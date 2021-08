Von Susanne Kupke

Karlsruhe. Uli ist ein sportlicher Typ, er malt gerne und engagiert sich für den Frieden. Und er ist opiatabhängig. Seit 30 Jahren ist der 49-Jährige auf Drogen. Aber, so sagt er: "Ich lebe noch." Er ist überzeugt, dass er das auch den Angeboten der Drogenhilfe in Karlsruhe zu verdanken hat, zu dem seit Dezember 2019 der erste Drogenkonsumraum Baden-Württembergs gehört. Darin können schwer Suchtkranke Drogen wie Kokain oder Heroin unter hygienischen Bedingungen und Aufsicht konsumieren. Eine "Fixerstube", wie es sie schon länger in anderen Bundesländern gibt, war in der grün-schwarzen Landesregierung heftig umstritten. Vor allem in der CDU gab es Bedenken. Doch was für die einen ein rotes Tuch ist, erscheint langjährigen Drogenkonsumenten wie Uli als Segen.

Ein langer Metalltisch, weiß gekachelte Wände, Spiegel und grüne Stühle davor: Der Drogenkonsumraum ist hell und blitzblank. Die Utensilien für den Konsum – Löffel, Spritze, Kochsalzlösung, Feuerzeug, Filter, Pflaster, Einmaltuch und Alkoholtupfer – bekommt Uli gestellt. Die Droge muss er selbst mitbringen. Es gibt strenge Regeln, was Hygiene und das Verhalten angeht. Wer herkommt, muss sie einhalten. Sonst gibt es Hausverbot. Elf Mal gab es das schon.

Sozialarbeiterin Melanie Hillmer hat darauf ein waches Auge. Genauso wie auf die Gesundheit der 141 Klienten, darunter 26 Frauen. Sie ist speziell geschult und merkt sofort, wenn jemand Probleme bekommt, etwa durch eine Überdosierung. Fünf Notfälle gab es schon, dreimal musste der Arzt kommen. "Draußen wären die Menschen gestorben", sagt sie.

Um den Alltag zu meistern, bekommt Uli Heroinersatz auf Rezept. Doch drei- bis viermal im Monat wird der Suchtdruck übermächtig. Dann spritzt er sich zusätzlich Kokain im Drogenkonsumraum. Bevor es den gab, konsumierte er die Droge im Toilettenhäuschen am Werderplatz.

Petra Krauth leitet den Konsumraum und den benachbarten Kontaktladen der Arbeiterwohlfahrt. Aus ihrer Sicht ist das Angebot ein Erfolg. "Wir konnten die Zielgruppe erreichen und Vertrauen aufbauen." Der befürchtete Drogentourismus blieb aus. Es gibt keine Dealer, keine Szene vor der Tür. Und keine Probleme mit den Nachbarn. "Es läuft alles sehr ruhig und unauffällig ab", so Krauth.

Der Drogenkonsumraum hat sich aus Sicht des Sozialministeriums als niedrigschwelliges Angebot bewährt. Minister Manfred Lucha (Grüne) ist zuversichtlich, dass auch Stuttgart bald einen Konsumraum haben wird. Auch in Mannheim wird darüber diskutiert.

Uli ist dankbar für das Angebot. Es geht für ihn ums Überleben, um Sicherheit und um Kontakt. "Ich unterhalte mich hier gerne mit den Leuten." Sucht macht häufig einsam. "Das Thema ist hoch mit Scham besetzt", weiß Krauth. Der 49-jährige Uli hat irgendwann aufgehört, sich zu schämen. "Ich bin krank", sagt er. Er will sich nicht mehr verstecken.

Der gelernte Industriemechaniker ist als Jugendlicher in die Sucht gerutscht. An seine Kindheit in Freiburg erinnert er sich ungern: "Es gab viel Gewalt in meiner Familie." Mit Zwölf hatte er seinen ersten Alkoholrausch, mit 16 Jahren kamen Hasch, Ecstasy und Amphetamine dazu. "Mit 18 war Heroin ganz mein Ding." Zunächst nur am Wochenende, im Job wollte er fit sein. "Ich habe viele Jahre das perfekte Doppelleben gelebt." Als er Entzugserscheinungen bekam, sich den Stoff bei Dealern am Bahnhof besorgte, von der Polizei erwischt wurde und kein Geld mehr hatte, wusste er: "Ich bin abhängig."

Uli hat vier stationäre Rehas hinter sich, aber er ist immer wieder rückfällig geworden. Die längste Abstinenz war vier Jahre. Heute ist er Hartz-IV-Empfänger, er wohnt in einer WG, ist ehrenamtlich in einem Wohnungslosenheim tätig und hat zwei Kinder, die manchmal am Wochenende bei ihm sind. Der 49-Jährige will es irgendwann noch mal mit einer Sucht-Reha versuchen. Schon der Kinder wegen.