Stau auf der A 8 Richtung Stuttgart. Um den Verkehr zu entlasten, soll in Baden-Württemberg 2019 an fünf Baustellen auf Autobahnen Tag und Nacht gearbeitet werden. Foto: dpa

Von Jens schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württemberg hat 2018 so viel Geld für Straßenbau ausgegeben wie noch nie. Vorläufigen Berechnungen zufolge wurden in Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen rund 1,5 Milliarden Euro investiert. Für Bundesfernstraßen wurden 70 Millionen Euro mehr abgerufen, als der Bund zu Jahresbeginn zugesagt hatte. Das teilte die Landesregierung am Dienstag mit.

Nach 2017 konnten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) damit erneut ein Rekordjahr vermelden. Die zusätzlichen 70 Millionen Euro vom Bund stammen aus Geld, das andere Bundesländer nicht verbaut haben. Vor der Landtagspresse nannte Kretschmann die Zahlen "sehr erfreulich": Sie seien das Ergebnis einer Verkehrspolitik, deren Schwerpunkt auf Erhalt und Ertüchtigung der bestehenden Straßeninfrastruktur liege.

Demnach hat das Land 2018 rund 1,2 Milliarden Euro für das Bundesfernstraßennetz ausgegeben, das sind knapp 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Hermann zufolge sind 168 Millionen davon in die erste Tranche für den Ausbau der Autobahn A6 zwischen Wiesloch und Weinsberg geflossen, die größte Baustelle im Land (hinzu kommen die Baustellen zwischen Viernheim und Sandhofen). 130 Millionen Euro betrafen Kosten für Mehrausgaben für laufende größere Projekte. Für den Erhalt der Fernstraßen wurden 415 Millionen Euro aufgewendet.

In seine Landesstraßen hat das land im letzten Jahr rund 335 Millionen Euro gesteckt, das sind 22 Millionen Euro mehr als 2017. 120 Millionen Euro davon dienten dem Erhalt. Dieser Betrag ist gegenüber dem Vorjahr um 25 Millionen Euro gewachsen. Seit er die Verantwortung übernommen habe, so Hermann, sei ein Paradigmenwechsel umgesetzt worden: "Nämlich weg von Ausbau- und Neubaufantasien hin zu dem eigentlichen Problem, dass wir unser System erhalten und modernisieren müssen." Inzwischen habe der Bund diese Prioritätensetzung übernommen. Bei den Landesstraßen seien die meisten Neubauprojekte Ortsumfahrungen im ländlichen Raum.

Die Zahlen umfassen auch Tunnelnachrüstung, Hochbau, Systeme zur elektronischen Fahrzeugerfassung, Bauten an Eisenbahnkreuzungen oder Radwege. In letztere sind 2018 rund 15 Millionen Euro geflossen. Ihm werde häufig unterstellt, er baue nur Radwege, fügte Hermann augenzwinkernd hinzu. "Man kann an diesen Zahlen sehen, dass wir schon ordentlich Radwege bauen, aber dass das finanziell gesehen einen krassen Unterschied macht."

Der Sinsheimer Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte (CDU) begrüßte die Bilanz. "Die Zunahme der Investitionen für den Straßenbau und vor allem für die Straßensanierung zeigt, dass die zusätzlichen Mittel im Haushalt jetzt auch bei den Straßen ankommen", so Schütte. Gerade für den "überaus erfolgreichen Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg" sei eine gute Verkehrsinfrastruktur unabdingbar.

Der Verkehrsexperte der Grünen, Hermino Katzenstein, betonte, dass "Menschen und Unternehmen im Land auf funktionierende Straßen und Brücken angewiesen" seien. Mit "Rekordinvestitionen von 1,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr kommen wir diesem Bedarf beim Straßenbau nach", so Katzenstein.