Jagsthausen. (pol/van) Tödliche Verletzungen hat ein Arbeiter am Mittwochmorgen in Jagsthausen erlitten. Der 43-jährige Mann war mit dem Aufbau eines Gerüsts an einem Einfamilienhaus beschäftigt, als er vermutlich auf ein nicht vollständig eingehängtes Gerüstbrett trat. Er fiel mehrere Meter in die Tiefe und verstarb an seinen Verletzungen.

Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.