Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wie aussagekräftig ist die Corona-Zeit für die Situation an frühkindlichen Bildungseinrichtungen generell? In einer Landtagsdebatte sind dazu deutliche Meinungsverschiedenheiten zutage getreten. Während Teile der Opposition der Regierung am Donnerstag einen hausgemachten Fachkräftemangel vorwarfen, bezeichneten deren Redner die Kritik als unaufrichtig und ärgerlich.

Die Diskussion war von der SPD nach einer Umfrage unter 2200 Kita-Leitungen anberaumt worden. "Deutlicher als in der Studie des Deutschen Kita-Leitungskongresses von letzter Woche zum Thema ,Kitas im Land‘ konnten die Notrufe ja wohl kaum hier ankommen", sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Fulst-Blei. "In neun von zehn Einrichtungen kann danach die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet werden." Der Fachkräftemangel sei Schuld der grün-schwarzen Regierung, die die unter Grün-Rot eingeführten Zuwächse bei den Ausbildungsplätzen "fast auf null" reduziert habe. Erst 2019 habe das Gute-Kita-Gesetz des Bundes Besserung bewirkt. 78 Prozent der Kita-Leitungen spürten keine oder nur geringe Wertschätzung aus der Politik.

Neben einer Konferenz mit Repräsentanten aller Akteure schweben den Sozialdemokraten ein Sofortrückkehrprogramm und ein Aufstockungsbonus bei Teilzeit vor. Die Stellen müssten auch finanziell attraktiv gemacht werden. Ausbildungskapazitäten sollen ausgeweitet, vertragliche Leitungszeiten an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

Forderungen, denen sich der FDP-Experte Dennis Birnstock teilweise anschloss. Die Kita-Leitungen müssten auch durch zusätzliche Verwaltungskräfte entlastet werden. Die Schülerzahlen an den Fachschulen für Sozialpädagogik hätten sich in den vergangenen zehn Jahren zwar nahezu verdoppelt, sagte Birnstock. Die aktuelle Umfrage zeichne von der Realität aber ein "dramatisches Bild".

Der Fachkräftemangel ist unstrittig. "Verärgert" über den Vorwurf der Untätigkeit zeigte sich die Sprecherin für frühkindliche Bildung der Grünen, Dorothea Wehinger. "Eklatante Personalengpässe" bestünden schon seit langem, da helfe auch der Ausbau der Schulungskapazitäten für sich genommen wenig. Für Bezahlungsfragen seien "die Träger verantwortlich, nicht die Landesregierung". Es gebe eine lange Liste von Maßnahmen, aber die Regierung könne nicht zaubern.

Die CDU-Berichterstatterin für den frühkindlichen Bereich, die frühere Walldorfer Bürgermeisterin Christine Staab, sagte, in der Corona-Krise seien die Kitas in einer Ausnahmesituation. "Diese Situation aber dazu zu benutzen, strukturell zu hinterfragen, ob wir in den Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg schlecht oder noch schlechter aufgestellt sind als anderswo, finde ich ein Stück weit unredlich." Wenn Kita-Leitungen Sorge hätten, ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen zu können, müssten sie dies den Trägern melden statt einer Umfrage.

Dann setzte Staab zur Retourkutsche an: Ob Menschen sich für einen Beruf begeisterten, hänge auch davon ab, wie die Leitungen ausgestattet seien. "Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch das Geld aus dem ,Gute Kita‘-Gesetz zu einem erklecklichen Anteil für die Leitungszeit einsetzen und nicht für die Kostenlosigkeit einer hoch qualitätvollen Bildungseinrichtung." Kostenfreie Kitas im Land gehören zum Forderungskatalog der SPD.

Kultus-Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) sagte, es sei offensichtlich, dass sich die Belastung während der Pandemie in Angaben zur gefühlten Wertschätzung niederschlagen könne. Allerdings sei dieser Wert im Bundesschnitt noch schlechter. Viel spreche deshalb dafür, dass nicht die Arbeit der Landesregierung, sondern die Pandemie die Ursache sei.

Der bildungspolitische Sprecher der AfD, Rainer Balzer, äußerte die Befürchtung, Kinderbetreuungseinrichtungen dienten der ideologischen Beeinflussung junger Menschen. Familien müssten steuerlich so entlastet werden, dass ein Einkommen ausreiche und Kinder zuhause erzogen werden könnten.