Von Nico Pointner

Stuttgart. Politiker der grün-schwarzen Koalition betonen derzeit gern die Notwendigkeit konstruktiver Zusammenarbeit. Wie wichtig es sei, ordentlich zu regieren. Dass man noch einige Punkte aus dem Koalitionsvertrag abarbeiten müsse. Gerade jetzt, wo die beiden Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl feststehen. Schließlich sind es noch eineinhalb Jahre bis zur Wahl - so lange könne man ja nicht Wahlkampf machen. "Das nutzt sich ab und geht den Leuten auf den Zeiger", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann diese Woche. "Wahlkampf macht man zum Schluss."

Nicht, dass es zuletzt nicht schon genug Knatsch gegeben hätte zwischen Grünen und CDU. Der Streit um Diesel-Fahrverbote in Stuttgart entfachte im Frühjahr eine handfeste Regierungskrise. Zwar hat sich bei manchen Punkten auch was bewegt - etwa bei der Reform der Landesbauordnung. Und doch dürfte das Regieren nicht einfacher werden in den kommenden Monaten.

Erst am Freitag wurde CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart auf einer Pressekonferenz nach den größten Knackpunkten gefragt. "Da können wir uns nochmal eine Stunde treffen", witzelte er. Nach der Sommerpause steht Grün-Schwarz vor manch großer Baustelle.

> Haushalt: Die Aufstellung des Doppeletats für die Jahre 2020/21 ist wohl der derzeit dickste Brocken für die Koalition. Heftige Konkurrenzkämpfe ums Geld werden zur Belastungsprobe für Grün-Schwarz. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) will das Geld zusammenhalten. Die Wünsche der Ressorts übersteigen aber die vorhandenen Mittel um ein Vielfaches. Reinhart spricht von einer sechsfachen Überzeichnung. Kultusministerin Susanne Eisenmann pocht auf mehr Lehrerstellen - und muss als CDU-Spitzenkandidatin Erfolge herausschlagen.

> Fahrverbote: Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 gibt es bereits in Stuttgart. Aber was ist mit der Euronorm 5? Erst im April hatten die Koalitionäre erklärt, dass weitere Flächen-Fahrverbote wegen aktueller Prognosen nicht nötig seien, weil sich die Luftqualität bessere. Baden-Württemberg hat aber eine Reihe von Gerichtsverfahren gegen die Deutsche Umwelthilfe verloren und muss Euro-5-Fahrverbote eigentlich großflächig vorbereiten. Sollten alle Maßnahmen zur Luftreinhaltung nicht reichen, sollen nun ab Mitte 2020 doch neue Flächen-Fahrverbote kommen, heißt es in einem aktuellen Schreiben des Landes an das Verwaltungsgericht Stuttgart. Der Konflikt kann jederzeit wieder aufbrechen.

> Landärzte: Die CDU-Landtagsfraktion fordert eine Landarztquote beim geplanten Ausbau des Medizinstudiums - und blockiert deshalb aktuell eine Kabinettsvorlage von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Der CDU zufolge sollen sich künftig zehn Prozent der Erstsemester vor Studienbeginn dazu verpflichten, später in ländlichen Regionen zu arbeiten. Bauer will stattdessen auf Freiwilligkeit setzen und auf Lehrangebote, die angehende Allgemeinmediziner für eine Tätigkeit auf dem Land motivieren.

> Polizeigesetz: Auch im Feld der inneren Sicherheit bleiben seit Monaten die Fronten verhärtet. Regierungs-Vize und Innenminister Thomas Strobl (CDU) will der Polizei zur Terrorabwehr weitere Befugnisse geben. Darunter sind so umstrittene Dinge wie die heimliche Online-Durchsuchung, also das Durchsuchen ganzer Festplatten von Computern, um Terrorpläne zu vereiteln. Für die Grünen ein rotes Tuch. Ob es im Herbst zu einer Einigung kommen könnte, ist offen.

Weitere Themen wie der Klimaschutz, das anstehende Volksbegehren für mehr Artenschutz oder das Konzept für Ganztagsschulen bieten zusätzliches Konfliktpotenzial.

Wie wird der grün-schwarze Endspurt also aussehen? Probleme würden unter seiner Führung weiter wie gehabt angegangen, sagte Kretschmann am Donnerstag. "Wir ziehen an einem Strang, so gut es geht." Die Leute erwarteten zurecht, dass noch ein Jahr lang gut regiert werde. "Die Fronten sind geklärt, man hat keine Personaldebatten mehr. Daran müssen sich alle messen", sagte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion.