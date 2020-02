„Früher hat man in Abschiedsreden gönnerhaft gesagt: Meine Frau hat mir den Rücken freigehalten. Das ist aus der Zeit gefallen“, sagt Winfried Kretschmann. Foto: Sebastian Gollnow

Von Axel Habermehl und Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zum Interview hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (71) in die Bibliothek der Villa Reitzenstein gebeten. Zwischen Büchern stehen gerahmte Bilder: Kretschmann mit Bundespräsident Steinmeier, Kretschmann mit Kanzlerin Merkel, Kretschmann mit Nobelpreisträgerin Nadia Murad. Ein Bild sticht heraus, weil es ihn mit drei Freunden zeigt: Das Quartett spielt Binokel, ein schwäbisches Kartenspiel. Er habe, erzählt der Grüne lachend, die Bibliothek vom Skat befreit, dem unter den CDU-Vorgängern angesagten Kartenspiel. Oft kommt Kretschmann nicht zum Kartenspielen.

Herr Kretschmann, Ihr Parteifreund Fritz Kuhn hat seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Stuttgarter OB-Posten damit begründet, dass er am Ende einer weiteren Amtszeit 73 wäre - so alt werden Sie im Wahljahr 2021. Wann ist man zu alt für Politik?

Wenn man sich zu alt fühlt… Voraussetzung ist, dass man fit genug ist, um so ein Amt auszufüllen, und die Leidenschaft und den Willen dazu hat. Wer das nicht hat, sollte aufhören, egal ob mit 50 oder 70. Ich jedenfalls habe die Kraft, die Leidenschaft und den Willen.

"Glauben wir im Ernst, dass Winfried Kretschmann auch 2025 noch die Kraft und die Motorik hat, dieses Land anzuführen?" Sagt Ihr Vorvorgänger im Amt, Günther Oettinger, der sich mit 66 in den politischen Ruhestand verabschiedet hat. Was sagen Sie?

Das kann er so sehen. Ich sehe es anders, sonst würde ich nicht nochmal antreten.

Ihre CDU-Herausforderin Eisenmann sorgt sich um Ihren Blutdruck, Oettinger um Ihre Motorik. Empfinden Sie das als übergriffig?

Solche flapsigen Bemerkungen beeindrucken mich nicht. Ob wir wirklich gesund sind, wissen wir nicht. Drei Tage vor meiner Entscheidung nochmals zur Wahl anzutreten, hatte die damalige SPD-Bundesvorsitzende Manuela Schwesig bekannt gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist. Da habe ich für mich beschlossen, dass ich jetzt nicht etwas über meine tolle Gesundheit erzähle. Meine Kollegin Malu Dreyer ist chronisch krank und ist eine wirklich tüchtige Ministerpräsidentin. Ich rate allen dringend, bei dem Thema vorsichtiger zu sein.

Wie reagiert Ihre Frau auf solche Debatten?

Meine Frau hat mich erstaunlicherweise ermutigt, nochmal anzutreten.

Das hat Sie überrascht?

In der Klarheit: ja. Ich dachte, wir machen da eine partnerschaftliche Abendveranstaltung, wiegen das Thema hin und her. Das war dann gar nicht so. Meine Frau hat sehr spontan und unmissverständlich gesagt: Mach’s nochmal!

Sie haben aber auch mal gezweifelt?

Überall im Land haben mich Bürger ermutigt, weiterzumachen! Auch die Umfragen zeigen, dass die Leute offenbar Vertrauen in mich haben. Ich wäre aber wahrscheinlich nicht nochmal angetreten, wenn die dramatische Entwicklung beim Klimawandel nicht meine Leidenschaft voll entfachen würde. Da geht es um eine Menschheitsfrage.

Gibt es den perfekten Moment, abzutreten?

Nein. Abgesehen davon, dass niemand weiß, wann er seinen Zenit erreicht hat: Das ist nicht mein Maßstab, das wären ja sehr egoistische Motive. Mein Maßstab ist: Diesem Land geht es gut, aber es steht auch vor gewaltigen Herausforderungen. In der kommenden Dekade, entscheidet sich, ob wir die Klimakrise eingedämmt kriegen, ob wir den Strukturwandel der Wirtschaft im Land meistern und unseren Wohlstand sichern und ob wir unsere liberale Demokratie verteidigen können. Da möchte ich weiter Verantwortung übernehmen und werfe mich mit all meiner Kraft, Erfahrung und Neugier rein.

Ich habe aber auch Respekt vor allen, die aus persönlichen Gründen aufhören, wie meine zwei sehr guten Minister Edith Sitzmann und Franz Untersteller. Auch Fritz Kuhn hat das so begründet. Bei der Suche nach einem OB-Kandidaten für Stuttgart gab es bemerkenswerterweise Absagen, die immer persönlich begründet worden waren.

Was folgt daraus?

Wir müssen uns in der Gesellschaft Gedanken darüber machen, wie wir wichtige Ämter so gestalten, dass wir Menschen gewinnen, die Familie haben, die ihre Partnerschaft leben wollen. Das Gehabe vieler Politiker, die mit ihrer 80-Stunden-Woche hausieren gehen und stolz auf lange Nachtsitzungen und zig Wochenendtermine verweisen, schreckt guten Nachwuchs ab. Früher hat man in Abschiedsreden gönnerhaft gesagt: Meine Frau hat mir den Rücken freigehalten. Das ist aus der Zeit gefallen.

Also Modell Schweden?

Warum nicht? In Schweden hat die Regierung Abendtermine abgeschafft, deshalb wird das Land nicht schlechter regiert. Gschaftlhuberei ist kein Ausweis für gutes Regieren.

Um Sie herum hören viele auf, zwei Minister, ihre Staatsrätin. Welcher Rückzug hat Sie am meisten überrascht?

Der von Edith Sitzmann.

Sie hätte eines Tages auch Ihre Nachfolgerin werden können, oder?

Sie macht einen richtig guten Job als Finanzministerin und war eine gute Fraktionsvorsitzende. Es hat in Baden-Württemberg seit Lothar Späth Tradition, dass der Ministerpräsident als Fraktionsvorsitzender das politische Geschäft aus dem Effeff gelernt hat. Wer das gut macht, ist auch für Höheres geeignet.

Das klingt nach guten Aussichten für Andreas Schwarz, den Grünen-Fraktionschef.

(lacht) Erst einmal trete ich ja nochmal an. Das war übrigens auch sein Wunsch.

Er kann ja erst mal Finanzminister werden.

Ich werde das Kabinett jetzt nicht umbilden. Es gibt dafür keinen Grund.

Sie könnten mit frischen Gesichtern in die Wahl gehen.

Die Agenda ist weitgehend abgearbeitet. Wo noch große Aufgaben anstehen wie die Reform der Grundsteuer bei Edith Sitzmann oder der Klimaschutz bei Franz Untersteller, brauche ich erfahrene Minister. Das noch kurz jemand anderem zu geben, der sich mühsam einarbeiten muss, macht keinen Sinn. Dann hätten die Medien zu Recht geschrieben: Das macht der Kretschmann nur für den Wahlkampf! Dafür sind Kabinettsumbildungen nicht da. Politik ist kein Spiel.

Die Grünen stolpern in einen Generationswechsel: Trügt der Eindruck?

Ja, das ist falsch. Erstens: Nehmen wir den Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, der ist gerade mal 40. Ich war nicht ganz unbeteiligt daran, dass er in dem Alter diesen wichtigen Posten bekleidet. Zweitens: Wer sagt denn, dass ich nach der Wahl das Kabinett nicht sowieso ändern werde? Es hätte doch keiner angenommen, dass ich alle fünf amtierenden grünen Minister wieder berufe.

Das Land hat 1101 Kommunen, aber die Grünen stellen nur eine Handvoll Stadtchefs. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?

Das ist in der Tat eine Schwäche. Wir regieren das Land seit fast zehn Jahren, sind in 69 Kommunen stärkste Fraktion. Warum wir dann so wenige Bürgermeister stellen, wüsste ich selber gerne.

Ein Relikt der alten Protestpartei?

Gut möglich, dass das eine Erklärung ist. Wir Grünen sind als Kritiker des Verwaltungshandelns groß geworden, vielleicht bekommt man so ein Erbe schlecht weg. Wir werden das als Partei jetzt aber professioneller angehen.

Als Anti-Establishment-Partei geriert sich nun die AfD. 2016 hat sie im Land 15 Prozent erzielt. Können die traditionellen Parteien diese Wähler zurückgewinnen?

Das weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir damit leben, dass es immer einen gewissen Anteil an Nationalisten gibt. Aber um jene AfD-Wähler, die keine überzeugten Rechten sind, die verunsichert und wütend sind oder sich als Opfer gesellschaftlicher Veränderungen sehen, müssen wir uns bemühen. Und unsere Demokratie muss wehrhaft sein.

Nach den Ereignissen in Thüringen muss man das in Frage stellen.

Das ist ein schlimmer politischer Dammbruch. Dass in Deutschland jemand Ministerpräsident wird, weil er geschlossen von einer rechtsextremen Fraktion gewählt wurde, ist schlichtweg fatal. Ich erwarte, dass sich die demokratischen Kräfte zusammenraufen, um weiteren Schaden an der Demokratie abzuwenden.

Erwarten Sie jetzt klare Aussagen von CDU und FDP im Land mit Blick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2021?

Die Abgrenzung von CDU und FDP in Baden-Württemberg gegenüber der AfD lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, da mache ich mir keine Sorgen.

Nutzt Thüringen der Südwest-AfD?

Die Sorge habe ich. Der Anschein von Bürgerlichkeit ist das Trojanische Pferd der AfD. Sie will sich vom rechten Rand in Richtung Mitte der Gesellschaft einschleichen, indem sie ihre wahren Ziele verschleiert. Insofern ist Thüringen von Bedeutung für Baden-Württemberg, für die ganze Republik. Die Absicht war immer, ein Anwachsen der AfD zu verhindern. Auf gar keinen Fall darf sie irgendwo Einfluss auf das Regierungshandeln bekommen.

Wie? Haben Sie ein Rezept?

Bisher hat niemand ein Patentrezept. Es bringt jedenfalls nichts, wenn wir uns immer nur empören und durch die eigenen Echokammern bestätigen lassen. Wir müssen der völkischen Idee der homogenen Volksgemeinschaft ein positives Gegenprogramm entgegensetzen. Eine Idee von Gemeinschaftlichkeit, die zusammenführt, statt zu spalten.

Wie sieht so ein Gegenentwurf aus?

Der Gegenentwurf ist ein neuer Republikanismus. Der fragt nicht: Woher kommst du? Der fragt: Wohin willst du? Wie bringst Du Dich in unsere Gesellschaft mit ihren Grundwerten ein? Wenn Menschen sich hinter einer Idee versammeln, kann jeder Einzelne mehr erreichen, als wenn man nur frustriert ein Kreuz an der falschen Stelle macht. Wir müssen den Menschen daher aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, sich und seine Ideen einzubringen – und zwar erfolgreich. Daraus entsteht Zusammenhalt und republikanische Identität.