Karlsruhe-Neureut. (pol/rl) Ein 20-Jähriger hatte sich am Heidesee am Sonntagabend offenbar spontan dazu entschlossen, alle Hüllen fallen zu lassen. Gegen 19.45 Uhr zog es sich komplett aus und sprang nackt in den Badesee. Das missfiel einigen anderen Badegästen des Natursees. Als der 20-Jährige aus dem Wasser kam, stellten ihn mehrere Personen zur Rede. Es kam zu einem Streitgespräch, dass der 20-Jährige zunächst beendete, in dem er wegging.

Kurz darauf kam zurück, weil er offenbar sein Achselshirt liegengelassen hatte. Bei seiner Rückkehr hatte er einen Backstein und eine Glasflasche dabei. Die Situation eskalierte: Der 20-Jährige warf laut Polizeibericht seinen Backstein in Richtung eines 50-Jährigen und verfehlte ihn dabei nur knapp. Danach drohte er einigen der Anwesenden damit, sie mit der Glasflasche zu schlagen. Kurz darauf ließ er die Flasche jedoch fallen. Als sich eine 30-Jährige in das Geschehnis einmischte, schubste er die Frau zur Seite und schlug dann noch einem 50-Jährigen ins Gesicht. Es kam zu einem Gerangel, bei dem beide Männer ins Gebüsch fielen. Danach ergriff der 20-Jährige die Flucht.

Wenig später entdeckte ihn jedoch die verständigte Polizei im Rahmen ihrer Fahnung in der Nähe des Heidesees. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.