. Wahlperiode wurden 152 Gesetze verabschiedet. Auf die 16. Wahlperiode entfielen 165 Gesetze.

Die Abgeordneten selbst erhalten aktuell eine Monatsdiät von 7972 Euro. Ihre in Teilzeit arbeitenden Vorgänger im Jahr 2010 hatten 5047 Euro bezogen. Hinzu kommen eine steuerfreie Bürokostenpauschale von 2302 Euro (2010: 1425 Euro) und ein Budget für Informations- und Kommunikationseinrichtungen (heute Grundausstattung plus 10.000 Euro über fünf Jahre). 2010 erhielten Abgeordnete bei ihrem Ausscheiden zudem eine Altersentschädigung, die sich nach der Mandatszeit richtete. Von 2011 an sollten sie stattdessen selbst Vorsorge treffen und erhielten dafür auch einen Beitrag. Trotz der erhöhten Bezüge versuchten Grüne, CDU und SPD 2017, zur alten Versorgung zurückzukehren; nach öffentlichen Protesten begruben sie diesen Plan. Heute erhalten Abgeordnete einen Vorsorgebeitrag von monatlich 1913 Euro, von dem der Pflichtbeitrag an das Versorgungswerk der Landtage von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württemberg abgeführt wird.

Im Bundesvergleich hat der Südwesten spät umgestellt. Anders sei die Arbeit aber kaum zu leisten, sagt Andreas Schwarz (Grüne), Vorsitzender der größten Landtagsfraktion. "Wenn man einen gewissen Anspruch an das Mandat hat, das ernsthaft ausfüllen möchte, dann ist das ein Fulltime-Job", erklärt der 41-Jährige. Ganz generell könne man fragen, welche Berufsstände es sich früher überhaupt hätten leisten können, parallel in die Politik zu gehen. "Ein Abgeordneter, der engagiert ist, sich einerseits um seinen Wahlkreis, andererseits um die landespolitischen Themen kümmert und sich dort richtig mit Verve reinarbeitet, der kann das nicht im Halbzeit-Job machen." Der Aufwand sei nicht nur aufgrund komplexerer Themen gewachsen. "Es werden schnelle Antworten gefragt in der Presse, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern. Der Anspruch ist schnelllebiger geworden, die Transparenzerwartung gestiegen. Social Media spielen auch eine Rolle."

Das bestätigt auch Stächele: "Heute genügt Fachautorität nicht mehr, wenn wir draußen auftreten. Die Abgeordneten müssen viel mehr Kommunikation leisten; das sehe ich heute ein." Im Vergleich mit dem Bund sieht er noch Aufholbedarf: "Die Landtagsabgeordneten müssten auch eine entsprechende Reputation genießen, um sicherzustellen, dass sie bei Bedarf in ihren Beruf zurück können." Auch das sei wichtig, um den Zugang zu einem Mandat vielen offen zu halten.