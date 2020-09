Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In der Sommerpause hat Andreas Schwarz mit dem Rennrad, wie jedes Jahr, den "König der Alpenpässe" bezwungen, das Stilfser Joch mit 1850 Höhenmetern. Ausdauer kann der 40-jährige Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion gebrauchen: Auch die Landespolitik hält einige Herausforderungen bereit.

Herr Schwarz, in Kürze wird eine Corona-Sondersteuerschätzung vorliegen. Was erwarten Sie?

Wir rechnen momentan für 2020 und 2021 insgesamt mit einem Steuerrückgang gegenüber den Planansätzen in Höhe von sieben Milliarden Euro. Ich hoffe, die Summe wird nicht noch größer.

Grün-Schwarz hat 2020 bereits Kredite über fünf Milliarden Euro aufgenommen, bis Jahresende könnte die Summe auf 15 Milliarden Euro anwachsen. Kann sich das Land das für Herbst geplante eigene Investitionsprogramm überhaupt leisten?

Für konkrete Zahlen ist es vor der Sondersteuerschätzung zu früh. Aber natürlich stehen gewaltige Summen im Raum. Unter anderem knapp eine Milliarde Euro für ein Zukunftsinvestitionsprogramm, das ich anstrebe. Es darf künftig kein Wünsch-Dir-Was mehr geben, da werden wir mit der CDU an der einen oder anderen Stelle sicher hart ringen müssen. Wir können nicht grenzenlos neue Kredite aufnehmen.

Nach den bisherigen Vorgaben müssen neue Schulden binnen zehn Jahren wieder abgetragen werden. Ist das noch realistisch?

Wir mussten in die Verschuldung gehen, um Wirtschaft und Gesundheitswesen in dieser Krise zu stabilisieren. Angesichts der Summen strebe ich eine Rückzahlung innerhalb von 20 bis 25 Jahren an.

Wie soll das von Ihnen geforderte Investitionsprogramm aussehen?

Der Bund fördert mit seinen Milliarden-Paketen vor allem den Konsum, um die Konjunktur am Laufen zu halten. Vieles finanzieren wir als Land mit. Ich will deshalb kein weiteres Konjunkturprogramm. Wir brauchen Investitionen in zukunftsträchtige Branchen.

Was schwebt Ihnen vor?

Ich will zwei Schwerpunkte setzen. Erstens: Wir sollten den Gesundheitsstandort ausbauen, um etwa Produktionskompetenz für pandemie-relevante Wirkstoffe und für Medizintechnik zu schaffen. Baden-Württemberg soll Spitzenreiter in der Gesundheitswirtschaft werden. Das ist mein Ziel.

Und der zweite Schwerpunkt?

Als Mobilitätsstandort sollten wir die Wachstumsbereiche Elektromobilität und Wasserstoff stärker fördern. Wir könnten etwa den Mobilitätscampus mit den Standorten Stuttgart und Karlsruhe ausbauen und dafür sorgen, dass sich das Joint Venture von Daimler und Volvo zur Entwicklung von Brennstoffzellen für den Schwerlastverkehr in Baden-Württemberg ansiedelt.

In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr, das unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie steht. Sehen Sie die Schulen gerüstet?

Während des Lockdown habe ich bei sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern ein außergewöhnliches Engagement wahrgenommen. Das fand ich toll. Ich kann aber verstehen, dass Eltern und Lehrer klarere, nachvollziehbarere Regeln fordern.

Wie könnten die aussehen?

Regulärer Unterricht ist für Schüler immens wichtig. Schule ist mehr als ein Lernort, sie hat auch eine soziale Funktion. Das heißt für mich: allgemeine Schul- und Präsenzpflicht. Fernunterricht muss die absolute Ausnahme sein. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Unterricht kann, sollte ein Attest vorlegen, um befreit zu werden.

Haben Sie ein weiteres Beispiel?

Wir müssen Schüler, die infolge des wochenlangen Homeschooling Lernlücken haben, gezielt fördern. Dazu sollten die Schulen nach den Ferien erheben, mit welchem Lernstand Kinder zurückkommen. Um Lücken zu schließen, sind zusätzliche Angebote zum Regelunterricht notwendig. Da muss das Kultusministerium die Schulen besser unterstützen und etwa aufzeigen, wie zusätzliche Fachkräfte wie Sozialarbeiter, IT-Spezialisten oder auch Studierende die Lehrer entlasten können, sodass diese sich aufs Unterrichten konzentrieren können.

Wie bewerten Sie das bisherige Krisenmanagement von Kultusministerin Eisenmann?

Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Die Kritik der Eltern ist groß. Klar ist: Frau Eisenmann muss noch viel liefern für das Konzept für den Unterricht unter Pandemiebedingungen. Lernlücken müssen geschlossen werden, der Fernunterricht muss funktionieren, die Digitalisierung an unseren Schulen vorankommen.

Eröffnen Sie gerade den Wahlkampf?

Wahlkampf machen wir erst sechs Wochen vor der Wahl. Jetzt geht es darum, die Corona-Krise gut zu meistern. Wir müssen aufpassen, keine Verlierer zu produzieren, keinen Schüler während der Pandemie zu verlieren. Es darf keine Generation Corona geben.