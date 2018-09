Von Sören S. Sgries

Mannheim/Heidelberg. Thomas Jenne ist Referent für Verkehrsprävention und verantwortlich für die gesamte Verkehrsprävention beim Polizeipräsidium Mannheim. Der Erste Polizeihauptkommissar ist damit zuständig für die vier Jugendverkehrsschulen in Heidelberg, Mannheim, Sinsheim und Wiesloch.

Herr Jenne, landesweit bestehen immer mehr Kinder die Fahrradprüfung nicht: 2014 waren es noch 7,9 Prozent, im Jahr 2017 dann schon 13,2 Prozent. Ein Trend, den Sie in der Region bestätigt sehen?

Thomas Jenne. Foto: privat

Wir beobachten diesen Trend tatsächlich schon länger. Die Quote der "Durchfaller" liegt bei uns bei rund 20 Prozent. Motorisch werden die Kinder seit Jahren immer schwächer. Der Standort Mannheim führt seit 14 Jahren Statistik über die "Wackelkinder". Wenn die Kinder hier das erste Mal aufschlagen, sind 33 Prozent nicht in der Lage, über eine längere Strecke einhändig zu fahren. Oder sie können gleich gar nicht fahren. Eine parallele Entwicklung beklagt die DLRG: Immer weniger Kinder können schwimmen. Da gibt es durchaus einen Zusammenhang.

Können Sie denn in der Zeit, die Sie zur Verfügung haben, Kindern Radfahren beibringen?

Nein. Also: Jein. Es ist nicht Aufgabe der Polizei, Kindern das Radfahren beizubringen. Das müssen Eltern leisten. Was die Jugendverkehrsschulen machen: Wir bieten in den Ferien regelmäßig Programme an, in denen die Kinder ihre Geschicklichkeit trainieren können. Wer allerdings gar nicht Rad fahren kann, dem bringt das auch nichts.

Gibt es ein Stadt-Land-Gefälle?

Explizite Zahlen habe ich nicht. Aber es gibt im ländlichen Bereich doch deutlich weniger Durchfaller, weil die Kinder mehr Rad fahren. In innerstädtischen Bereichen ist es oftmals schwierig bis unmöglich, das Radfahren zu erlernen. In Landgemeinden, mit weniger Verkehr, ist das weniger ein Problem.

Hintergrund Scheitern bei der Fahrradprüfung Immer mehr Kinder in Baden-Württemberg scheitern bei der Fahrradprüfung. Im Schuljahr 2017/18 erreichten laut Zahlen des Innenministeriums 13,2 Prozent das Lernziel nicht - fast 13.000 Viertklässler. Im Schuljahr 2014/15 waren es 7,9 Prozent oder 7500 Kinder. Als Hauptgrund gilt, dass Kindern die nötige Routine fehle.

Welche Rolle spielt die verkürzte Zeit, die Sie seit dem Schuljahr 2017/18 für die Fahrradausbildung haben?

Fakt ist, dass es statt fünf nur noch vier Übungseinheiten gibt. Es gibt mit Sicherheit auch Kinder, die eine fünfte Übung noch gebraucht hätten. Wenn die Grundlagen aber komplett fehlen, hilft auch das nicht. Die tatsächlichen Auswirkungen können wir aber noch nicht abschätzen. An Schulen hat inzwischen aber ein Umdenken stattgefunden. Es werden vermehrt Motorikübungen gemacht. Es gibt ein spezielles Programm vom Kultusministerium. Das wird sich mit Sicherheit positiv auswirken.

Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn ein Kind nicht Radfahren kann? Wenn es das im Alltag doch nicht braucht...

Zunächst mal: Als Erwachsener lernen Sie Radfahren grundsätzlich schlechter. Wir erleben es oft, dass neugierige, willige Kinder, denen wir zeigen, wie Radfahren funktioniert, das innerhalb von zehn Minuten lernen. Noch nicht absolut sicher. Aber sie können fahren.

Und außerdem?

Ich verstehe, dass es städtische Gegenden gibt, in denen man sein Kind nicht mit dem Fahrrad fahren lassen möchte. Aber spätestens, wenn es an die weiterführenden Schulen geht, ist das Fahrrad oft das einfachste Mittel, um dorthin zu kommen. Und der letzte Punkt: Ein Kind, das Fahrrad fahren kann, merkt, dass es etwas leisten kann. Es entwickelt ein Gefahrenbewusstsein, welches für ein selbstständiges Leben unabdingbar ist. Kurz: Es ist ein selbstbewusstes Kind.

Jetzt fragen sich Eltern: Ab wann muss ich mein Kind denn aufs Zweirad setzen?

Das hängt vom Kind ab. Für das Gleichgewicht sinnvoll ist zum Beispiel früh ein Roller. Oder das Laufrad. Wir haben in den Ferienprogrammen auch schon Vierjährige, die ganz locker Fahrrad fahren können. Alleine auf die Straße sollten Kinder erst ab der vierten Klasse - da gibt es ja auch von uns den "Fahrradführerschein". Dann sind nicht nur die motorischen Fähigkeiten ausgebildet, sondern Kinder sind auch in der Lage, das Verkehrsgeschehen richtig zu erfassen. Der Gesetzgeber berücksichtigt das ja auch: Ein Kind bis 8 Jahre muss auf dem Gehweg fahren. Bis 10 Jahre darf es. Danach müssen alle auf die Straße.

Was muss man den preislich einkalkulieren für das erste Fahrrad, für den ersten Helm?

Ein gebrauchtes Fahrrad reicht vollkommen aus - ein Kind wächst ja schnell heraus. Und Helme für normale Menschen, im normalen Einsatz, die gibt es beim Discounter für 20 Euro. Das genügt. Teurere, höherwertige sind vor allem im Sportbereich sinnvoll.

Braucht man Stützräder?

Von Stützrädern am Kinderfahrrad halte ich persönlich sehr wenig. Die hohe Kunst des Fahrradfahrens ist das Gleichgewicht. Wenn Sie ein Stützrad haben, hocken die Kinder aber komplett krumm auf ihrem Fahrrad. Das macht eher viel mehr Probleme, wenn es dann abmontiert wird. Vom Laufrad auf das richtige Rad ist es nur ein Schnipp.

Haben Sie weitere Tipps?

Vielleicht ein wichtiger: Ein Fahrrad, das langsam ist, fällt um. Der Start auf dem Fahrrad muss also mit Schwung erfolgen, dann fährt das Fahrrad fast von allein. Und: Kinder dürfen nicht auf ihre Füße schauen, sondern auf den Weg vor ihnen. Geschwindigkeit und der Blick nach vorne - das ist Radfahren.