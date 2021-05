Schwaigern. (guz) Ein großes deutsches Familienunternehmen schluckt ein etwas kleineres, das in der Region Heilbronn, vor allem aber für Schwaigern jedoch eine große Bedeutung als Arbeitgeber und Innovationstreiber hat: Die Münchner Holding Iwis SE & Co. KG hat über ihre selbstständige Tochtergesellschaft Iwis mechatronics GmbH die Söhner-Gruppe mit Stammsitz in Schwaigern übernommen – samt ihrer weltweit rund 1100 Mitarbeiter. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt. Die Kartellbehörde muss dem Kauf noch zustimmen.

Iwis-Vorstand Winklhofer dankte der Schwaigerner Familie Söhner nach der Vertragsunterzeichnung für ihr Lebenswerk: "Wir übernehmen ein Familienunternehmen mit ganz besonderen Fähigkeiten. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst. Die Soehner-Group wird größtmögliche Eigenständigkeit behalten", versprach er. Die Söhner-Gruppe beschäftigt in Schwaigern etwa 750 Mitarbeiter und ist damit der mit Abstand größte Arbeitgeber im Ort.

Die Firma Söhner wurde vor 55 Jahren von Walter und Rosemarie Söhner mit dem Stammsitz in Schwaigern gegründet und zur heutigen Söhner-Gruppe ausgebaut. Zu dem inzwischen international tätigen Technologieführer gehören heute neben der Walter Söhner GmbH & Co. KG in Schwaigern die GRW Technologies Inc. (USA), die Soehner Technology Co. Ltd. (China) und die Soehner S.R.L. (Rumänien) gehören. In diesem Jahr will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 200 Millionen Euro Umsatz machen.

Die Söhner-Gruppe hat sich auf die Herstellung kundenspezifischer, technologisch anspruchsvoller Stanz-, Mehrkomponenten- und Verbundteile (Kunststoff-Metall-Verbindungen) sowie komplexer Hybridteile und -baugruppen spezialisiert und gilt in den Zukunftsbranchen der verschiedenen Mobilitätskonzepte und regenerativer Energieerzeugung technologisch als hervorragend aufgestellt und stellt Komponenten und Komplettlösungen für verschiedene Bereiche her, vor allem für die Hauptmärkte Automotive und Erneuerbare Energien.

Ihr Know-how, komplexe Hybridteile und Baugruppen hochautomatisiert zu fertigen, hat die Söhner-Gruppe nun offenkundig in den Blick von Iwis gerückt, die sich von der Übernahme weitere Fertigungskompetenzen und weiteres Ingenieurwissen im Bereich der Hybridbauteile verspricht. Johannes Winklhofer, der Iwis seit 1999 in vierter Generation leitet, verfolgt seit Jahren einen Expansionskurs des 1916 gegründeten Münchner Familienunternehmens und setzt dabei seit zehn Jahren auch in erheblichem Umfang auf Elektromobilität.

In der Sparte innovative und kostengerechte Steuertriebsysteme auf Basis von Präzisionsketten gilt Iwis als Weltmarktführer und beliefert über seine Werke in München, Landsberg, Pinghu (China) und Murray (USA) täglich mehr als 60.000 Systemen an nahezu alle Automobilhersteller weltweit aus. Neben der Automobilindustrie beliefert Iwis auch den weltweiten Maschinen- und Anlagenbau mit Präzisionsrollenketten.

Iwis beschäftigt weltweit knapp 1900 Mitarbeiter an 45 Standorten und strebt 2021 einen Umsatz von 450 Millionen Euro an. Andreas Wagner, Geschäftsführer der Iwis smart connect GmbH, wird diese Funktion nun zusätzlich bei der Söhner-Gruppe übernehmen. Außerdem teilte das Unternehmen mit, dass Holger Bodenstein, Geschäftsführer bei Iwis smart connect, zeitgleich Wagners bisherige Verantwortungsbereiche Entwicklung und Vertrieb übernehmen wird.