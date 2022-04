Von Sören S. Sgries und Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Heidelberg. Der Ministerpräsident hatte sich akribisch auf diese Regierungserklärung vorbereitet. Welche Probleme sind in Folge des Ukraine-Krieges zu erwarten? Wie stellt man sich darauf ein? Das waren im Kern die Fragen, die Winfried Kretschmann vorab von den Fachministerien beantwortet haben wollte. Fakten, Fakten, Fakten – so das inhaltliche Fundament seiner gut 45-minütigen Rede im Landtag.

Doch es ist kein gefühlskaltes Zahlen-Referat, das er darauf aufbaut. Im Gegenteil. Für Emotionen lässt der Landesvater viel Raum. Gleich zu Beginn etwa, als Kretschmann an zerstörte Städte und zerbombte Krankenhäuser erinnert, an Mütter mit Neugeborenen, an Notbeerdigungen, an gefesselte Leichen in den Straßen ukrainischer Städte. "Eine unvorstellbare Brutalität".

Und der 76-Jährige fühlt sich auch in seiner eigenen Biografie berührt, als er an eine Begegnung mit einer Flüchtlingsfamilie in Sigmaringen erinnert, mit einem vierjährigen Mädchen, einem neun Monate alten Baby, die eine lange Flucht hinter sich hatten.

"Solche Erzählungen kenne ich noch von meinen Eltern", erzählt er. Diese mussten nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem heutigen Polen fliehen. Noch Jahrzehnte später hätten sie über die Schrecken von Krieg, Flucht und Vertreibung gesprochen, so Kretschmann. "Und über meinen älteren Bruder, den ich nie kennengelernt habe, weil er als Säugling auf der Flucht gestorben ist." Er selbst wurde 1948 im schwäbischen Spaichingen geboren. Dass 70 Jahre später, im Jahr 2022, "wieder Familien vor einem brutalen Krieg mitten in Europa fliehen müssen, ist nur schwer auszuhalten".

Geraunt worden war vorab über eine "Blut, Schweiß und Tränen"-Rede, die kommende Lasten schonungslos offenlegt – aber auch ermutigt. Kretschmann macht sich den Begriff nicht zu eigen. Aber er liefert ab.

"Es dämmert uns, wie tiefgreifend die Konsequenzen sind, für Sicherheit, Freiheit und Wohlstand. Wir müssen uns auf eine Zeit der Konfrontation einstellen, auch auf härtere Zeiten", so der Ministerpräsident. Der Staat könne nicht alles ausgleichen, sagt er mit Blick auf die rasant steigenden Lebenshaltungskosten. Er könne nur Härten kompensieren. Er betont: "Jeder muss seinen Beitrag leisten, auch im Parlament. Es wird weniger zu verteilen geben."

„Baden-Württemberg steht an Ihrer Seite“, verspricht Kretschmann der Ukraine. F.: dpa

Immerhin: Bei der Hilfsbereitschaft kann er sich noch auf die Bürgerinnen und Bürger verlassen – hatten sich doch gerade beachtliche 94 Prozent der Befragten im am Mittwoch erschienenen BaWü-Check für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen ausgesprochen.

Über allem steht aber Kretschmanns Treue-Bekenntnis zur Ukraine: "Baden-Württemberg steht an Ihrer Seite". Das Parlament quittiert dies mit Beifall quer durch alle Fraktionen. Die bisherige Sicherheitsordnung sei voll auf Kooperation ausgerichtet gewesen, so der Regierungschef. "Zugleich haben wir unsere Wehrhaftigkeit vernachlässigt und uns energiepolitisch abhängig gemacht. Diese Strategie ist gescheitert. Mehr noch, sie war naiv. Sie war ein schwerer Fehler". Die internationale Friedensordnung liege "in Trümmern" – "von Putin zerschossen".

Kretschmann beschreibt als zentrale Aufgaben die Flüchtlingsaufnahme und die Aufnahme ukrainischer Kinder und Jugendlicher in Kitas und Schulen, um ihnen ein "Stück Normalität" zurückzubringen. Schule biete die Chance, "all das Schlimme, was die Kinder erlebt haben, für ein paar Stunden am Tag hinter sich zu lassen", so Kretschmanns Hoffnung mit Blick auf die mehrheitlich allein mit ihren Müttern Geflohenen.

Bisher sind bereits 6000 Kinder und Jugendliche an den Schulen angekommen. Die 2000 Vorbereitungsklassen im Land sollen weiter aufgestockt werden. Gesucht wird dafür nach qualifiziertem Personal. Über 600 Freiwillige hätten sich schon gemeldet, "das macht Mut". Auch Lehrerinnen oder pädagogisches Personal unter den ukrainischen Geflüchteten will man dafür gezielt gewinnen. Zusätzliche Schulpsychologen sollen für die Betreuung traumatisierter Kinder eingesetzt werden.

Grundsätzlich zeigt sich Kretschmann zuversichtlich, dass die Schulintegration einfacher werden könnte als in der Zeit nach 2015. Zwar kämen wohl deutlich mehr Kinder und Jugendliche. Aber: Man sei viel besser vorbereitet. Und die Kinder kämen "aus einem Land mit einem hohen Bildungsniveau und einem ähnlichen Schulsystem".

Äußerst anspruchsvoll könnte die Unterbringung werden. Rund 50.000 Menschen seien bereits in den Südwesten bekommen und registriert worden. Wie viele Flüchtlinge noch kommen, wisse man nicht. Und: "Sie kommen zu jenen hinzu, die wir jenseits des Ukrainekonflikts aufnehmen, die anderen Konflikte sind ja nicht beendet."

Die Plätze in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen seien bereits "im Rekordtempo" ausgebaut worden – auf zuletzt über 12.000 Plätze. Doch man werde mit aller Kraft die Kapazitäten weiter ausbauen müssen – auch bei der Anschlussunterbringung. Beim Bau von Flüchtlingswohnraum werde man die administrativen Hürden absenken, mittel- und langfristig brauche man aber mehr Sozialwohnungen. "Dabei wollen wir einen Verdrängungswettbewerb verhindern zwischen den Neuankömmlingen und denen, die bereits jetzt kaum eine bezahlbare Wohnung finden", so Kretschmann.

Noch ganz am Anfang, "im Frühstadium", sei man, was die Integration in den Arbeitsmarkt angehe. Doch hier sieht Kretschmann durchaus Chancen. Die Ukrainer wollten ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Nach ersten Schätzungen seien die Ankommenden "überdurchschnittlich gut qualifiziert". Und viele Branchen suchten "händeringend nach Fachkräften".

Erst einmal bedeutet der Ukraine-Krieg wegen der Sanktionen laut Kretschmann aber einen harten Schlag für die "Schlüsselbranchen" des Landes. Richtig seien die Maßnahmen gegen Russland trotzdem. Wichtig sei jetzt für die Zukunft, dass man bei der Energieversorgung unabhängiger werde. "Wir dürfen uns nicht von einzelnen Autokratien oder Diktaturen abhängig machen", so Kretschmann. Für die Übergangszeit, mit Blick auf das Umschwenken zu Flüssiggas, gestand der Grüne: "Für das Klima sind manche Maßnahmen natürlich Teufelszeug". Man müsse unbedingt die erneuerbaren Energien "noch sehr viel beherzter" auszubauen. Das seien "Freiheitsenergien", "Sicherheitsenergien". Es sei jetzt nicht mehr die Zeit für "kleinteilige Bedenken".

Das Parlament stellte sich weitgehend hinter Kretschmann. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke lobte die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und zollte "größte Bewunderung" dem ukrainischen Volk, "das für seine Freiheit und Selbstbestimmung kämpft". Zum Stichwort Energieabhängigkeit mahnte er allerdings, mit Solardächern und Windrädern allein könne man den Energiebedarf nicht decken, auch der Kohleausstieg stehe infrage.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch warnte, dass die verschiedenen Ebenen – Bund, Länder, Kommunen – sich bei den anstehenden Aufgaben nicht gegenseitig die Verantwortung zuschieben sollten, sondern dass es nur gemeinsam gehe.

Einen Vorgeschmack dafür gab CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Der verurteilte zunächst in deutlichen Worten die russischen Gräueltaten: "Wer solche Verbrechen befiehlt, ist ein Kriegsverbrecher und nix anderes." Und kritisierte dann Olaf Scholz: "Der Bundeskanzler lässt im Moment jeglichen Führungsanspruch vermissen, das gehört auch zur Wahrheit."