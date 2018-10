Von Sebastian Riemer

Auschwitz. Auschwitz ist ein Monstrum. Ein Symbol für das Unvorstellbare. Für das Grauen schlechthin. Ein Horrortrip. Warum soll man sich das antun?

Dann fährt man hin - und Auschwitz ist ein echter Ort. Eine Stadt, in der echte Menschen leben. Neben der Landstraße nach Oswieçim, so der polnische Name, stehen meterhohe Werbeschilder. Kentucky Fried Chicken Oswieçim: 5 km. Kaufland Oswieçim: 3 km. Die Schilder, die auf die KZ-Gedenkstätte hinweisen, sind nur einen Bruchteil so groß. Im Hinterhof eines Hauses übt ein Junge Fahrrad fahren, er ist etwa fünf. Neben dem Grundstück liegen Zuggleise, vom Gras überwuchert.

"Oswieçim" steht auf dem Ortsschild der 40.000- Einwohner-Stadt, weiß auf grünem Grund. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Mehrheit der Einwohner jüdisch, danach kein einziger. Wenige kamen zurück, niemand blieb lange. Nur einer, Szymon Kluger, wollte hier leben. Der letzte Jude von Auschwitz starb im Jahr 2000.

Zwei hohe Schornsteine ragen hoch in den Himmel. Sie gehören zu der riesigen Chemiefabrik, die bis in die 90er größter Arbeitgeber der Stadt war. Die IG Farben hat das Werk 1941 gegründet, gebaut haben es KZ-Häftlinge. Die Zwangsarbeiter verbrachten die Nächte in Auschwitz III, dem ersten von einem Privatunternehmen finanzierten Konzentrationslager.

Wer Auschwitz besucht, beginnt im Stammlager Auschwitz I. Hier sieht alles aus wie 1945. In den Backsteinbauten könnte man morgen wieder ein KZ eröffnen, alles ist noch da, auch die Wand, an der die Menschen erschossen wurden. Die Stange, an der sie aufgehängt wurden. Die Strafzelle, in der sie verhungerten. Auch die erste Gaskammer steht noch, in der die SS 1941 begann, Menschen mit Zyklon B zu töten. Lagerkommandant Rudolf Höß war begeistert von der "Effektivität" des Giftgases.

Es gibt Momente, in denen der Besucherguide nicht viel erklären muss. Ein Raum in einer der Baracken. 20 Meter lang, links eine Glaswand, dahinter: Tausende Beinprothesen, Krücken, Gehhilfen.

Nächster Raum, wieder 20 Meter lang, hinter der Glaswand: Menschliches Haar. Zwei Tonnen menschliches Haar.

Nächster Raum, hunderte Koffer, alle beschriftet. Den Juden wurde gesagt, sie müssten ihre Namen auf ihr Gepäck schreiben, damit man es ihnen nach dem Duschen wieder aushändigen könne. Sie schrieben ihre Namen darauf, ihre Herkunft, ihre Geburtsdaten. L. Berman, 26. Dezember 1886, Hamburg. Maria Kafka, Prag, 13.8.33. Waisenkind Hana Fuchs, 3. Juni 1936.

Mit dem Shuttlebus geht es weiter, drei Kilometer nach Auschwitz II, Birkenau, das Vernichtungslager. Hier liefen die Krematorien jeden Tag, hier kamen die Viehwaggons mit den Juden Europas an, hier trennten Josef Mengele und andere "Ärzte" an der Rampe die Arbeitsfähigen von denen, die sofort vergast wurden - darunter alle Kinder.

Die Krematorien liegen in Trümmern, die SS sprengte sie, kurz bevor die Rote Armee kam. Aber die Fundamente stehen noch, alles ist zu erkennen: der Auskleideraum, die Gaskammer, der Raum, in dem die Leichen verbrannt wurden. Manchmal waren es zu viele, die Krematorien kamen an ihre Kapazitätsgrenzen. Dann mussten die Gefangenen, die in den Sonderkommandos arbeiteten, Gruben ausheben und die Toten darin verbrennen. Nachdem sie ihnen, wie von der SS befohlen, die Goldzähne aus dem Mund gebrochen hatten. Eine dieser Gruben ist heute ein kleiner See.

Auschwitz war schlimmer als jede Hölle, die sich ein Mensch vorstellen kann. Ein Besuch heute schmerzt - aber er bietet auch Trost. Weil hier Fremde einander in die Augen schauen, bestürzt, entgeistert, traurig. Weil sich hier keiner seiner Tränen schämt. Weil Menschen diesen Ort der Unmenschlichkeit durch ihr Dasein mit Leben füllen. Mit Menschlichkeit.

Jeden fasst Auschwitz anders an. Der Verlust der Sprache gehört bei vielen dazu. Manche sind überrascht, dass sie nicht weinen können. Einige packt danach, auf der Rückfahrt im Bus oder im Zug, eine merkwürdige Lebensfreude, für die sich schämen, bis sie begreifen, dass sie sich dafür nicht schämen sollten.

Kopfschütteln ist eine der häufigsten Gesten in Auschwitz. Und es tröstet, das zu sehen. Es tröstet, dass niemand, der hier ist, fassen kann, was hier geschehen ist. Es gibt Hoffnung, dass so viele Menschen aus aller Welt hier herkommen. Weil sie wissen wollen, wie es war. Weil sie nicht vergessen wollen. Und vielleicht auch, weil sie befürchten, dass wieder geschehen könnte, was vor erst sieben Jahrzehnten geschah.

Alleine im Jahr 1944 wurden in Auschwitz mehr als eine halbe Million Menschen ermordet, 1500 jeden Tag. Zwei Millionen Menschen besuchten vergangenes Jahr die Gedenkstätte Auschwitz, über 5000 jeden Tag. Jeder Mensch, der Auschwitz besucht, wird danach ein wenig sensibler sein für die Vorboten der Barbarei. Jeder Mensch, der Auschwitz besucht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Auschwitz nie wieder geschehen kann.