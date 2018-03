Von Julia Giertz

Leinfelden-Echterdingen. Der Landesseniorenrat (LSR) dringt auf mehr Vertretungen älterer Menschen in den Kommunen. Bislang gebe es diese nur in 176 von insgesamt 1101 Gemeinden, sagte der neue Landeschef Karl-Otto Völker. "Das ist viel zu wenig." Der 71-Jährige war am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mit 95 von 99 abgegebenen Stimmen gewählt worden. Der LSR vertritt die Interessen von 2,8 Millionen über 60-Jährigen zwischen Main und Bodensee. Der langjährige Vereinschef Roland Sing hatte sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.

Völker betonte: "Die Kommunen sollen nicht nur Politik für Senioren, sondern vor allem mit Senioren machen." Dazu sollen die Gemeinden jetzt per Änderung der Gemeindeordnung gebracht werden, wie Völker erläuterte. Das Innenministerium erteilte dem Verein eine Absage. "Eine gesetzliche Verankerung der Beteiligung von Senioren bei kommunalen Entscheidungen in der Gemeindeordnung ist derzeit nicht vorgesehen", sagte ein Sprecher.

Die Gemeindeordnung soll nach Völkers Worten dahingehend ergänzt werden, dass die Gemeinden Senioren bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren, beteiligen. Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern sollen demnach verpflichtet werden, einen Seniorenrat einzurichten, kleineren Gemeinden wird das nahegelegt. "Die Lebensbedingungen der Menschen werden in der Kommune gestaltet", sagte Völker. Würde die Forderung erfüllt, zöge Baden-Württemberg mit Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gleich.

Für Kinder und Jugendliche gebe es im Südwesten bereits ein solches Mitwirkungsgesetz. Das Argument, man brauche wegen des in der Regel hohen Durchschnittsalters des Gemeinderats kein weiteres Gremium, ziehe nicht, sagte der langjährige Schorndorfer SPD-Stadtrat Völker. "Das reicht nicht aus."

Das Innenministerium hat eine andere Sicht der Dinge: Im Unterschied zu Jugendlichen - die noch nicht das passive Wahlalter erreicht hätten und deshalb nicht direkt als Gemeinderäte an Entscheidungen mitwirken könnten - könnten ältere Bürger sich direkt in den Gemeinderat wählen lassen. "Bei Entscheidungen des Gremiums können sie dann neben ihrer Lebenserfahrung auch die spezifischen Bedürfnisse ihrer Altersgruppe in die Bewertungen mit einfließen lassen", betonte der Ministeriumssprecher. Nach geltendem Recht könnten Senioren zudem als sachkundige Einwohner zu den Beratungen im Gemeinderat hinzugezogen werden.

LSR-Chef Völker hofft, dass bei einer möglichen Neuwahl das Thema Pflege von Anfang an eine angemessene Rolle spiele - und nicht erst im Endspurt entdeckt werde wie bei der jüngsten Bundestagswahl. Bei der Pflege liege einiges im Argen. So sei das Klinikpersonal auf den Umgang mit Demenzkranken nicht vorbereitet. Darüber hinaus sei der Ausbau von Pflegestützpunkten wichtig, die vor allem Angehörigen zu Fragen der Unterbringung pflegebedürftiger Verwandter zur Seite stehen.

Dabei zeichnet sich im aus LSR-Sicht unterversorgten Südwesten eine Verbesserung ab. Die Pflegekassen stellen Gelder für 24 Pflegestützpunkte bereit, um die sich jetzt Kommunen bewerben können. Derzeit gibt es 48 Pflegestützpunkte im Südwesten, in der Regel einen pro Landkreis. Aus Völkers Sicht sind das gerade in ländlichen Bereichen zu wenige.

Große Sorgen bereitet dem Verein auch, dass ältere Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt oft sofort in einer Pflegeeinrichtung landen, ohne dass das nötig wäre. Es fehle an ambulanten Strukturen, die eine Rückkehr in die eigenen vier Wände ermöglichten.