Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Polizeipräsident Hans Becker hatte eine schöne "Premiere" im Heilbronner Gemeinderat. Bei seinem ersten offiziellen Auftritt konnte er nicht ohne Stolz den Stadträten die gute Nachricht nach dem letzten Jahr ein weiteres Mal verkünden: "Heilbronn hat die niedrigste Kriminalitätsrate unter den baden-württembergischen Stadtkreisen und führt die Liste der sichersten Stadtkreise im Lande an."

Anlass für den Besuch war die Vorlage des "Sicherheitsbericht 2019" für das Jahr 2018, der auf Antrag des Gemeinderates besonders ausführlich ausgefallen ist: Auf 85 Seiten kann man nachlesen, wie es um die Sicherheit in Heilbronn bestellt ist – aber auch, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht mit dem konform geht, was die "objektiven" Zahlen aussagen. Dabei bündelt der Bericht erstmals Zahlen der Kriminalitätsstatistik der Polizei mit denen des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Streetworker und des Städtischen Vollzugsdienstes und bezieht auch Daten des Statistischen Landesamtes ein.

Das Ergebnis: Heilbronn ist in vielen Punkten spitze. Bei der erfolgreichen Verfolgung von Eigentumsdelikten zeigt Heilbronn ja nicht erst seit gestern, dass man organisierten Diebesbanden nicht hilflos ausgeliefert ist. Aber auch allgemein konnte man punkten, etwa bei einem Spitzenwert in der sogenannten Häufigkeitsziffer, einer Vergleichsgrundlage, bezogen auf Straftaten pro 100.000 Einwohner. In Heilbronn waren es insgesamt 8720 – bei einer Aufklärungsquote von 64 Prozent. Lag der Höchststand bei der Verhinderung und Aufklärung von Eigentumsdelikten 2015 noch bei 256 Fällen, waren es 2018 nur noch 61. Dieser Platz 1 in der betreffenden Häufigkeitszahl erzählt davon, dass es sich unter Einbrechern und Dieben offensichtlich herumgesprochen hat, die Finger von Heilbronn zu lassen, und dass sich das 2016 eingeführte Intensivkonzept aus Präventionsmaßnahmen, offensiver Öffentlichkeitsarbeit und der eigens geschaffenen Ermittlungsgruppe "Wohnung" bewährt hat.

Weitere "Spitzenplätze" seien kein Zufall, sondern Ergebnis vielfacher Anstrengungen – so sehen es Becker und die Heilbronner Ordnungsbürgermeisterin Agnes Christner. Becker sagt dazu auf Nachfrage: "Natürlich freuen wir uns, dass der Stadtkreis Heilbronn in Bezug auf die Kriminalitätsbelastung der sicherste im Land ist. Wir nehmen dies nicht als Selbstverständlichkeit, sondern passen unsere Maßnahmen stets an. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz." Letzteres betont auch Christner: "Als Gründe dafür sehe ich neben der guten Stadtentwicklung und unserer präventiven Sozial-, Jugend- und Bildungspolitik die sehr gute Arbeit der Polizei und die über Jahre gewachsene sehr gute und enge Zusammenarbeit unserer Ordnungskräfte, die auch den sozialen Bereich und Akteure der Hilfsorganisationen einschließt." Nach diesem "Rezept" arbeitet auch das vor zwei Jahren geschaffene Heilbronner Haus des Jugendrechts, dessen präventive Ausrichtung messbare Erfolge zeigt. Der Einzugsbereich reicht von Eppingen bis Wüstenrot und Jagsthausen, von Lauffen bis Roigheim.

Neben Prävention, Präsenz und einer angemessenen Personalausstattung trägt auch das "gute Miteinander" in verschiedenen Arbeitskreisen wie der Kommunalen Kriminalprävention, dem AK "Miteinander in der City", die gemeinsame Kampagne "Heilbronner Nachbarn sehen hin" und anderen zum Erfolg bei. Dank dieses Miteinanders sei bei aktuellen Problemlagen eine schnelle, vertrauensvolle und konstruktive Abstimmung möglich, lobt Christner. Schon seit vielen Jahren umfasst die präventive Polizeiarbeit bei Kindern ein breites Spektrum, beginnenden in den Kitas, über Drogenprävention bis hin zur Jugendverkehrsschule.

Es gehört aber auch Sichtbarkeit dazu, wer aufmerksam durch Heilbronn geht, kann diese feststellen. Nach dem Konzept dafür sind jeden Tag zusätzliche Streifen im Stadtzentrum unterwegs, im letzten Jahr waren es – über den regulären Dienst hinaus – zusätzlich 1205 Polizisten.

In schlechter Erinnerung ist immer noch das, was sich vor allem nach dem problematischen "Flüchtlingsjahr" 2015 zwischen Rathaus und Kilianskirche und an den Haltestellen von Stadtbahn und Bussen abspielte: Die Drogenszene zog auch junge Flüchtlinge an, und schwere Straftaten vor Ort verunsicherten: unter anderem die Messerattacke eines jungen Syrers auf zwei Landsleute (inzwischen zu 23 Monaten Haft verurteilt) und der als Mordversuch beurteilte Angriff eines russlanddeutschen Rentners auf Flüchtlinge (fünf Jahre Haft). Diese Szene gebe es nicht mehr. "Wir haben sie aufgelöst" sagt Becker.

Die 43 Haftbefehle vor Ort zeigen, dass es mitten in der City nicht gerade harmlos zuging. Auch die Stadt tat das ihre, unter anderem mit der personellen Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes, der in Abstimmung mit Streetworkern arbeitet und dabei auch die Obdachlosen-, Trinker- und Rauschgiftszene im Blick behält. Gerade im Innenstadtbereich gab es mehrfach groß angelegte Ermittlungsverfahren der Kripo, hauptsächlich in den Bereichen der Betäubungsmittelkriminalität. Seit 2012 gehen Straßenkriminalität und Rauschgiftkriminalität kontinuierlich zurück.

Tatenlos ist man in Heilbronn nicht geblieben, aber man ist ratlos, warum das subjektive Sicherheitsgefühl in Heilbronn nicht angemessen den Tatsachen entspricht. Verstärkt im Blick haben Polizei und Kommune künftig die Prävention bei Rauschgiftdelikten und Vergehen gegen die Sicherheit im öffentlichen Raum und, was lange tabuisiert war, auch, wie sich Zuwanderung und Kriminalität bedingen und entwickeln.