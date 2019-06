Von Hans Georg Frank

Leingarten. Zwei Milliarden Euro ließen sich beim Energieprojekt "Suedlink" einsparen, wenn ein alternatives Erdkabel verwendet werden könnte. Dann würden nur noch Kosten von acht Milliarden Euro anfallen, sagte Werner Götz, Chef der EnBW-Tochter Transnet, die das Vorhaben realisiert. Ausschlaggebend sei, dass die Spannung der Kabel von 320 auf 520 Kilovolt erhöht werden könnte. Die Tests liefen derzeit, "aber es schaut schon gut aus". Bis Juli hofft Götz auf die Entscheidung. "Wir brauchen weniger Kabel, schmalere Trassen, der Aufwand ist geringer", erklärte der gebürtige Münchner die Vorteile des alternativen Erdkabels.

Details des "größten Infrastrukturprojekts der Energiewende" kann man jetzt in Leingarten bei Heilbronn erfahren. Für eine Million Euro entstand ein Holzgebäude mit begrüntem Flachdach als Informationszentrum genau dort, wo der Wechselstrom von der Nordsee in Gleichstrom für die Abnehmer im Süden der Republik umgewandelt wird. Bis zu diesem Konverter muss eine mehr als 700 Kilometer lange Leitung verlegt werden. Sie führt im Raum Heilbronn auf 16 Kilometer durch das Salzbergwerk. Doch das gigantische Vorhaben wird voraussichtlich erst drei Jahre nach dem Abschalten des letzten Atomkraftwerks in Neckarwestheim betriebsbereit sein. Der Meiler hat eine Frist bis 31. Dezember 2022. Die Zeit muss mit einer Zwischenlösung überbrückt werden.

"Wir sind im Zeitplan und versuchen, alle Beschleunigungspotenziale zu nutzen, die es gibt", sagte Suedlink-Sprecher Alexander Schilling auf Anfrage. Das "Heft des Handelns" liege derzeit bei der Bundesnetzagentur, "die die Bundesfachplanung gegen Jahresende hoffentlich abschließen wird, damit wir in das Planfeststellungsverfahren eintreten können." Gerechnet werde mit einer Fertigstellung "Ende 2025", teilte Schilling weiter mit. In früheren Verlautbarungen war noch vom ersten Halbjahr 2025 die Rede gewesen. Der Transnet-Aufsichtsrat hat kürzlich den Vertrag von Manager Götz (57) bis 2025 verlängert.