Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im Streit um einen Verzicht auf Kita-Gebühren hat der Landes-Verfassungsgerichtshof am Montag beide Seiten gehört. In der Verhandlung befragten Baden-Württembergs oberste Richter einerseits Vertreter der SPD, die Elternbeiträge per Volksbegehren abschaffen will. Auf der anderen Seite erklärte das Innenministerium, warum es das Projekt für unzulässig hält. Das Urteil soll Ende März verkündet werden.

Wenn sie kein Recht bekommen, wollen sie mit den Kita-Gebühren in den Landtagswahlkampf: SPD-Generalsekretär Sascha Binder (l.) und Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch (r.). Foto: Sebastian Gollnow

Eltern in Baden-Württemberg zahlen bislang je nach Kommune unterschiedlich hohe Gebühren für frühkindliche Bildung und Betreuung. Das sei selbst bei sozialer Staffelung ungerecht, erklärte SPD-Landes- und Landtagsfraktionschef Andreas Stoch. Seine Partei hat vor einem Jahr ein Volksbegehren für kostenlose Kinderbetreuung gestartet. Ein Gesetzentwurf soll ermöglichen, dass Kitas und Tagespflegeeinrichtungen eine Grundbetreuung von 35 Wochenstunden gratis anbieten. Die Kosten soll das Land den Trägern erstatten.

Im ersten Schritt hatten 17.000 Menschen das Anliegen unterstützt. Das Ressort von Innenminister Thomas Strobl (CDU) lehnte das Begehren im März 2019 allerdings als rechtlich unzulässig ab. Es verstoße gegen Grundgesetz und Landesverfassung. Gegen diesen Bescheid hat die SPD vor dem Verfassungsgerichtshof geklagt.

In der Verhandlung ging es über weite Strecken um den Begriff "Staatshaushaltsgesetz". Die Landesverfassung nimmt nämlich "das Staatshaushaltsgesetz" von der Volksgesetzgebung aus. Das Innenministerium folgert daraus, dass Vorhaben, die wesentliche Folgen für die Landesfinanzen haben, per se nicht zulässig sind.

Anwalt Winfried Porsch verwies auf Urteile in anderen Bundesländern – in denen, wie Stoch konterte, die Ausnahmen aber allgemeiner formuliert sind. "Das Staatshaushaltsgesetz" hingegen sei eben nicht die Menge aller Gesetze, die etwas kosten, sondern lediglich das Gesetz, in dem der Landtag den Haushalt beschließt.

Wo das Gericht sich hier positionieren wird, war dem Verhandlungsverlauf nicht zu entnehmen. "Ganz einfach ist das sicherlich nicht", erklärte der Vorsitzende Richter Malte Graßhof, Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Für ihren Plan kalkuliert die SPD mit Kosten von 529 Millionen Euro im Jahr, die Kommunen rechnen eher mit 730 Millionen.

Gerungen wurde auch um die Definition des Begriffs "Abgabengesetz", denn auch ein solches wäre der Volksgesetzgebung entzogen. Der SPD-Entwurf schreibt den Kommunen nicht vor, wie sie mit Kita-Gebühren umzugehen haben. Er macht lediglich ein Angebot für den Fall, dass sie darauf verzichten. Die Partei sieht deshalb darin ein Finanzierungs- und kein Abgabengesetz.

Größeren Raum in Anspruch nahm schließlich die Debatte darüber, ob der Gesetzentwurf hinlänglich bestimmt ausgeführt sei. Der Text lässt zwar vermuten, dass Kita-Träger einen Anspruch auf tatsächliche Gebührenerstattung hätten. Stoch räumte aber ein, dass zumindest mittelfristig kaum ein Weg an pauschalen Berechnungsverfahren vorbeiführt.

In der Praxis soll die gemeinsame Finanzkommission Regelungen finden, also das Verhandlungsgremium von Land und Kommunen. Bei Volksbegehren sei es vollkommen legitim, die Lösung von Folgeproblemen dem parlamentarischen Gesetzgeber und dem Verwaltungsapparat anzuvertrauen, sagte SPD-Anwalt Joachim Wieland.

Der Verfassungsgerichtshof will seine Entscheidung voraussichtlich am 30. März verkünden. Sollte er das Volksbegehren für zulässig erklären, könnte es in eine Volksabstimmung münden. Wenn die SPD vor Gericht scheitert, will sie die Kita-Gebühren im Landtagswahlkampf zum Thema machen.

Das müssen Sie kompakt wissen

Die wichtigsten Argumente, Fragen und Antworten rund um das Volksbegehren kompakt auf einen Blick:

> Was sind Volksbegehren und Volksabstimmungen? Mit einem Volksbegehren können Bürger ein Thema anstoßen. Ein Volksbegehren kann in eine Volksabstimmung münden, also in die Befragung der Bürger. Die Hürden dafür hat die grün-rote Vorgängerregierung 2015 gesenkt, um mehr direkte Demokratie in Baden-Württemberg zu ermöglichen. Bislang gab es im Südwesten keine von Bürgern initiierte Volksabstimmung. Die Abstimmung über das Bahnprojekt Stuttgart 21 im Jahr 2011 hatte die Landesregierung selbst auf den Weg gebracht.

> Was will die SPD? Die SPD hat vor einem Jahr den Startschuss für ein Volksbegehren gegeben, um Kitas gebührenfrei zu machen. Sie sammelte rund 10 000 Unterschriften und reichte einen Antrag auf ein Volksbegehren beim Innenministerium ein. Bislang zahlen die Eltern in den Kommunen im Südwesten für die Betreuung ihrer Kinder unterschiedlich hohe Beiträge. Hingegen sind die Kitas etwa in Rheinland-Pfalz für Kinder ab zwei Jahren gebührenfrei. Gäbe es keine Gebühren mehr, müsste das Geld aus dem Landesetat kommen. Nach Angaben der SPD geht es um etwa 529 Millionen Euro im Jahr - der Gemeindetag geht von einem höheren Betrag aus. Fallen die Gebühren weg, sollen nach dem Willen der SPD sowohl kommunale, als auch kirchliche und private Kita-Träger die finanziellen Beträge vom Land erstattet bekommen.

> Wie entschied das Innenministerium? Die grün-schwarze Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lehnt eine generelle Gebührenfreiheit für Kitas ab, weil das fürs Land zu teuer sei. Das CDU-geführte Innenministerium schob dem Volksbegehren einen Riegel vor und führte rechtliche Gründe an: Sollte das Volksbegehren erfolgreich sein, würde das den Etat des Landes wesentlich beeinflussen. Zudem seien auch keine Volksbegehren über Abgabengesetze möglich. Das Vorhaben der SPD widerspreche dem Grundgesetz und der Landesverfassung. Denn in der Landesverfassung heißt es im Artikel 59: "Über Abgabengesetze, Besoldungsgesetze und das Staatshaushaltsgesetz findet keine Volksabstimmung statt."

> Was hält die SPD dagegen? Die SPD argumentiert, dass es bei der von ihr angepeilten Gesetzesänderung für kostenlose Kitas im Südwesten nicht um das Staatshaushaltsgesetz gehe. Das von der SPD formulierte Änderungsgesetz sei auch kein Abgabengesetz. Landeschef Andreas Stoch erklärte mehrfach: "Wenn direkte Demokratie kein Geld kosten darf, können Sie sie gleich abschaffen."

> Was passierte vor Gericht? Die beiden Seiten tauschten noch einmal ihre Argumente aus. Die Richter stellten dabei auch viele Fragen zur konkreten Umsetzung des Gesetzentwurfs, der dem geplanten Volksbegehren zugrunde liegt. Was ist, wenn eine Kita teuer modernisiert wird und mehr Leistungen anbietet? Was ist, wenn eine Gemeinde heute schon keine Kita-Gebühren erhebt - bekommt die dann keinen finanziellen Ausgleich? Die SPD erklärte, dass es ihr erst einmal nur grundsätzlich um die Gebührenfreiheit gehe. Details müssten dann ausgehandelt werden.

> Wann gibt es eine Entscheidung? Das Gericht will am 30. März dieses Jahres eine Entscheidung verkündet werden. Sollte der Verfassungsgerichtshof der SPD recht geben, will die Partei nach Angaben ihres Generalsekretärs Sascha Binder so schnell wie möglich das Volksbegehren auf den Weg bringen. Unter Beachtung diverser Fristen würde eine mögliche Volksabstimmung dann in die Zeit des Landtagswahlkampfes fallen. Sollte die SPD vor Gericht scheitern, will sie das Thema Kita-Gebühren ebenfalls in den Landtagswahlkampf ziehen. Die Wahl ist im März 2021.