Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Landtagsopposition hat die Haushaltsdebatte zur Generalabrechnung mit der Regierung genutzt. Im Plenum am Mittwoch musste Grün-Schwarz viel Kritik einstecken. Umstritten sind vor allem erneute Stellenaufwüchse und der Umgang mit einem unverhofften Geldsegen von knapp zwei Milliarden Euro.

Nachdem vergangene Woche Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) ihre Etatrede gehalten hat, schlägt nun die Stunde der Opposition. Nach der jüngsten Steuerprognose und dank der Diesel-Bußgelder stehen knapp zwei Milliarden Euro mehr zur Verfügung als im Regierungsentwurf geplant. Was damit zu tun ist, ist mindestens so umstritten wie die Schwerpunktsetzung im eigentlichen Budget für 2020 und 2021.

SPD-Fraktions- und Landeschef Andreas Stoch kritisiert Sitzmanns Plan, große Teile des neuen Geldes in Rücklagen zu stecken. In den Bereichen Klima, Bildung und Digitalisierung unternehme die Regierung zu wenig. „Wer nicht agieren und investieren will, sondern alles Geld seiner Bürger nur unters Kopfkissen stopft, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.“

Hintergrund Der Landeshaushalt 2020/2021 Nach langem Ringen hat sich die grün-schwarze Landesregierung auf einen Entwurf für den Landesetat für die Jahre 2020/21 geeinigt. Er wird nun im Landtag beraten. Einige Fakten: > Ausgaben: Das [+] Lesen Sie mehr Der Landeshaushalt 2020/2021 Nach langem Ringen hat sich die grün-schwarze Landesregierung auf einen Entwurf für den Landesetat für die Jahre 2020/21 geeinigt. Er wird nun im Landtag beraten. Einige Fakten: > Ausgaben: Das Land Baden-Württemberg gibt im Jahr 2020 rund 50,4 Milliarden Euro aus, im Jahr 2021 sind es rund 52,2 Milliarden Euro. Das Gesamtvolumen des Doppeletats beträgt also 102,6 Milliarden Euro. Das ist weniger als 2018 und 2019. Der Grund ist eine veränderte Berechnungsgrundlage beim Länderfinanzausgleich. > Neue Stellen: Geplant ist ein Zuwachs von fast 3000 Personalstellen. Darunter sind rund 1000 Lehrerstellen. Von neuen Stellen werden vor allem auch das Innenministerium, die Finanz- und Bauverwaltung und der Justizbereich profitieren. Aktuell beschäftigt das Land rund 270.000 Beamte und Angestellte auf rund 211.000 Stellen. > Schulden: Am Schuldenstand des Landes von rund 45 Milliarden Euro ändert sich erst einmal nichts. Die Landesregierung will keine neuen Schulden aufnehmen. Bislang ist aber auch nicht geplant, in den kommenden zwei Jahren weitere Schulden abzubauen. > Reserven: Ein Teil der Mehrausgaben wird aus Reserven und Bußgeldern finanziert, die im Zuge des Diesel-Skandals gegen Autobauer und Zulieferer verhängt wurden. Die Reserven des Landes sind jetzt fast aufgebraucht. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) will sie wieder aufbauen, um gegen Risiken gewappnet zu sein. Rund zwei Milliarden Euro, die das Land aus Steuereinnahmen und Diesel-Bußgeldern erwartet, sind noch nicht verplant. > Knackpunkt Hochschulen: Die Hochschulen klagen, dass für den neuen Finanzierungsvertrag mit dem Land von 2021 bis 2025 bislang zu wenig Geld vorgesehen ist. Der Plan: 2021 gibt es einen Zuwachs von 127 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Bis einschließlich 2025 wächst dieser Zusatzbetrag auf 533 Millionen Euro an. Hinzu kommen 285 Millionen Euro, die künftig sicher jährlich fließen sollen.

Stoch stößt in eine wunde Stelle, denn auch zwischen den Regierungsfraktionen ist noch nicht klar, wie genau die zwei Milliarden verteilt werden könnten. „Wir wollen nicht nur sozusagen vorsorgen, indem wir Geld ausschließlich in Rücklagen legen“, erklärt CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. „Nein, Politik muss auch gestalten.“ Unter anderem schwebt ihm eine Klimaschutzstiftung vor. Einig sind sich die Partner, dass im Bereich Hochschule nachgelegt werden soll.

Stoch erneuert die SPD-Forderung, einen Weiterbildungsfonds aufzulegen, um Menschen lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Er verlangt eine gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Hochschul- oder Meisterabschluss und einen attraktiveren öffentlichen Personennahverkehr. Statt nur vom Zusammenhalt der Gesellschaft zu reden, solle die Regierung den Kommunen eine auskömmliche Finanzierung bereitstellen.

Allerdings gibt es zwischen Opposition und Regierung offenbar deutliche Meinungsverschiedenheiten zu Menge des verteilbaren Geldes. Während Stoch Rücklagen von fünf Milliarden Euro behauptet, erklärte Sitzmann: „Die Rechnung, die Sie hier aufmachen, ist definitiv falsch.“ Die meisten Rückstellungen seien aufgebraucht oder verplant.

FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke hingegen wirft der Regierung vor, dass man bei der Schuldentilgung „deutlich mehr tun“ könne. Grün-Schwarz habe sein Geld ausgegeben, und das nicht nachhaltig für Infrastrukturmaßnahmen, sondern für Tausende neuer Stellen. Den Aufwuchs bei Lehrern und Polizisten findet zwar auch Rülke sinnvoll. Doch allein bei den Ministerien könne auf 300 Stellen verzichten. „Im Endeffekt fehlt nicht das Geld, sondern es fehlt die Regierungskunst.“

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel beklagte: „Es haben Visionen gefehlt, es hat Heimatliebe gefehlt und es hat das nötige Feuer gefehlt.“

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat das Zahlenwerk als „Haushalt der Verantwortung“ bezeichnet, CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Reinhart eine „gute und überzeugende Grundlage für die Beratungen, die wir heute beginnen“, gelobt.