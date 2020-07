Karlsruhe. (dpa-lsw) Eine Notbetreuung für alle Eltern bei Kita-Schließungen wegen Corona-Verdachts sowie einheitliche Regeln im Land - das fordert der Vorsitzende des Landeselternbeirats (LEB), Michael Mittelstaedt. Je nach Einrichtung könne momentan schon ein Schnupfen reichen, um ein Kleinkind vom Besuch einer Kita oder eines Kindergartens auszuschließen. "Was macht man dann mit den Kindern, wenn die Kita schließt? Und was ist mit den Geschwisterkindern? Werden Eltern dafür freigestellt?" Das sind nur einige Fragen, die Mittelstaedt sich mit vielen anderen Eltern stellt.

Bei den Eltern herrsche vor allem großer Unmut wegen der unterschiedlichen Kriterien beim Ausschluss von Kindern, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Ungleichbehandlung im Vergleich zu "systemrelevanten" Berufen stößt auf. "Es muss eine Notbetreuung für alle geben." Denkbar wäre für Mittelstaedt aber auch ein "rollierendes System", das eine Betreuung im Wechsel sicherstellt.

Seit dem 29. Juni sind wegen der Corona-Pandemie geschlossene Kitas und Grundschulen wieder auf. Doch kaum geöffnet, mussten in den vergangenen Wochen einige Einrichtungen wegen Coronafällen wieder schließen. So wurde in Sindelfingen nach zwei mit dem Coronavirus infizierten Kindern eine Kita für 14 Tage geschlossen. Zwei weitere Einrichtungen machten später dicht. In Waldstetten im Neckar-Odenwald-Kreis wurde die Einrichtung ebenfalls zeitweise geschlossen. In Sandhausen eine Kindergarten-Gruppe komplett nach Hause geschickt.

Selbst wenn Corona-Tests am Ende negativ ausfallen, sind die Schließungen für Eltern ein großes Problem. Mittelstaedt, selbst Vater dreier Kinder - darunter ein Kindergartenkind - berichtet, dass in solchen Fällen sich notfalls schon mal befreundete Familien aushelfen. "Oder man muss halt zu Hause bleiben. Dem Erhalt des Arbeitsplatzes ist das nicht immer zuträglich. Und diese private Ersatzbetreuung ist natürlich unter Infektionsgesichtspunkten nicht das Wünschenswerteste."

Mittelstaedt zufolge sind Kriterien und Vorgehensweise beim Ausschluss von Kindern aus der Betreuung je nach Einrichtung, Träger, und Gesundheitsamt unterschiedlich. Auch Kinderärzte würden bei Testung und Unbedenklichkeitsbescheinigungen unterschiedlich vorgehen. "Wir brauchen eine einheitliche Beurteilungspraxis." Er hofft, dass das Sozial- und das Kultusministerium nach dem Fachgespräch mit Experten am vergangenen Donnerstag "eine klare Linie" vorgeben.

Eltern wollten natürlich nicht, dass ihre Kinder andere anstecken, betonte er. "Aber sie möchten auch nicht, dass unsinnige Kriterien dazu führen, dass die Kinder nicht mit Gleichaltrigen spielen können", so der LEB-Chef. "Allen Kindern unabhängig vom Arbeitgeber der Eltern muss der Zugang zu frühkindlicher Bildung und Förderung ermöglicht werden. Gerade in der frühkindlichen Phase sind Monate eine Ewigkeit."

Auch müssten Eltern ihrem Broterwerb nachkommen können. Der Unmut über die Politik sei groß, weil eine praktikable Anpassung der Regularien für den Einzelnen zu lange dauere. "Letztlich geht es nicht um Öffnung um jeden Preis, sondern um eine nachvollziehbare Systematik, klare Ansprechpartner und schnelle Reaktionen mit zuverlässigen Ergebnissen."