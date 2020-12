Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Schon vor einiger Zeit lies Thomas Strobl (60, Foto: hen), der baden-württembergische Innenminister, erkennen, mit welcher Sorge er die Entwicklung bei den in Stuttgart gegründeten "Querdenkern" beachtet. Inzwischen hat der Landes-Verfassungsschutz die Gruppe offiziell zum Beobachtungsfall erklärt. Im Interview erklärt Strobl, welche Entwicklungen den Ausschlag für diesen Schritt gaben.

Herr Strobl, sind die "Querdenker", diese Protestgruppe gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, ein Fall für den Verfassungsschutz?

Thomas Strobl. Foto: hen

Die fortgeschrittene Radikalisierung von ‚Querdenken‘ macht eine Beobachtung ihrer Organisationsebene durch das Landesamt für Verfassungsschutz unabdingbar. Das ergibt sich etwa daraus, dass mehrere maßgebliche Akteure von ‚Querdenken‘ zum Milieu der ‚Reichsbürger‘ und ‚Selbstverwalter‘ gehören, und dass es Verbindungen von ‚Querdenken‘ zu bekannten Rechtsextremisten und rechtsextremistischen Gruppierungen gibt.

Wie bedrohlich ist die Vernetzung und Unterwanderung der Kritiker der Corona-Politik?

In der ‚Querdenken‘-Bewegung kommt eine toxische Mischung zusammen. Im Sprachgebrauch der ‚Querdenken‘-Bewegung häufen sich etwa Aussagen, die die Zeit der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft relativieren und den Holocaust verharmlosen – wenn etwa das neue Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 gleichgesetzt wird: Durch solche Vorgänge wird der deutsche Rechtsstaat als totalitäres System diffamiert, als eine mit dem nationalsozialistischen Unrechtsregime gleichzusetzende Diktatur. In den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich zudem verfassungsfeindliche Aussagen der Organisatoren von ‚Querdenken‘, die darauf hindeuten, dass das politische System nicht auf demokratischem Wege beeinflusst werden soll. Damit hat ‚Querdenken‘ nicht nur den Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung verlassen, sondern richtet sich gegen diese. Das ist sehr gefährlich.

Geraten da nicht rechtschaffene Kritiker der Corona-Maßnahmen in ein falsches Licht?

Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, in dem jede und jeder seine Meinung sagen darf. Kritik am Handeln der Regierung ist selbstverständlich erlaubt, unserer Demokratie immanent. Die Grenze ist aber überschritten, wo sich ein Zusammenschluss von Personen ziel- und zweckgerichtet gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung wendet. Nicht jeder Demonstrant ist ein Extremist. Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes ist die Organisationsebene von ‚Querdenken 711‘ und ihrer regionalen Ableger im Land. Hier liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass in diesem Personenzusammenschluss von zentralen Akteuren verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich für einen harten Lockdown nach Weihnachten aus. Führt daran kein Weg mehr vorbei?

Mein Vorschlag von Ende Oktober war, gleich einen harten Lockdown von einer guten Woche zu machen: Alles zu. Damals war meine Hoffnung, auf diese Weise Infektionsketten zu brechen und die Infektionszahlen deutlich nach unten zu bringen. Damit hätten wir vermutlich mit besseren Zahlen in den Spätherbst und Winter gehen können. Nun ist die Lage nicht nur ernst, sondern sehr ernst. Mit Blick auf die Zahlen muss man leider – freilich für mich nicht überraschend – festhalten, dass die bisherigen Maßnahmen nicht die notwendige Wirkung erzielt haben. So traurig und einschneidend es für die Bevölkerung ist: Deshalb werden wir in Hotspots und in der Fläche kaum um entschlossenere Maßnahmen herumkommen. Es geht um Menschenleben und es geht um die Gesundheit vieler Menschen. Jeder Tag zählt.

Wird der Corona-Impfstoff im nächsten Jahr die Wende im Kampf gegen die Pandemie bringen?

Der Impfstoff ist ein Licht am Ende des dunklen Tunnels. Bis er eine Wirkung in der Breite entwickelt, wird es freilich noch eine ganze Weile dauern. Abstand, Maske, Hygiene, Lüften werden uns begleiten. Wir alle brauchen Geduld und Ausdauer.

Sie wollen notorische Quarantäneverweigerer zwangseinweisen lassen. Geht das nicht deutlich zu weit?

Es geht um wenige Menschen, die vorsätzlich ihre Mitmenschen mit einer potenziell tödlichen Krankheit infizieren. Die Zahl dieser Personen ist klein, aber sie sind gefährlich. Die Rechtslage ist klar: Wer seiner Quarantäneverpflichtung nicht nachkommt, ist ‚zwangsweise durch Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder einem abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses abzusondern‘, sagt das Infektionsschutzgesetz. Ich bin sehr froh, dass in unserer Landesregierung nun endlich Einigkeit herrscht, diese Rechtslage umzusetzen und die Kommunen mit dieser schweren Aufgabe nicht alleine zu lassen. Denn es geht um den Schutz von Leib und Leben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer plädiert für ein Ende des Abschiebestopps nach Syrien. Ist es dafür nicht zu früh?

Der Bundesinnenminister hat meine volle Unterstützung, wir brauchen einen Stopp des Abschiebestopps. Rückführungen nach Syrien müssen im Einzelfall möglich sein, sobald es in Syrien sichere Gebiete gibt – Rückführungen von Gefährdern, von Straftätern, die sich schwerer Straftaten schuldig gemacht haben. Das wäre ein Sicherheitsgewinn für unser Land. Deshalb werde ich einer Verlängerung des generellen Abschiebestopps auf der Innenministerkonferenz keinesfalls zustimmen.