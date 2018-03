Heilbronn. (dpa/lsw) Nach dem Bekanntwerden neuer Vorwürfe gegen den Ex-Leiter eines Heilbronner Kindergartens wird das Strafverfahren gegen ihn erweitert. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden alle Vorwürfe gegen den 31-Jährigen in einem gemeinsamen Prozess verhandelt, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts in Heilbronn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der für 16. März geplante Prozess wegen des Besitzes und des Verbreitens von Bildern und Videos mit kinderpornografischem Inhalt wurde am Freitag aufgehoben. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Mann einen Achtjährigen sexuell missbraucht haben soll. Ihm wird nun auch schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen.