Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Wirbel um Interviewaussagen von Winfried Kretschmann: In der aktuellen "Zeit" hat sich der baden-württembergische Ministerpräsident in einem Doppelinterview mit Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) auch zu seinen Koalitionswünschen geäußert. "Ich hoffe [...], dass es nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr zu einer schwarz-grünen Koalition kommt", sagte der Grüne. Ein Modell unter grüner Führung – so wie in Baden-Württemberg – hält er dagegen für unrealistisch. "Das sehe ich derzeit nicht", sagte er. "Ich finde, wir sollten auch aufhören, davon zu träumen. Die Zahlen sind einfach nicht da."

Auch wenn die Umfragewerte danach tatsächlich nicht aussehen – die Grünen liegen bei 16, die CDU bei 36 Prozent – sind die Aussagen Kretschmanns doch höchst brisant, torpediert er doch den aktuellen Kurs der Bundespartei. Aus Koalitionsdebatten hält man sich aus strategischen Überlegungen sehr bewusst raus. Außerdem hatte Parteichef Robert Habeck erst vor zehn Tagen im ARD-Sommerinterview verkündet: "Wer Zweiter ist, muss die Eins herausfordern." Und: "Ich bin auch nicht bereit zu akzeptieren, dass die Union in Deutschland ein Abo auf den ersten Platz hat."

Dass der Landesvater aus dem Südwesten da widerspricht, kommt in Berlin folgerichtig gar nicht gut an. Co-Chefin Annalena Baerbock stellte am Mittwoch erkennbar verärgert und via Twitter rasch klar: "Politik heißt für mich: machen, statt nur zu träumen. Und von Schwarz-Grün träum ich schon mal gar nicht." Die Partei habe einen Führungsanspruch – und niemand habe "ein Abo aufs Kanzleramt".

Was bei den ersten politischen Reaktionen allerdings noch nicht klar war: Laut einem Sprecher Kretschmanns wurde das "Zeit"-Doppelinterview schon vor etwa sieben Wochen geführt. Das könnte "mildernde Umstände" für den Stuttgarter Oberrealo bedeuten: Damals hatten Habeck und Baerbock zumindest das "Nr.1-Ziel" noch nicht ausgegeben. Andererseits: So wichtig, dass man nachträglich auf eine Aktualisierung des Interview drängte, war dem Staatsministerium die Angelegenheit dann wohl doch nicht.

In späteren Gesprächen war Kretschmann jedenfalls durchaus vorsichtiger. Im in der vergangenen Woche geführten RNZ-Interview ließ er durchblicken, dass noch kein Gespräch mit Habeck zu dessen Zielvorgabe stattgefunden habe. Grundsätzliche tausche man sich zwar gelegentlich aus. "Aber wir haben zur Bundestagswahl noch keine gemeinsamen taktischen Überlegungen angestellt. Ich halte das für ein bisschen zu früh", so Kretschmann.

Auf die RNZ-Frage nach einem eigenen "Wunschkoalitionspartner" nach der Landtagswahl im März 2021 – ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl – antwortete Kretschmann: "Es ist jetzt nicht die Zeit über Koalitionen nachzudenken." Darüber könne man "in der heißen Wahlkampfzeit reden – oder danach. Jetzt aber nicht."