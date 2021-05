Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Hunger und Durst kann man in Pandemie-Zeiten auch nach kulturellen Erlebnissen haben. Im vergangenen Jahr hat das Heilbronner Schul- und Kulturamt mit Karin Schüttler und Michaela Ruof spontan darauf mit "Heilbronn ist Kult" reagiert und dabei eine so gute Hand bewiesen, dass es in diesem Jahr eine Fortsetzung gibt. Und wie Kulturbürgermeisterin Agnes Christner und Oberbürgerbeister Harry Mergel bei der Vorstellung des Programms sagten, wird daraus wohl eine Dauer-Einrichtung.

"Nach den entbehrungsreichen Monaten stehen wir in den Startlöchern, um den Menschen wieder Kunst- und Kulturangebote zu machen und die Innenstadt zu beleben", versprach der OB dazu. Viele Jahre lang gab es in der City "Jazz und Einkauf" – damals schon der Beweis, dass Kommerz und Kultur zusammen gut funktionieren können. Wenn in diesem Jahr auch eine Belebung der Innenstadt damit verbunden ist, umso besser. Daran, dass ein Teil der Veranstaltungen nun Eintritt kostet (fünf beziehungsweise zehn Euro), wird es nicht scheitern. Und was die möglichen Besucherzahlen angeht, so werden diese jeweils den Corona-Gegebenheiten angepasst. Eine Online-Ticketreservierung ist deshalb unerlässlich.

Hintergrund "Heilbronn ist Kult" wird auch vom Bund gefördert. Am Dienstag wurde entschieden, dass die Stadt 109.000 Euro erhält. Auf Empfehlung einer Auswahlkommission hat der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes der Förderung von 117 Projekten zugestimmt, darunter ist auch das Heilbronner. Insgesamt werden im Programm Kultursommer 2021 bundesweit 63 kreisfreie Städte und 54 Landkreise mit [+] Lesen Sie mehr "Heilbronn ist Kult" wird auch vom Bund gefördert. Am Dienstag wurde entschieden, dass die Stadt 109.000 Euro erhält. Auf Empfehlung einer Auswahlkommission hat der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes der Förderung von 117 Projekten zugestimmt, darunter ist auch das Heilbronner. Insgesamt werden im Programm Kultursommer 2021 bundesweit 63 kreisfreie Städte und 54 Landkreise mit einem Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm "Neustart Kultur" von der Bundesregierung unterstützt. (bfk)

"Es ist uns auch eine Herzensangelegenheit, den Heilbronner Künstlern und Künstlerinnen nach der langen Pause wieder eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten", sagt Christner. Zu den bereits im Vorjahr bespielten Orten – dem Deutschhof-Innenhof, der Inselspitze und dem Bildungscampus Heilbronn am Europaplatz – kommt das Freie Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn in der Olgastraße neu hinzu. Es ist ein Ort mit Geschichte und eine ganz aktuelle Attraktion, vor allem für ein junges und offenes Publikum.

Der neugegründete Trägerverein des Freien Kulturzentrums bespielt das Haus an acht Abenden (26. August bis 5. September) mit Livemusik, Kleinkunst, Poetry Slam, Comedy, Kabarett und Experimentellem. Und unter dem Titel "Kunst in Zeiten der Pandemie – Extended" ist vom 31. Juli bis 22. August eine Ausstellung im Innenhof und in der Kranhalle der Maschinenfabrik geplant – mit Beteiligung des Künstlerbundes, der Graffiti-Szene, dem Künstlerhaus Heilbronn und der "Zigarre". In Bildern, Skulpturen und Videoinstallationen geht es darum, welche Einflüsse eine Pandemie auf künstlerische Entstehungsprozesse hat und was man daraus lernen kann. Im Innenhof der Maschinenfabrik entstehen Graffiti und Street Art unter freiem Himmel. An vier Wochenenden kann man in den Open-Air-Ateliers die Entstehung von Kunst beobachten oder sich in Workshops beteiligen.

"Kleinkunst" ist ja nicht kleine Kunst – es fehlen aber auch nicht die großen Namen. Für sie steht auch der Gast der Auftaktveranstaltung: Altbundespräsident Joachim Gauck. Er kommt am 24. Juni zu einer Lesung mit Gespräch in die Volkshochschule. Thema des Abends: "Toleranz: einfach schwer".

Wie schwer diese ist, das erfuhr zu seinen Lebzeiten auch der Heilbronner Freiheitskämpfer, Revolutionär, Dichter, Politiker, Gefängnisinsasse und Ehrenbürger Ludwig Pfau, dessen 200. Geburtstag auch im Rahmen von "Heilbronn ist Kult" gefeiert wird – unter anderem an einem Abend der Reihe "Über Gott und die Welt reden" vom Literaturhaus Heilbronn. Einen Namen gemacht haben sich auch die jungen Theatermacher von "Tacheles und Tarantismus", Philipp Wolpert und Tobias Frühauf – und das über Heilbronn hinaus. Eines ihrer im Vorjahr ausgefallenen Projekte wird nachgeholt: die Hommage an den Hölderlin-Geburtstag mit "Hyperion" und dem Schauspieler Robert Stadlober. Ab dem 25. Juni folgt die musikalische Eigenproduktion "Jetzt" von Frühauf, darunter auch die Uraufführung des szenischen Konzerts "Rave. Eine Studie zur Geborgenheit", das Frühauf zusammen mit Nina Siewert und Jannik Mühlenweg vom Staatstheater Stuttgart entwickelt hat.

Ebenfalls zu erleben sind die Live-Radioshow "Switch Punkcast" mit Sibel Taylan vom "Data 77112" und die Technozeitreise "Ben – allein zu House" von Benjamin Hille. Zu den Förderern zählen die Bürgerstiftung Heilbronn, von ihr kommen 12.000 Euro, und die Stadtsiedlung Heilbronn.

Noch nicht alle Programmpunkte stehen fest, doch aber, dass es auch wieder ein Klassik-Open Air mit dem Württembergischen Kammerorchester oder dem Heilbronner Sinfonieorchester geben wird. Auch Auftritte anderer Bands sind in Planung. Integriert in "Heilbronn ist Kult" ist auch das langjährige Format der "Wissenspause im Deutschhof" des Stadtarchivs zur Zeitgeschichte.

Info: Das vollständige Programm ist auf www.heilbronn.de/hnistkult abrufbar. Tickets sind voraussichtlich ab dem 11. Juni unter www.diginights.com/hnistkult erhältlich. Der Eintritt kostet zwischen 5 und 10 Euro – manche Veranstaltungen sind aber auch kostenfrei.